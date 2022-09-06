https://ria.ru/20220906/motiv-1814884744.html
СК назвал мотив преступления калининградских врачей
СК назвал мотив преступления калининградских врачей - РИА Новости, 06.09.2022
СК назвал мотив преступления калининградских врачей
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая пошли на убийство младенца, не желая ухудшать статистику родильного дома, считает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:26
2022-09-06T16:26
2022-09-06T16:26
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
московский областной суд
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая пошли на убийство младенца, не желая ухудшать статистику родильного дома, считает Следственный комитет РФ.Во вторник Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима. Защита планирует обжаловать решение суда: по ее оценке, судья фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.По информации СК РФ, в 2018 году исполняющая обязанности главвврача роддома Елена Белая, узнав о том, что пациентка родила ребенка в тяжелом состоянии, с помощью анестезиолога-реаниматолога Сушкевич организовала введение ему сульфата магния в повышенной дозировке."Мотивом этого преступления стало нежелание ухудшать показатели статистики медицинского учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Факт преступления, отмечает следствие, подтвержден выводами комиссионных судебно-медицинских экспертиз, проводившихся с привлечением главного неонатолога Минздрава, токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других специалистов."Сульфат магния, в 20 раз превышавший допустимые значения для взрослого человека, был введен живому ребенку внутривенно непосредственно перед наступлением его смерти. Попасть в организм ребенка другим способом этот препарат не мог", - подчеркивает Следственный комитет."Позицию следствия подтвердили и другие врачи родильного дома, присутствовавшие в момент преступления и обсуждении способа совершения убийства. Действия Белой квалифицированы как организатора убийства, Сушкевич – как исполнителя", - резюмирует ведомство.
https://ria.ru/20220905/anesteziolog-1814619894.html
https://ria.ru/20220906/ubiystvo-1814804511.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, московский областной суд
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Московский областной суд
СК назвал мотив преступления калининградских врачей
СК счел мотивом преступления калининградских врачей стремление не портить статистику
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости.
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая пошли на убийство младенца, не желая ухудшать статистику родильного дома, считает
Следственный комитет РФ.
Во вторник Московский областной суд
приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима. Защита планирует обжаловать решение суда: по ее оценке, судья фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.
По информации СК РФ, в 2018 году исполняющая обязанности главвврача роддома Елена Белая, узнав о том, что пациентка родила ребенка в тяжелом состоянии, с помощью анестезиолога-реаниматолога Сушкевич организовала введение ему сульфата магния в повышенной дозировке.
"Мотивом этого преступления стало нежелание ухудшать показатели статистики медицинского учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Факт преступления, отмечает следствие, подтвержден выводами комиссионных судебно-медицинских экспертиз, проводившихся с привлечением главного неонатолога Минздрава, токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других специалистов.
"Сульфат магния, в 20 раз превышавший допустимые значения для взрослого человека, был введен живому ребенку внутривенно непосредственно перед наступлением его смерти. Попасть в организм ребенка другим способом этот препарат не мог", - подчеркивает Следственный комитет.
"Позицию следствия подтвердили и другие врачи родильного дома, присутствовавшие в момент преступления и обсуждении способа совершения убийства. Действия Белой квалифицированы как организатора убийства, Сушкевич – как исполнителя", - резюмирует ведомство.