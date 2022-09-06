https://ria.ru/20220906/mir-1814766640.html

Песков рассказал об отношении к ситуации на Украине в Азии

Песков рассказал об отношении к ситуации на Украине в Азии - РИА Новости, 06.09.2022

Песков рассказал об отношении к ситуации на Украине в Азии

Тема Украины не чувствительна в сотрудничестве РФ на азиатском направлении, мир гораздо больше, чем Европа и круг недружественных для РФ стран, заявил... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:00

2022-09-06T11:00

2022-09-06T11:00

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

дмитрий песков

политика

украина

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Тема Украины не чувствительна в сотрудничестве РФ на азиатском направлении, мир гораздо больше, чем Европа и круг недружественных для РФ стран, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Я думаю, (тема Украины) нечувствительна. Это (азиатский) регион, который, конечно, также подвержен общемировым тенденциям… но регион, в сторону которого переместился драйвер экономического роста", - сказал он журналистам в кулуарах ВЭФ.Песков отметил, что здесь большое производство, большая транспортная область, здесь рождаются новые технологии."Здесь будущее. Опять же, мир гораздо больше, чем Европа, мир гораздо больше, чем круг тех стран, которые мы теперь считаем недружественными. И мы будем искать взаимовыгодные отношения, которые основываются на принципах взаимного уважения, там, где к этому готовы", - сказал Песков.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/shos-1814667858.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, дмитрий песков, политика, украина