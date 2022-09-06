https://ria.ru/20220906/murman-1814799035.html

Роте Северного флота присвоили почетное наименование "Мурман"

Роте Северного флота присвоили почетное наименование "Мурман" - РИА Новости, 06.09.2022

Роте Северного флота присвоили почетное наименование "Мурман"

Стрелковой роте Северного флота, в состав которой вошли бойцы из Мурманской области, прошедшие курс подготовки для участия в специальной военной операции,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:37

2022-09-06T12:37

2022-09-06T12:38

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МУРМАНСК, 6 сен – РИА Новости. Стрелковой роте Северного флота, в состав которой вошли бойцы из Мурманской области, прошедшие курс подготовки для участия в специальной военной операции, присвоено почётное наименование "Мурман", сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис."Каждый из них является примером настоящего мужества и безграничного патриотизма. Вместе с командующим Северным флотом Героем России адмиралом Александром Моисеевым пожелали ребятам успешного выполнения всех поставленных задач", - написал Чибис в своем Telegram-канале.Губернатор и командующий Северным флотом Александр Моисеев напутствовали военнослужащих стрелковой роты "Мурман" отдельной мотострелковой бригады Северного флота на выполнение поставленных задач на аэродроме Североморск-1."То, что вы сегодня находитесь здесь, - признак героизма и мужества. Принятие этого решения заслуживает глубочайшего уважения. Вы прошли серьезную подготовку и сможете доблестно выполнить все поставленные задачи. Сегодня вы вписываете себя в историю нашей страны и области", - сказал Чибис, слова которого приводит пресс-служба правительства региона.Губернатор выразил благодарность семьям военнослужащих. По мнению главы региона, присвоение почетного наименования "Мурман" одному из подразделений армейского корпуса Северного флота позволит военнослужащим постоянно чувствовать поддержку земляков, стоять плечом к плечу с товарищами во время несения службы."Я горячо приветствую инициативы ветеранов Вооруженных сил и общественности о присвоении именных званий подразделениям, которые принимают участие в СВО. Благодарю за эту позицию в первую очередь вас, бойцы-североморцы. Это объединяющая сила, позволяющая говорить об успешности и победах в тех задачах, которые перед нами сегодня стоят", - отметил Моисеев.Отмечается, что подготовка стрелковой роты "Мурман" велась с учётом опыта, полученного военнослужащими Северного флота в ходе специальной военной операции в Донбассе и на Украине, а также с учётом специфики выполнения предстоящих задач.

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