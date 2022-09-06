https://ria.ru/20220906/moryaki-1814954361.html

Москалькова: один из удерживаемых на Украине моряков вернулся в Россию

Москалькова: один из удерживаемых на Украине моряков вернулся в Россию - РИА Новости, 06.09.2022

Москалькова: один из удерживаемых на Украине моряков вернулся в Россию

Один из удерживаемых на Украине моряков освобожден и вернулся в Россию, ему оказывается медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T20:17

2022-09-06T20:17

2022-09-06T20:17

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Один из удерживаемых на Украине моряков освобожден и вернулся в Россию, ему оказывается медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Благодаря компетентным органам освобожден один из моряков, который незаконно среди других удерживался на корабле "Рондо" в Измаиле. В настоящее время он уже находится на территории России. Ему оказывается медицинская помощь. Будем надеяться, что остальные также будут освобождены", - заявила Москалькова журналистам.Ранее омбудсмен указывала, что сейчас на кораблях на территории Украины находятся 66 моряков, из которых пятеро тяжело больны. Омбудсмен обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.Как отмечала Москалькова в понедельник РИА Новости, переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, омбудсмен просит в первую очередь обменять хотя бы пятерых тяжелобольных. Она говорила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила.Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле.

https://ria.ru/20220905/obmeny-1814423920.html

https://ria.ru/20220630/donbass-1799273141.html

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в мире, татьяна москалькова, украина, оон, россия, маттео мекаччи, мишель бачелет, обсе