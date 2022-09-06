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В Польше перестанут обменивать украинские гривны на польские злотые - РИА Новости, 06.09.2022
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В Польше перестанут обменивать украинские гривны на польские злотые
В Польше перестанут обменивать украинские гривны на польские злотые - РИА Новости, 06.09.2022
В Польше перестанут обменивать украинские гривны на польские злотые
В Польше прекращают обмен наличной гривны на злотые, 9 сентября последний день обмена валюты, сообщает Нацбанк Польши. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:26
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в мире
польша
украина
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Польше прекращают обмен наличной гривны на злотые, 9 сентября последний день обмена валюты, сообщает Нацбанк Польши.Нацбанк Украины (НБУ) и Нацбанк Польши (Narodowy Bank Polski) 18 марта заключили соглашение, в рамках которого украинцам, которые находятся в Польше, предоставлена возможность осуществлять обмен украинской гривны на польские злотые."Narodowy Bank Polski по согласованию с Национальным банком Украины сообщает, что завершается обмен украинской гривны (UAH) на польский злотый, доступный для нужд граждан Украины, прибывающих на территорию Республики Польша. Последней неделей закупки организационными подразделениями PKO Bank Polski станет неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", — приводит текст сообщения издание "УНН".По информации издания, польские банки совершили более 97 тысяч валютно-обменных операций на общую сумму 690 миллионов гривен (18,7 миллиона долларов).
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в мире, польша, украина
В мире, Польша, Украина
09:26 06.09.2022 (обновлено: 10:25 06.09.2022)
 
В Польше перестанут обменивать украинские гривны на польские злотые

Польские банки прекращают обмен наличной украинской гривны на польские злотые

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкГорода мира. Варшава
Города мира. Варшава - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Польше прекращают обмен наличной гривны на злотые, 9 сентября последний день обмена валюты, сообщает Нацбанк Польши.
Нацбанк Украины (НБУ) и Нацбанк Польши (Narodowy Bank Polski) 18 марта заключили соглашение, в рамках которого украинцам, которые находятся в Польше, предоставлена возможность осуществлять обмен украинской гривны на польские злотые.
"Narodowy Bank Polski по согласованию с Национальным банком Украины сообщает, что завершается обмен украинской гривны (UAH) на польский злотый, доступный для нужд граждан Украины, прибывающих на территорию Республики Польша. Последней неделей закупки организационными подразделениями PKO Bank Polski станет неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", — приводит текст сообщения издание "УНН".
По информации издания, польские банки совершили более 97 тысяч валютно-обменных операций на общую сумму 690 миллионов гривен (18,7 миллиона долларов).
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