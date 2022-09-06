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Путин призвал активнее использовать потенциал Черного и Балтийского морей - РИА Новости, 06.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220906/more-1814849051.html
Путин призвал активнее использовать потенциал Черного и Балтийского морей
Путин призвал активнее использовать потенциал Черного и Балтийского морей - РИА Новости, 06.09.2022
Путин призвал активнее использовать потенциал Черного и Балтийского морей
Российским властям нужно активнее использовать богатейший туристический потенциал Дальневосточного приморья, Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:40
2022-09-06T22:05
экономика
черное море
азовское море
балтийское море
владимир путин
туризм
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российским властям нужно активнее использовать богатейший туристический потенциал Дальневосточного приморья, Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского морей, заявил президент РФ Владимир Путин.Он отметил, что туризм обладает огромным мультипликативным эффектом, и призвал использовать опыт Дальнего Востока."Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. И тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до 10 млн человек", - сказал Путин на заседании Госсовета по туризму в рамках ВЭФ.Президент отметил, что туризм отличается огромным мультипликативным эффектом, способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов малых городов с богатой историей и сельских территорий, а также напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей, создает рабочие места и хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса.Путин привел в пример Дальний Восток, где, по его словам, за последние годы было открыто много новых туристических маршрутов."Постоянно растёт турпоток в Камчатском крае, вчера только с губернатором об этом говорил, на Сахалине, в Бурятии. Традиционно высокий спрос в макрорегионе в целом на круизные путешествия. Опыт дальневосточников, как и других субъектов Федерации, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли", - подчеркнул Путин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/turizm-1814849796.html
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экономика, черное море, азовское море, балтийское море, владимир путин, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, новости - туризм, дальний восток
Экономика, Черное море, Азовское море, Балтийское море, Владимир Путин, Туризм, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Новости - Туризм, Дальний Восток
14:40 06.09.2022 (обновлено: 22:05 06.09.2022)
 
Путин призвал активнее использовать потенциал Черного и Балтийского морей

Путин призвал активнее использовать потенциал Черного, Балтийского и Азовского морей

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкВид на Ялту и на Черное море
Вид на Ялту и на Черное море - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту и на Черное море. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Российским властям нужно активнее использовать богатейший туристический потенциал Дальневосточного приморья, Черного, Азовского, Балтийского и Каспийского морей, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он отметил, что туризм обладает огромным мультипликативным эффектом, и призвал использовать опыт Дальнего Востока.
"Надо активнее использовать богатейший потенциал побережья Чёрного моря, Каспийского, Азовского и Балтийского морей, а также Дальневосточного приморья. И тщательно проработать вопрос о создании здесь крупных федеральных курортов. Они должны быть всесезонными, иметь современную комфортную инфраструктуру, включая бассейны, чтобы там каждый год смогли отдохнуть до 10 млн человек", - сказал Путин на заседании Госсовета по туризму в рамках ВЭФ.
Президент отметил, что туризм отличается огромным мультипликативным эффектом, способствует экономическому росту и пополнению бюджетов регионов малых городов с богатой историей и сельских территорий, а также напрямую влияет на развитие более 50 других смежных отраслей, создает рабочие места и хорошие перспективы для малого и среднего бизнеса.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 14:42Туризм
Путин предложил рассмотреть вопрос о льготах в туротрасли
Путин привел в пример Дальний Восток, где, по его словам, за последние годы было открыто много новых туристических маршрутов.
"Постоянно растёт турпоток в Камчатском крае, вчера только с губернатором об этом говорил, на Сахалине, в Бурятии. Традиционно высокий спрос в макрорегионе в целом на круизные путешествия. Опыт дальневосточников, как и других субъектов Федерации, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли", - подчеркнул Путин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Участники Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 17:16Туризм
Российский союз туриндустрии поддержал идею создания министерства туризма
 
ТуризмЭкономикаЧерное мореАзовское мореБалтийское мореВладимир ПутинВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)ВЭФ-2022Новости - ТуризмДальний Восток
 
 
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