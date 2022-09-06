14:40 06.09.2022 (обновлено: 22:05 06.09.2022)
Путин призвал активнее использовать потенциал Черного и Балтийского морей
Путин призвал активнее использовать потенциал Черного, Балтийского и Азовского морей
Вид на Ялту и на Черное море. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российским властям нужно активнее использовать богатейший туристический потенциал Дальневосточного приморья, Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского морей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что туризм обладает огромным мультипликативным эффектом, и призвал использовать опыт Дальнего Востока.
"Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. И тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до 10 млн человек", - сказал Путин на заседании Госсовета по туризму в рамках ВЭФ.
Президент отметил, что туризм отличается огромным мультипликативным эффектом, способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов малых городов с богатой историей и сельских территорий, а также напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей, создает рабочие места и хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса.
Путин привел в пример Дальний Восток, где, по его словам, за последние годы было открыто много новых туристических маршрутов.
"Постоянно растёт турпоток в Камчатском крае, вчера только с губернатором об этом говорил, на Сахалине, в Бурятии. Традиционно высокий спрос в макрорегионе в целом на круизные путешествия. Опыт дальневосточников, как и других субъектов Федерации, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли", - подчеркнул Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.