https://ria.ru/20220906/obstrel-1814702755.html

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, сработала ПВО

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, сработала ПВО - РИА Новости, 06.09.2022

Украинские войска нанесли удар по Новой Каховке, сработала ПВО

Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сработала система ПВО, прогремело более 16 взрывов, сообщает пресс-служба администрации города. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T02:37

2022-09-06T02:37

2022-09-06T02:51

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

украина

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Новую Каховку в Херсонской области, сработала система ПВО, прогремело более 16 взрывов, сообщает пресс-служба администрации города.О возможных разрушениях и пострадавших пока не сообщается.В понедельник сообщалось район Новой Каховки в двенадцатый раз за сутки подвергся ракетному обстрелу.

https://ria.ru/20220905/obstrel-1814627721.html

новая каховка

украина

херсонская область

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Максим Горбачев

в мире, новая каховка, украина, херсонская область