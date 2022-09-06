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СК назвал мотив преступления калининградских врачей - РИА Новости, 06.09.2022
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СК назвал мотив преступления калининградских врачей
СК назвал мотив преступления калининградских врачей - РИА Новости, 06.09.2022
СК назвал мотив преступления калининградских врачей
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая пошли на убийство младенца, не желая ухудшать статистику родильного дома, считает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:26
2022-09-06T16:26
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
московский областной суд
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая пошли на убийство младенца, не желая ухудшать статистику родильного дома, считает Следственный комитет РФ.Во вторник Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима. Защита планирует обжаловать решение суда: по ее оценке, судья фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.По информации СК РФ, в 2018 году исполняющая обязанности главвврача роддома Елена Белая, узнав о том, что пациентка родила ребенка в тяжелом состоянии, с помощью анестезиолога-реаниматолога Сушкевич организовала введение ему сульфата магния в повышенной дозировке."Мотивом этого преступления стало нежелание ухудшать показатели статистики медицинского учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Факт преступления, отмечает следствие, подтвержден выводами комиссионных судебно-медицинских экспертиз, проводившихся с привлечением главного неонатолога Минздрава, токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других специалистов."Сульфат магния, в 20 раз превышавший допустимые значения для взрослого человека, был введен живому ребенку внутривенно непосредственно перед наступлением его смерти. Попасть в организм ребенка другим способом этот препарат не мог", - подчеркивает Следственный комитет."Позицию следствия подтвердили и другие врачи родильного дома, присутствовавшие в момент преступления и обсуждении способа совершения убийства. Действия Белой квалифицированы как организатора убийства, Сушкевич – как исполнителя", - резюмирует ведомство.
https://ria.ru/20220905/anesteziolog-1814619894.html
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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, московский областной суд
Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия, Московский областной суд
16:26 06.09.2022
 
СК назвал мотив преступления калининградских врачей

СК счел мотивом преступления калининградских врачей стремление не портить статистику

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкКалининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая в Московском областном суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая пошли на убийство младенца, не желая ухудшать статистику родильного дома, считает Следственный комитет РФ.
Во вторник Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима. Защита планирует обжаловать решение суда: по ее оценке, судья фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.
По информации СК РФ, в 2018 году исполняющая обязанности главвврача роддома Елена Белая, узнав о том, что пациентка родила ребенка в тяжелом состоянии, с помощью анестезиолога-реаниматолога Сушкевич организовала введение ему сульфата магния в повышенной дозировке.
"Мотивом этого преступления стало нежелание ухудшать показатели статистики медицинского учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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Факт преступления, отмечает следствие, подтвержден выводами комиссионных судебно-медицинских экспертиз, проводившихся с привлечением главного неонатолога Минздрава, токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других специалистов.
"Сульфат магния, в 20 раз превышавший допустимые значения для взрослого человека, был введен живому ребенку внутривенно непосредственно перед наступлением его смерти. Попасть в организм ребенка другим способом этот препарат не мог", - подчеркивает Следственный комитет.
"Позицию следствия подтвердили и другие врачи родильного дома, присутствовавшие в момент преступления и обсуждении способа совершения убийства. Действия Белой квалифицированы как организатора убийства, Сушкевич – как исполнителя", - резюмирует ведомство.
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