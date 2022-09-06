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Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, сработала ПВО - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/obstrel-1814702755.html
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, сработала ПВО
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, сработала ПВО - РИА Новости, 06.09.2022
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, сработала ПВО
Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сработала система ПВО, прогремело более 16 взрывов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T02:37
2022-09-06T02:51
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
украина
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сработала система ПВО, прогремело более 16 взрывов, сообщает пресс-служба администрации города.О возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщается.В понедельник сообщалось район Новой Каховки в двенадцатый раз за сутки подвергся ракетному обстрелу.
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новая каховка
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в мире, новая каховка, украина, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Украина, Херсонская область
02:37 06.09.2022 (обновлено: 02:51 06.09.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, сработала ПВО

Украинские войска обстреляли Новую Каховку, сработала ПВО, прогремело более 16 взрывов

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сработала система ПВО, прогремело более 16 взрывов, сообщает пресс-служба администрации города.
"В 02.07 Новую Каховку вновь обстреляли укронацисты. Работает ПВО. Прогремело более 16 взрывов", - говорится в Telegram-канале администрации.
О возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщается.
В понедельник сообщалось район Новой Каховки в двенадцатый раз за сутки подвергся ракетному обстрелу.
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