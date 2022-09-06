https://ria.ru/20220906/motiv-1814884744.html

СК назвал мотив преступления калининградских врачей

СК назвал мотив преступления калининградских врачей - РИА Новости, 06.09.2022

СК назвал мотив преступления калининградских врачей

Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая пошли на убийство младенца, не желая ухудшать статистику родильного дома, считает Следственный комитет РФ. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T16:26

2022-09-06T16:26

2022-09-06T16:26

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

московский областной суд

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Калининградские врачи Элина Сушкевич и Елена Белая пошли на убийство младенца, не желая ухудшать статистику родильного дома, считает Следственный комитет РФ.Во вторник Московский областной суд приговорил Сушкевич и Белую к девяти и девяти с половиной годам колонии общего режима. Защита планирует обжаловать решение суда: по ее оценке, судья фактически занял позицию обвинения, повлияв тем самым на мнение заседателей.По информации СК РФ, в 2018 году исполняющая обязанности главвврача роддома Елена Белая, узнав о том, что пациентка родила ребенка в тяжелом состоянии, с помощью анестезиолога-реаниматолога Сушкевич организовала введение ему сульфата магния в повышенной дозировке."Мотивом этого преступления стало нежелание ухудшать показатели статистики медицинского учреждения", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Факт преступления, отмечает следствие, подтвержден выводами комиссионных судебно-медицинских экспертиз, проводившихся с привлечением главного неонатолога Минздрава, токсиколога, анестезиолога-реаниматолога и других специалистов."Сульфат магния, в 20 раз превышавший допустимые значения для взрослого человека, был введен живому ребенку внутривенно непосредственно перед наступлением его смерти. Попасть в организм ребенка другим способом этот препарат не мог", - подчеркивает Следственный комитет."Позицию следствия подтвердили и другие врачи родильного дома, присутствовавшие в момент преступления и обсуждении способа совершения убийства. Действия Белой квалифицированы как организатора убийства, Сушкевич – как исполнителя", - резюмирует ведомство.

https://ria.ru/20220905/anesteziolog-1814619894.html

https://ria.ru/20220906/ubiystvo-1814804511.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, московский областной суд