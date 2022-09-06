11:29 06.09.2022 (обновлено: 12:35 06.09.2022)
Поселок Теткино в Курской области оказался обесточен из-за обстрелов
Курский губернатор Старовойт сообщил о новых обстрелах поселка Теткино со стороны Украины
© Фото : официальный Telegram-канал губернатора Курской областиОбстрел в Глушковском районе Курской области
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Снаряды, прилетевшие с украинской стороны, повредили трансформатор в поселке Теткино в Курской области, он обесточен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен. Подробности сообщу позже", — говорится в записи.
По словам главы региона, основной удар пришелся на территорию агрокомплекса "Глушковский", которая расположена между Теткино и Попово-Лежачами.
"Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня", — добавил Старовойт.
Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам. При одном из них 19 мая один человек погиб, а второго госпитализировали с осколочными ранениями.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — "освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России".