https://ria.ru/20220906/obmen-1814736298.html

В Польше перестанут обменивать украинские гривны на польские злотые

В Польше перестанут обменивать украинские гривны на польские злотые - РИА Новости, 06.09.2022

В Польше перестанут обменивать украинские гривны на польские злотые

В Польше прекращают обмен наличной гривны на злотые, 9 сентября последний день обмена валюты, сообщает Нацбанк Польши. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:26

2022-09-06T09:26

2022-09-06T10:25

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польша

украина

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. В Польше прекращают обмен наличной гривны на злотые, 9 сентября последний день обмена валюты, сообщает Нацбанк Польши.Нацбанк Украины (НБУ) и Нацбанк Польши (Narodowy Bank Polski) 18 марта заключили соглашение, в рамках которого украинцам, которые находятся в Польше, предоставлена возможность осуществлять обмен украинской гривны на польские злотые."Narodowy Bank Polski по согласованию с Национальным банком Украины сообщает, что завершается обмен украинской гривны (UAH) на польский злотый, доступный для нужд граждан Украины, прибывающих на территорию Республики Польша. Последней неделей закупки организационными подразделениями PKO Bank Polski станет неделя с 5 по 9 сентября 2022 года", — приводит текст сообщения издание "УНН".По информации издания, польские банки совершили более 97 тысяч валютно-обменных операций на общую сумму 690 миллионов гривен (18,7 миллиона долларов).

https://ria.ru/20220906/gaz-1814707115.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, польша, украина