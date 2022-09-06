https://ria.ru/20220906/neft-1814977374.html

Минфин США: Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть

Минфин США: Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть - РИА Новости, 06.09.2022

Минфин США: Индия открыта к идее ограничить цену на российскую нефть

Индия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть, заявил заместитель министра финансов США Уолли... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T23:31

2022-09-06T23:31

2022-09-06T23:50

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ВАШИНГТОН, 6 сен — РИА Новости. Индия посылает "обнадеживающие" сигналы о готовности обсуждать идею установления лимита цен на российскую нефть, заявил заместитель министра финансов США Уолли Адейемо в интервью агентству Bloomberg.Главы министерств финансов стран "Группы семи" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу договорились ввести "лимит цен" на российскую нефть. В свою очередь, администрация президента США Джо Байдена пригласила Индию присоединиться к коалиции.По словам вице-премьера Александра Новака, Москва не будет поставлять сырье в те государства, которые поддержат эту меру. Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в случае введения ценовых ограничений топливо пойдет только в те страны, которые работают на рыночных условиях.

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экономика, джо байден, индия, сша, россия, министерство финансов сша, в мире