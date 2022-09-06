Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска четыре раза за ночь обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/obstrel-1814719087.html
Украинские войска четыре раза за ночь обстреляли Новую Каховку
Украинские войска четыре раза за ночь обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 06.09.2022
Украинские войска четыре раза за ночь обстреляли Новую Каховку
Украинские войска четыре раза с полуночи обстреляли ракетами Новую Каховку в Херсонской области, сообщила администрация города. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:37
2022-09-06T07:49
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0db1b112e15bcb336eda82ee932219b2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска четыре раза с полуночи обстреляли ракетами Новую Каховку в Херсонской области, сообщила администрация города.Первый ракетный удар по городу был нанесен в 02.07 мск, прогремело не менее 16 взрывов, работала система ПВО. Позднее были нанесены удары в 3 ночи и в 3.20. В администрации сообщили, что удары, предположительно, наносились по Каховской ГЭС."Около четырёх часов утра Новая Каховка ещё раз была обстреляна ракетами со стороны ВСУ. Насчитали около десяти сработок ПВО. Это была четвёртая тревога за ночь", - сообщается в Telegram-канале администрации города.
https://ria.ru/20220905/obstrel-1814596308.html
новая каховка
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/07/1731427620_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_dbfe93bb7091ac34c5c48ab4e54ab2cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новая каховка, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Херсонская область
07:37 06.09.2022 (обновлено: 07:49 06.09.2022)
 
Украинские войска четыре раза за ночь обстреляли Новую Каховку

Украинские войска четыре раза за ночь обстреляли Новую Каховку в Херсонской области

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкПоследствия обстрелов
Последствия обстрелов - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Последствия обстрелов. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска четыре раза с полуночи обстреляли ракетами Новую Каховку в Херсонской области, сообщила администрация города.
Первый ракетный удар по городу был нанесен в 02.07 мск, прогремело не менее 16 взрывов, работала система ПВО. Позднее были нанесены удары в 3 ночи и в 3.20. В администрации сообщили, что удары, предположительно, наносились по Каховской ГЭС.
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 16:05Специальная военная операция на Украине
При обстреле Кировского района Донецка ранен мирный житель
"Около четырёх часов утра Новая Каховка ещё раз была обстреляна ракетами со стороны ВСУ. Насчитали около десяти сработок ПВО. Это была четвёртая тревога за ночь", - сообщается в Telegram-канале администрации города.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаХерсонская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала