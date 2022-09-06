https://ria.ru/20220906/mintrans-1814893092.html
Минтранс рассчитывает на сохранение спецсубсидий для авиакомпаний зимой
Минтранс рассчитывает на сохранение спецсубсидий для авиакомпаний зимой - РИА Новости, 06.09.2022
Минтранс рассчитывает на сохранение спецсубсидий для авиакомпаний зимой
Минтранс рассчитывает на продление субсидий для поддержки операционной деятельности авиаперевозчиков зимой, сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик в интервью... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:14
2022-09-06T17:14
2022-09-06T17:14
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минтранс рассчитывает на продление субсидий для поддержки операционной деятельности авиаперевозчиков зимой, сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик в интервью "Российской газете".Постановление правительства №761 предусматривает выделение 100 миллиардов рублей авиакомпаниям в 2022 году. Чиновник отметил, что на период с ноября по март субсидирование необходимо сохранить.Эти средства должны быть направлены на частичную компенсацию расходов при выполнении внутренних рейсов.
https://ria.ru/20220906/keshbek-1814714871.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Туризм, Новости - Туризм, Самолеты, Туризм
Минтранс рассчитывает на сохранение спецсубсидий для авиакомпаний зимой
Замглавы Минтранса надеется на сохранение спецсубсидий для авиакомпаний зимой