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Иностранные журналисты сравнили украинский сайт "Миротворец" с гестапо - РИА Новости, 06.09.2022
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Иностранные журналисты сравнили украинский сайт "Миротворец" с гестапо
Иностранные журналисты сравнили украинский сайт "Миротворец" с гестапо - РИА Новости, 06.09.2022
Иностранные журналисты сравнили украинский сайт "Миротворец" с гестапо
Украинский националистический сайт "Миротворец" можно сравнить с гестапо, заявили финский журналист Янус Путконен и его французская коллега Кристель Неан во... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T16:10
2022-09-06T17:41
в мире
дунья миятович
германия
луганская народная республика
мария захарова
франция
обсе
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинский националистический сайт "Миротворец" можно сравнить с гестапо, заявили финский журналист Янус Путконен и его французская коллега Кристель Неан во время круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня".Оба представителя СМИ ранее попали в базу данных этого интернет-ресурса.Неан, в свою очередь, выразила мнение, что если бы "интернет существовал во времена нацистcкой Германии, гестапо наверняка сделало бы сайт, похожий на "Миротворец".Интернет-ресурс известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала эти действия "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над представителями СМИ. В базу данных также внесли сведения о ряде российских деятелей культуры и многих иностранцах.
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в мире, дунья миятович, германия, луганская народная республика, мария захарова, франция, обсе
В мире, Дунья Миятович, Германия, Луганская Народная Республика, Мария Захарова, Франция, ОБСЕ
16:10 06.09.2022 (обновлено: 17:41 06.09.2022)
 
Иностранные журналисты сравнили украинский сайт "Миротворец" с гестапо

Иностранные журналисты, внесенные в список "Миротворца", сравнили сайт с гестапо

CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)Жилет с логотипом сайта "Миротворец"
Жилет с логотипом сайта Миротворец - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
CC BY-SA 4.0 / Shao / Coat of "Myrotvorets" staff member (cropped)
Жилет с логотипом сайта "Миротворец". Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Украинский националистический сайт "Миротворец" можно сравнить с гестапо, заявили финский журналист Янус Путконен и его французская коллега Кристель Неан во время круглого стола, организованного медиагруппой "Россия сегодня".
Оба представителя СМИ ранее попали в базу данных этого интернет-ресурса.

"Если не закрыть "Миротворец", все журналисты и активисты по всему миру не смогут чувствовать себя в безопасности. Страх преследования, ложь, пропаганда, насилие — это, по сути, новое гестапо", — сказал Путконен.

Неан, в свою очередь, выразила мнение, что если бы "интернет существовал во времена нацистcкой Германии, гестапо наверняка сделало бы сайт, похожий на "Миротворец".
Интернет-ресурс известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из Донецкой и Луганской Народных Республик и других граждан, называя их "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала эти действия "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД России Мария Захарова, оценивая публикации как прямой призыв к расправе над представителями СМИ. В базу данных также внесли сведения о ряде российских деятелей культуры и многих иностранцах.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
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В миреДунья МиятовичГерманияЛуганская Народная РеспубликаМария ЗахароваФранцияОБСЕ
 
 
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