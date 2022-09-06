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Минфин США: Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть - РИА Новости, 06.09.2022
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Минфин США: Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть
Минфин США: Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть - РИА Новости, 06.09.2022
Минфин США: Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть
Индия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть, заявил заместитель министра финансов США Уолли... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:31
2022-09-06T23:50
экономика
джо байден
индия
сша
россия
министерство финансов сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Индия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg.Главы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть. В свою очередь, администрация президента США Джо Байдена пригласила Индию присоединиться к коалиции.По словам вице-премьера Александра Новака, Москва не будет поставлять сырье в те государства, которые поддержат эту меру. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.
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экономика, джо байден, индия, сша, россия, министерство финансов сша, в мире
Экономика, Джо Байден, Индия, США, Россия, Министерство финансов США, В мире
23:31 06.09.2022 (обновлено: 23:50 06.09.2022)
 
Минфин США: Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть

Минфин США заявил, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Индия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg.

"На выходных я получил обнадеживающее сообщение от министра нефти Индии о том, что они обсуждают возможность присоединения", — рассказал он.

Главы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть. В свою очередь, администрация президента США Джо Байдена пригласила Индию присоединиться к коалиции.
По словам вице-премьера Александра Новака, Москва не будет поставлять сырье в те государства, которые поддержат эту меру. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.
Цены на нефть - РИА Новости, 1920, 03.09.2022
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Эксперты рассказали о методах снижения влияния лимита цен на нефть
 
ЭкономикаДжо БайденИндияСШАРоссияМинистерство финансов СШАВ мире
 
 
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