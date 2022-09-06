https://ria.ru/20220906/mintrans-1814893092.html

Минтранс рассчитывает на сохранение спецсубсидий для авиакомпаний зимой

Минтранс рассчитывает на сохранение спецсубсидий для авиакомпаний зимой - РИА Новости, 06.09.2022

Минтранс рассчитывает на сохранение спецсубсидий для авиакомпаний зимой

Минтранс рассчитывает на продление субсидий для поддержки операционной деятельности авиаперевозчиков зимой, сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик в интервью... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:14

2022-09-06T17:14

2022-09-06T17:14

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Минтранс рассчитывает на продление субсидий для поддержки операционной деятельности авиаперевозчиков зимой, сообщил замглавы ведомства Игорь Чалик в интервью "Российской газете".Постановление правительства №761 предусматривает выделение 100 миллиардов рублей авиакомпаниям в 2022 году. Чиновник отметил, что на период с ноября по март субсидирование необходимо сохранить.Эти средства должны быть направлены на частичную компенсацию расходов при выполнении внутренних рейсов.

https://ria.ru/20220906/keshbek-1814714871.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, самолеты, туризм