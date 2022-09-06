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Лидер Мьянмы прокомментировал возможность создания российской военной базы - РИА Новости, 06.09.2022
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Лидер Мьянмы прокомментировал возможность создания российской военной базы
Лидер Мьянмы прокомментировал возможность создания российской военной базы - РИА Новости, 06.09.2022
Лидер Мьянмы прокомментировал возможность создания российской военной базы
Создание российских военных баз в Мьянме невозможно, потому что это запрещено конституцией страны, но Россия — друг Мьянмы, и страны могут найти другие... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:23
2022-09-06T05:12
в мире
мьянма
дальневосточный федеральный университет
россия
русский (остров)
мин аун хлайн
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Создание российских военных баз в Мьянме невозможно, потому что это запрещено конституцией страны, но Россия — друг Мьянмы, и страны могут найти другие возможности сотрудничества в сфере обороны на фоне существующих сегодня в регионе угроз, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн.Но, по словам лидера Мьянмы, "надо понять, что такое "базирование" — да, мы не можем разрешить создание военной базы иностранной страны"."Но Россия - наш друг, и мы можем найти другие возможности сотрудничества, в том числе в обороне. Необязательно создавать какую-то базу, могут быть и другие формы сотрудничества по стабилизации ситуации в регионе", - подчеркнул он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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мьянма
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в мире, мьянма, дальневосточный федеральный университет, россия, русский (остров), мин аун хлайн, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
В мире, Мьянма, Дальневосточный федеральный университет, Россия, Русский (остров), Мин Аун Хлайн, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
03:23 06.09.2022 (обновлено: 05:12 06.09.2022)
 
Лидер Мьянмы прокомментировал возможность создания российской военной базы

Мин Аунг Хлайн заявил, что создание российской военной базы в Мьянме невозможно

© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ / Перейти в медиабанкСергей Шойгу и Мин Аунг Хлайн во время церемонии официальной встречи
Сергей Шойгу и Мин Аунг Хлайн во время церемонии официальной встречи - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МО РФ
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Сергей Шойгу и Мин Аунг Хлайн во время церемонии официальной встречи. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Создание российских военных баз в Мьянме невозможно, потому что это запрещено конституцией страны, но Россия — друг Мьянмы, и страны могут найти другие возможности сотрудничества в сфере обороны на фоне существующих сегодня в регионе угроз, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн.
"Что касается создания военной базы Минобороны России на нашей территории, то это запрещено конституцией. И касается не только России, но вообще любых стран - иностранные вооруженные силы не должны базироваться на нашей территории", - сказал он.
Но, по словам лидера Мьянмы, "надо понять, что такое "базирование" — да, мы не можем разрешить создание военной базы иностранной страны".
"Но Россия - наш друг, и мы можем найти другие возможности сотрудничества, в том числе в обороне. Необязательно создавать какую-то базу, могут быть и другие формы сотрудничества по стабилизации ситуации в регионе", - подчеркнул он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Баннер с символикой Восточного экономического форума на Светлановской улице во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
03:16
В ВЭФ принимают участие гости из 68 стран
 
В миреМьянмаДальневосточный федеральный университетРоссияРусский (остров)Мин Аун ХлайнВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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