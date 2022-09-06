https://ria.ru/20220906/moshenniki-1814706623.html
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с письмами от "главы МВФ"
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с письмами от "главы МВФ" - РИА Новости, 06.09.2022
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с письмами от "главы МВФ"
Мошенники стали рассылать электронные письма от имени главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой с предложениями вернуть россиянам... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T03:58
2022-09-06T03:58
2022-09-06T03:58
общество
россия
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мошенники стали рассылать электронные письма от имени главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой с предложениями вернуть россиянам похищенные деньги, сообщила РИА Новости глава фонда "За права заемщиков", директор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.Мошенническое письмо, с которым ознакомилось РИА Новости, пришло на почту сотрудника одного из университетов.В целом набор слов в сообщении бессмысленный и нелогичный, а также содержит подборку информационных посылов для разных категорий граждан России, ведь мошенники не знают, кому это письмо прилетит, пояснила Лазарева. Так, например, в тексте указывается, что причитающийся адресату письма платеж "находится в списке из 150 получателей в следующих категориях: невыплаченный лотерейный фонд / неполная передача наследства / контрактные средства".В конце письма у получателя запрашиваются персональные данные, указывается ссылка для идентификации, сомнительный адрес контактной электронной почты. Авторы призывают также поторопиться."Мы рекомендуем ни в коем случае не отвечать на такие письма и не переходить по ссылкам в нем. Каждое действие может привести к потере ваших персональных данных, компрометации паролей и платежных реквизитов. Такие письма должны вызывать сомнение сразу, поскольку ведомства, в том числе международные, не выходят самостоятельно с предложениями получить компенсацию ни к частных лицам, ни к организациям", - заключила Лазарева.
https://radiosputnik.ria.ru/20220831/moshenniki-1813482812.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с письмами от "главы МВФ"
Эксперт Лазарева заявила, что мошенники рассылают россиянам письма от имени главы МВФ
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мошенники стали рассылать электронные письма от имени главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой с предложениями вернуть россиянам похищенные деньги, сообщила РИА Новости глава фонда "За права заемщиков", директор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.
Мошенническое письмо, с которым ознакомилось РИА Новости, пришло на почту сотрудника одного из университетов.
"Коррумпированные сотрудники банка, совершившие коррупционные действия с целью хищения вашего фонда, необоснованно задержали ваш платеж, что привело к большим затратам с вашей стороны и необоснованной задержке приема вашего платежа. Организация Объединенных Наций и Международный валютный фонд (МВФ) решили выплатить всю компенсацию 150 бенефициарам с использованием карт Visa для банкоматов из Северной Америки, Южной Америки, США, Европы, Азии и всего мира, поскольку эта глобальная платежная технология доступна", - говорится в частности в письме.
В целом набор слов в сообщении бессмысленный и нелогичный, а также содержит подборку информационных посылов для разных категорий граждан России
, ведь мошенники не знают, кому это письмо прилетит, пояснила Лазарева. Так, например, в тексте указывается, что причитающийся адресату письма платеж "находится в списке из 150 получателей в следующих категориях: невыплаченный лотерейный фонд / неполная передача наследства / контрактные средства".
В конце письма у получателя запрашиваются персональные данные, указывается ссылка для идентификации, сомнительный адрес контактной электронной почты. Авторы призывают также поторопиться.
"Мы рекомендуем ни в коем случае не отвечать на такие письма и не переходить по ссылкам в нем. Каждое действие может привести к потере ваших персональных данных, компрометации паролей и платежных реквизитов. Такие письма должны вызывать сомнение сразу, поскольку ведомства, в том числе международные, не выходят самостоятельно с предложениями получить компенсацию ни к частных лицам, ни к организациям", - заключила Лазарева.