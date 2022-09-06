Москалькова: один из удерживаемых на Украине моряков вернулся в Россию
Москалькова сообщила о возвращении в Россию одного из удерживаемых на Украине моряков
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Один из удерживаемых на Украине моряков освобожден и вернулся в Россию, ему оказывается медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Благодаря компетентным органам освобожден один из моряков, который незаконно среди других удерживался на корабле "Рондо" в Измаиле. В настоящее время он уже находится на территории России. Ему оказывается медицинская помощь. Будем надеяться, что остальные также будут освобождены", - заявила Москалькова журналистам.
Ранее омбудсмен указывала, что сейчас на кораблях на территории Украины находятся 66 моряков, из которых пятеро тяжело больны. Омбудсмен обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.
Как отмечала Москалькова в понедельник РИА Новости, переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, омбудсмен просит в первую очередь обменять хотя бы пятерых тяжелобольных. Она говорила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила.
Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле.