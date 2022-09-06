https://ria.ru/20220906/myanma-1814704765.html

Лидер Мьянмы прокомментировал возможность создания российской военной базы

Лидер Мьянмы прокомментировал возможность создания российской военной базы - РИА Новости, 06.09.2022

Лидер Мьянмы прокомментировал возможность создания российской военной базы

Создание российских военных баз в Мьянме невозможно, потому что это запрещено конституцией страны, но Россия — друг Мьянмы, и страны могут найти другие... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T03:23

2022-09-06T03:23

2022-09-06T05:12

в мире

мьянма

дальневосточный федеральный университет

россия

русский (остров)

мин аун хлайн

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Создание российских военных баз в Мьянме невозможно, потому что это запрещено конституцией страны, но Россия — друг Мьянмы, и страны могут найти другие возможности сотрудничества в сфере обороны на фоне существующих сегодня в регионе угроз, заявил в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума лидер Мьянмы Мин Аун Хлайн.Но, по словам лидера Мьянмы, "надо понять, что такое "базирование" — да, мы не можем разрешить создание военной базы иностранной страны"."Но Россия - наш друг, и мы можем найти другие возможности сотрудничества, в том числе в обороне. Необязательно создавать какую-то базу, могут быть и другие формы сотрудничества по стабилизации ситуации в регионе", - подчеркнул он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/vef-1814704366.html

мьянма

россия

русский (остров)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Максим Горбачев

в мире, мьянма, дальневосточный федеральный университет, россия, русский (остров), мин аун хлайн, восточный экономический форум — 2022 (вэф)