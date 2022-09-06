https://ria.ru/20220906/obstrel-1814906229.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк и Горловку

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк и Горловку - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские войска обстреляли Ясиноватую, Донецк и Горловку

Украинские войска во вторник за 25 минут обстреляли Ясиноватую, Киевский район Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибром 152... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:26

2022-09-06T17:26

2022-09-06T17:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

горловка

ясиноватая

нато

стирол

сцкк

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ДОНЕЦК, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска во вторник за 25 минут обстреляли Ясиноватую, Киевский район Донецка и Горловку, выпустив в общей сложности четыре снаряда калибром 152 миллиметра, три снаряда калибром 155 миллиметров и десять мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Орловка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра; 16.05 – населенный пункт Орловка – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 16.25 – населенный пункт Ленинское – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено 10 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее во вторник уже фиксировало обстрел Ясиноватой со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра. Киевский район Донецка был четыре раза подвергнут обстрелу со стороны украинских войск, применивших "натовские" снаряды калибром 155 миллиметров. По Горловке украинские войска семь раз открыли огонь, в том числе и "натовскими" снарядами калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220906/krym-1814864155.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

горловка

ясиноватая

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, донецк (днр), горловка, ясиноватая, нато, стирол, сцкк