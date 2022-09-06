https://ria.ru/20220906/obstrel-1814773654.html

Поселок Теткино в Курской области оказался обесточен из-за обстрелов

Поселок Теткино в Курской области оказался обесточен из-за обстрелов - РИА Новости, 06.09.2022

Поселок Теткино в Курской области оказался обесточен из-за обстрелов

Снаряды, прилетевшие с украинской стороны, повредили трансформатор в поселке Теткино в Курской области, он обесточен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:29

2022-09-06T11:29

2022-09-06T12:35

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Снаряды, прилетевшие с украинской стороны, повредили трансформатор в поселке Теткино в Курской области, он обесточен, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт."Поселок Теткино снова под обстрелом ВСУ. На данный момент зафиксирован 21 прилет, горит трансформатор на зернотоке. Поселок обесточен. Подробности сообщу позже", — говорится в записи.По словам главы региона, основной удар пришелся на территорию агрокомплекса "Глушковский", которая расположена между Теткино и Попово-Лежачами. "Разбит зерноток, пострадали различные сооружения, автомобили, трансформаторная подстанция и линия электроснабжения. Чудом обошлось без жертв среди сотрудников: прилеты пришлись на разгар рабочего дня", — добавил Старовойт.Шесть районов Курской области граничат с Сумской областью Украины. Глушковский район, в частности поселок Теткино, регулярно подвергается обстрелам. При одном из них 19 мая один человек погиб, а второго госпитализировали с осколочными ранениями.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам Владимира Путина, конечная цель боевых действий — "освобождение Донбасса и создание условий, которые гарантировали бы безопасность самой России".

https://ria.ru/20220906/doktrina-1814725501.html

курская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, курская область