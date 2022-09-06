https://ria.ru/20220906/more-1814872020.html
Догузова предложила создать новые морские курорты
Догузова предложила создать новые морские курорты - РИА Новости, 06.09.2022
Догузова предложила создать новые морские курорты
Необходимо создать отдельную программу по развитию морских курортов, так как перспективный спрос на них составляет 30 миллионов человек, заявила глава... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T15:51
2022-09-06T15:51
2022-09-06T21:59
туризм
зарина догузова
олег кожемяко
приморский край
россия
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
дальневосточный федеральный университет
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Необходимо создать отдельную программу по развитию морских курортов, так как перспективный спрос на них составляет 30 миллионов человек, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова на Госсовете по туризму на ВЭФ."Необходимо создание новых морских курортов... Перспективный спрос сегодня - порядка 30 миллионов человек. Для формирования таких курортов необходимо создать отдельную программу, за которую, на наш взгляд, должен отвечать Ростуризм. Важно не забывать и про действующие морские курорты, где нагрузка уже критическая. Здесь, в первую очередь, нужно обновление действующих старых отелей и решить вопросы с коммунальной инфраструктурой, в первую очередь, с водоотведением", - сказала Догузова.В понедельник губернатор Приморского края Олег Кожемяко и глава Ростуризма на совещании по подготовке к Госсовету по туризму обсудили создание нового морского курорта в Приморье, а также в других регионах - Крыму, Краснодарском крае и Дагестане.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220905/goroda-1814124358.html
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зарина догузова, олег кожемяко, приморский край, россия, федеральное агентство по туризму (ростуризм), дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, краснодарский край, новости - туризм, туризм
Туризм, Зарина Догузова, Олег Кожемяко, Приморский край, Россия, Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Краснодарский край, Новости - Туризм, Туризм
15:51 06.09.2022 (обновлено: 21:59 06.09.2022)
Догузова предложила создать новые морские курорты
Догузова предложила создать отдельную программу по развитию морских курортов в России