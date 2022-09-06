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Минфин США: Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть
Минфин США: Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть - РИА Новости, 06.09.2022
Минфин США: Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть
Индия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть, заявил заместитель министра финансов США Уолли... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:31
2022-09-06T23:31
2022-09-06T23:50
экономика
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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Индия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg.Главы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть. В свою очередь, администрация президента США Джо Байдена пригласила Индию присоединиться к коалиции.По словам вице-премьера Александра Новака, Москва не будет поставлять сырье в те государства, которые поддержат эту меру. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.
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экономика, джо байден, индия, сша, россия, министерство финансов сша, в мире
Экономика, Джо Байден, Индия, США, Россия, Министерство финансов США, В мире
23:31 06.09.2022 (обновлено: 23:50 06.09.2022)
Минфин США: Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть
Минфин США заявил, что Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть