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Москалькова: один из удерживаемых на Украине моряков вернулся в Россию - РИА Новости, 06.09.2022
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Москалькова: один из удерживаемых на Украине моряков вернулся в Россию
Москалькова: один из удерживаемых на Украине моряков вернулся в Россию - РИА Новости, 06.09.2022
Москалькова: один из удерживаемых на Украине моряков вернулся в Россию
Один из удерживаемых на Украине моряков освобожден и вернулся в Россию, ему оказывается медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T20:17
2022-09-06T20:17
в мире
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Один из удерживаемых на Украине моряков освобожден и вернулся в Россию, ему оказывается медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова."Благодаря компетентным органам освобожден один из моряков, который незаконно среди других удерживался на корабле "Рондо" в Измаиле. В настоящее время он уже находится на территории России. Ему оказывается медицинская помощь. Будем надеяться, что остальные также будут освобождены", - заявила Москалькова журналистам.Ранее омбудсмен указывала, что сейчас на кораблях на территории Украины находятся 66 моряков, из которых пятеро тяжело больны. Омбудсмен обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.Как отмечала Москалькова в понедельник РИА Новости, переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, омбудсмен просит в первую очередь обменять хотя бы пятерых тяжелобольных. Она говорила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила.Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле.
https://ria.ru/20220905/obmeny-1814423920.html
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в мире, татьяна москалькова, украина, оон, россия, маттео мекаччи, мишель бачелет, обсе
В мире, Татьяна Москалькова, Украина, ООН, Россия, Маттео Мекаччи, Мишель Бачелет, ОБСЕ
20:17 06.09.2022
 
Москалькова: один из удерживаемых на Украине моряков вернулся в Россию

Москалькова сообщила о возвращении в Россию одного из удерживаемых на Украине моряков

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Один из удерживаемых на Украине моряков освобожден и вернулся в Россию, ему оказывается медицинская помощь, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"Благодаря компетентным органам освобожден один из моряков, который незаконно среди других удерживался на корабле "Рондо" в Измаиле. В настоящее время он уже находится на территории России. Ему оказывается медицинская помощь. Будем надеяться, что остальные также будут освобождены", - заявила Москалькова журналистам.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 05:05Специальная военная операция на Украине
Москалькова выразила надежду, что обмены пленными с Украиной продолжатся
Ранее омбудсмен указывала, что сейчас на кораблях на территории Украины находятся 66 моряков, из которых пятеро тяжело больны. Омбудсмен обращалась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, директору Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи, генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, комиссару Совета Европы по правам человека Дуне Миятович с призывом содействовать в немедленном возвращении экипажей российских гражданских моряков в Россию.
Как отмечала Москалькова в понедельник РИА Новости, переговоры о возвращении российских моряков из Измаила ведутся ежесекундно, омбудсмен просит в первую очередь обменять хотя бы пятерых тяжелобольных. Она говорила, что пока не получила ответа на обращение в ООН и ОБСЕ по возвращению российских моряков из Измаила.
Экипажи российских гражданских моряков девяти кораблей более полугода удерживаются украинской стороной на судоремонтных заводах в Измаиле.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.06.2022
30 июня, 14:35Специальная военная операция на Украине
В Кремле прокомментировали обмен пленными с Украиной
 
В миреТатьяна МоскальковаУкраинаООНРоссияМаттео МекаччиМишель БачелетОБСЕ
 
 
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