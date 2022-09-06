https://ria.ru/20220906/more-1814849051.html

Путин призвал активнее использовать потенциал Черного и Балтийского морей

Путин призвал активнее использовать потенциал Черного и Балтийского морей - РИА Новости, 06.09.2022

Путин призвал активнее использовать потенциал Черного и Балтийского морей

Российским властям нужно активнее использовать богатейший туристический потенциал Дальневосточного приморья, Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:40

2022-09-06T14:40

2022-09-06T22:05

экономика

черное море

азовское море

балтийское море

владимир путин

туризм

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российским властям нужно активнее использовать богатейший туристический потенциал Дальневосточного приморья, Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского морей, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что туризм обладает огромным мультипликативным эффектом, и призвал использовать опыт Дальнего Востока."Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. И тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до 10 млн человек", - сказал Путин на заседании Госсовета по туризму в рамках ВЭФ.Президент отметил, что туризм отличается огромным мультипликативным эффектом, способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов малых городов с богатой историей и сельских территорий, а также напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей, создает рабочие места и хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса.Путин привел в пример Дальний Восток, где, по его словам, за последние годы было открыто много новых туристических маршрутов."Постоянно растёт турпоток в Камчатском крае, вчера только с губернатором об этом говорил, на Сахалине, в Бурятии. Традиционно высокий спрос в макрорегионе в целом на круизные путешествия. Опыт дальневосточников, как и других субъектов Федерации, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли", - подчеркнул Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/turizm-1814849796.html

https://ria.ru/20220905/ministerstvoturizma-1814611475.html

черное море

азовское море

балтийское море

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, черное море, азовское море, балтийское море, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, новости - туризм, дальний восток