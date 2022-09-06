Рейтинг@Mail.ru
Поселок Теткино в Курской области оказался обесточен из-за обстрелов - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/obstrel-1814773654.html
Поселок Теткино в Курской области оказался обесточен из-за обстрелов
Поселок Теткино в Курской области оказался обесточен из-за обстрелов - РИА Новости, 06.09.2022
Поселок Теткино в Курской области оказался обесточен из-за обстрелов
Снаряды, прилетевшие с украинской стороны, повредили трансформатор в поселке Теткино в Курской области, он обесточен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:29
2022-09-06T12:35
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814786687_0:117:960:657_1920x0_80_0_0_49b25ee28682df650e96aec656372bd8.jpg
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Снаряды, прилетевшие с украинской стороны, повредили трансформатор в поселке Теткино в Курской области, он обесточен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен. Подробности сообщу позже", — говорится в записи.По словам главы региона, основной удар пришелся на территорию агрокомплекса "Глушковский", которая расположена между Теткино и Попово-Лежачами. "Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня", — добавил Старовойт.Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам. При одном из них 19 мая один человек погиб, а второго госпитализировали с осколочными ранениями.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — "освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России".
https://ria.ru/20220906/doktrina-1814725501.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814786687_0:96:960:816_1920x0_80_0_0_f7c97034dc23307d5b2d771eda370761.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область
11:29 06.09.2022 (обновлено: 12:35 06.09.2022)
 
Поселок Теткино в Курской области оказался обесточен из-за обстрелов

Курский губернатор Старовойт сообщил о новых обстрелах поселка Теткино со стороны Украины

© Фото : официальный Telegram-канал губернатора Курской областиОбстрел в Глушковском районе Курской области
Обстрел в Глушковском районе Курской области - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : официальный Telegram-канал губернатора Курской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Снаряды, прилетевшие с украинской стороны, повредили трансформатор в поселке Теткино в Курской области, он обесточен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.
"Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен. Подробности сообщу позже", — говорится в записи.
По словам главы региона, основной удар пришелся на территорию агрокомплекса "Глушковский", которая расположена между Теткино и Попово-Лежачами.
"Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня", — добавил Старовойт.
Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам. При одном из них 19 мая один человек погиб, а второго госпитализировали с осколочными ранениями.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — "освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России".
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 08:45Союзное государство
В МИД рассказали о возможной реакции Союзного государства на обстрелы Киева
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала