https://ria.ru/20220906/obstrel-1814719087.html

Украинские войска четыре раза за ночь обстреляли Новую Каховку

Украинские войска четыре раза за ночь обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские войска четыре раза за ночь обстреляли Новую Каховку

Украинские войска четыре раза с полуночи обстреляли ракетами Новую Каховку в Херсонской области, сообщила администрация города. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:37

2022-09-06T07:37

2022-09-06T07:49

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска четыре раза с полуночи обстреляли ракетами Новую Каховку в Херсонской области, сообщила администрация города.Первый ракетный удар по городу был нанесен в 02.07 мск, прогремело не менее 16 взрывов, работала система ПВО. Позднее были нанесены удары в 3 ночи и в 3.20. В администрации сообщили, что удары, предположительно, наносились по Каховской ГЭС."Около четырёх часов утра Новая Каховка ещё раз была обстреляна ракетами со стороны ВСУ. Насчитали около десяти сработок ПВО. Это была четвёртая тревога за ночь", - сообщается в Telegram-канале администрации города.

https://ria.ru/20220905/obstrel-1814596308.html

новая каховка

херсонская область

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в мире, новая каховка, херсонская область