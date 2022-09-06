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Роте Северного флота присвоили почетное наименование "Мурман" - РИА Новости, 06.09.2022
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Мурманская область
https://ria.ru/20220906/murman-1814799035.html
Роте Северного флота присвоили почетное наименование "Мурман"
Роте Северного флота присвоили почетное наименование "Мурман" - РИА Новости, 06.09.2022
Роте Северного флота присвоили почетное наименование "Мурман"
Стрелковой роте Северного флота, в состав которой вошли бойцы из Мурманской области, прошедшие курс подготовки для участия в специальной военной операции,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:37
2022-09-06T12:38
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мурманская область
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МУРМАНСК, 6 сен – РИА Новости. Стрелковой роте Северного флота, в состав которой вошли бойцы из Мурманской области, прошедшие курс подготовки для участия в специальной военной операции, присвоено почётное наименование "Мурман", сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Каждый из них является примером настоящего мужества и безграничного патриотизма. Вместе с командующим Северным флотом Героем России адмиралом Александром Моисеевым пожелали ребятам успешного выполнения всех поставленных задач", - написал Чибис в своем Telegram-канале.Губернатор и командующий Северным флотом Александр Моисеев напутствовали военнослужащих стрелковой роты "Мурман" отдельной мотострелковой бригады Северного флота на выполнение поставленных задач на аэродроме Североморск-1."То, что вы сегодня находитесь здесь, - признак героизма и мужества. Принятие этого решения заслуживает глубочайшего уважения. Вы прошли серьезную подготовку и сможете доблестно выполнить все поставленные задачи. Сегодня вы вписываете себя в историю нашей страны и области", - сказал Чибис, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.Губернатор выразил благодарность семьям военнослужащих. По мнению главы региона, присвоение почетного наименования "Мурман" одному из подразделений армейского корпуса Северного флота позволит военнослужащим постоянно чувствовать поддержку земляков, стоять плечом к плечу с товарищами во время несения службы."Я горячо приветствую инициативы ветеранов Вооруженных сил и общественности о присвоении именных званий подразделениям, которые принимают участие в СВО. Благодарю за эту позицию в первую очередь вас, бойцы-североморцы. Это объединяющая сила, позволяющая говорить об успешности и победах в тех задачах, которые перед нами сегодня стоят", - отметил Моисеев.Отмечается, что подготовка стрелковой роты "Мурман" велась с учётом опыта, полученного военнослужащими Северного флота в ходе специальной военной операции в Донбассе и на Украине, а также с учётом специфики выполнения предстоящих задач.
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мурманская область, россия, донбасс
Мурманская область, Мурманская область, Россия, Донбасс
12:37 06.09.2022 (обновлено: 12:38 06.09.2022)
 
Роте Северного флота присвоили почетное наименование "Мурман"

Губернатор Чибис: стрелковой роте Северного флота присвоили почетное наименование "Мурман"

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Военнослужащие ВС России. Архивное фото
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МУРМАНСК, 6 сен – РИА Новости. Стрелковой роте Северного флота, в состав которой вошли бойцы из Мурманской области, прошедшие курс подготовки для участия в специальной военной операции, присвоено почётное наименование "Мурман", сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Каждый из них является примером настоящего мужества и безграничного патриотизма. Вместе с командующим Северным флотом Героем России адмиралом Александром Моисеевым пожелали ребятам успешного выполнения всех поставленных задач", - написал Чибис в своем Telegram-канале.
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Губернатор и командующий Северным флотом Александр Моисеев напутствовали военнослужащих стрелковой роты "Мурман" отдельной мотострелковой бригады Северного флота на выполнение поставленных задач на аэродроме Североморск-1.
"То, что вы сегодня находитесь здесь, - признак героизма и мужества. Принятие этого решения заслуживает глубочайшего уважения. Вы прошли серьезную подготовку и сможете доблестно выполнить все поставленные задачи. Сегодня вы вписываете себя в историю нашей страны и области", - сказал Чибис, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.
Губернатор выразил благодарность семьям военнослужащих. По мнению главы региона, присвоение почетного наименования "Мурман" одному из подразделений армейского корпуса Северного флота позволит военнослужащим постоянно чувствовать поддержку земляков, стоять плечом к плечу с товарищами во время несения службы.
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"Я горячо приветствую инициативы ветеранов Вооруженных сил и общественности о присвоении именных званий подразделениям, которые принимают участие в СВО. Благодарю за эту позицию в первую очередь вас, бойцы-североморцы. Это объединяющая сила, позволяющая говорить об успешности и победах в тех задачах, которые перед нами сегодня стоят", - отметил Моисеев.
Отмечается, что подготовка стрелковой роты "Мурман" велась с учётом опыта, полученного военнослужащими Северного флота в ходе специальной военной операции в Донбассе и на Украине, а также с учётом специфики выполнения предстоящих задач.
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