https://ria.ru/20220906/moshenniki-1814706623.html

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с письмами от "главы МВФ"

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с письмами от "главы МВФ" - РИА Новости, 06.09.2022

Россиянам рассказали о новой мошеннической схеме с письмами от "главы МВФ"

Мошенники стали рассылать электронные письма от имени главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой с предложениями вернуть россиянам... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T03:58

2022-09-06T03:58

2022-09-06T03:58

общество

россия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Мошенники стали рассылать электронные письма от имени главы Международного валютного фонда (МВФ) Кристалины Георгиевой с предложениями вернуть россиянам похищенные деньги, сообщила РИА Новости глава фонда "За права заемщиков", директор платформы "Мошеловка" Евгения Лазарева.Мошенническое письмо, с которым ознакомилось РИА Новости, пришло на почту сотрудника одного из университетов.В целом набор слов в сообщении бессмысленный и нелогичный, а также содержит подборку информационных посылов для разных категорий граждан России, ведь мошенники не знают, кому это письмо прилетит, пояснила Лазарева. Так, например, в тексте указывается, что причитающийся адресату письма платеж "находится в списке из 150 получателей в следующих категориях: невыплаченный лотерейный фонд / неполная передача наследства / контрактные средства".В конце письма у получателя запрашиваются персональные данные, указывается ссылка для идентификации, сомнительный адрес контактной электронной почты. Авторы призывают также поторопиться."Мы рекомендуем ни в коем случае не отвечать на такие письма и не переходить по ссылкам в нем. Каждое действие может привести к потере ваших персональных данных, компрометации паролей и платежных реквизитов. Такие письма должны вызывать сомнение сразу, поскольку ведомства, в том числе международные, не выходят самостоятельно с предложениями получить компенсацию ни к частных лицам, ни к организациям", - заключила Лазарева.

https://radiosputnik.ria.ru/20220831/moshenniki-1813482812.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия