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Никто не лишит Россию статуса государства Балтийского моря, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022
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Никто не лишит Россию статуса государства Балтийского моря, заявили в МИД
Никто не лишит Россию статуса государства Балтийского моря, заявили в МИД - РИА Новости, 06.09.2022
Никто не лишит Россию статуса государства Балтийского моря, заявили в МИД
Никто не сможет лишить Россию статуса государства Балтийского моря, заявления Эстонии о "внутреннем море НАТО" абсурдны, заявил РИА Новости директор Второго... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:41
2022-09-06T09:41
в мире
сергей беляев
ханно певкур
россия
швеция
финляндия
нато
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Никто не сможет лишить Россию статуса государства Балтийского моря, заявления Эстонии о "внутреннем море НАТО" абсурдны, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев."Любому здравомыслящему человеку очевидна абсурдность такого заявления. Никто не сможет лишить Россию ее статуса государства Балтийского моря, который, напомню, наша страна получила задолго до того, как Эстония возникла как субъект международной политики", - сказал он в интервью агентству.Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море станет "внутренним морем" альянса.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Вначале Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. После этого Турция сняла свои возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО.Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20220813/more-1809348043.html
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в мире, сергей беляев, ханно певкур, россия, швеция, финляндия, нато
В мире, Сергей Беляев, Ханно Певкур, Россия, Швеция, Финляндия, НАТО
09:41 06.09.2022
 
Никто не лишит Россию статуса государства Балтийского моря, заявили в МИД

В МИД заявили, что никто не сможет лишить Россию статуса государства Балтийского моря

© Фото : German NavyКорабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : German Navy
Корабли НАТО во время совместных учений BALTOPS в Балтийском море. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Никто не сможет лишить Россию статуса государства Балтийского моря, заявления Эстонии о "внутреннем море НАТО" абсурдны, заявил РИА Новости директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
"Любому здравомыслящему человеку очевидна абсурдность такого заявления. Никто не сможет лишить Россию ее статуса государства Балтийского моря, который, напомню, наша страна получила задолго до того, как Эстония возникла как субъект международной политики", - сказал он в интервью агентству.
Ранее министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что после вступления Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море станет "внутренним морем" альянса.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Вначале Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок, но затем - 29 июня - Турция, Швеция и Финляндия подписали меморандум в области безопасности, который учитывает все озабоченности Анкары. После этого Турция сняла свои возражения по поводу вступления этих двух стран в НАТО.
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Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок странами-членами Североатлантического альянса для вступления в НАТО. По данным на 25 августа, 23 страны из 30 уже одобрили вступление Швеции и Финляндии в альянс. Заявку не ратифицировали Испания, Греция, Португалия, Словакия, Турция, Чехия и Венгрия.
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что дальнейшее расширение альянса не принесет большей безопасности Европе, НАТО имеет агрессивный характер. При этом он отмечал, что не считает возможное вступление Швеции и Финляндии в НАТО экзистенциальной угрозой для России. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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В миреСергей БеляевХанно ПевкурРоссияШвецияФинляндияНАТО
 
 
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