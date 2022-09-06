https://ria.ru/20220906/minselkhoz-1815319541.html
Минсельхоз видит хороший потенциал Дальнего Востока по выращиванию овощей
Минсельхоз видит хороший потенциал Дальнего Востока по выращиванию овощей - РИА Новости, 08.09.2022
Минсельхоз видит хороший потенциал Дальнего Востока по выращиванию овощей
Минсельхоз видит хорошие перспективы роста производства на Дальнем Востоке овощей закрытого грунта и картофеля, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-06T10:50
2022-09-06T10:50
2022-09-08T09:37
россия
дальний восток
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
дальневосточный федеральный университет
русский (остров)
андрей разин
экономика
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Минсельхоз видит хорошие перспективы роста производства на Дальнем Востоке овощей закрытого грунта и картофеля, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в ходе сессии Восточного экономического форума "Сельское хозяйство: что посеешь, то и пожнешь"."Более 20 проектов, которые на сегодняшний день находятся в разной стадии реализации, это проекты в области защищенного грунта, которые действительно показывают свою востребованность на территории Дальнего Востока и, самое главное, в целом указывают на финансовую устойчивость. А это критически важно, так как означает, что бизнес получает возврат своих вложенных инвестиций", - сказал Разин.Он отметил, что регион уже показывает неплохие итоги по производству овощей – как в целом, так и закрытого грунта, в частности, обратив внимание на неплохие перспективы наращивания объёмов производства картофеля, которые заложены в федеральном проекте по овощеводству."Если по защищенному грунту мы говорим о цифрах кратных, то по картофелю это горизонт, который позволит нам в целом выровнять уровень самообеспеченности региона в соответствии с общероссийскими показателями", - сказал Разин.Замминистра также обратил внимание на сою как достаточно маржинальную экскпортоориентированную культуры. "Мы видим, что в целом по объему производства сырья регион неплохо себя чувствует. Отдельно можно говорить о создании новых сортов. Уверен, что это позволит наращивать объемы производства и отвечать на те климатические вызовы, которые существуют не только на Дальнем Востоке", - сказал Разин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220906/vetnam-1814720842.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дальний восток, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальневосточный федеральный университет, русский (остров), андрей разин, экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)
Россия, Дальний Восток, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Дальневосточный федеральный университет, Русский (остров), Андрей Разин, Экономика, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ)
10:50 06.09.2022 (обновлено: 09:37 08.09.2022)
Минсельхоз видит хороший потенциал Дальнего Востока по выращиванию овощей
Минсельхоз видит хороший потенциал Дальнего Востока по овощам закрытого грунта и картофелю
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Минсельхоз видит хорошие перспективы роста производства на Дальнем Востоке овощей закрытого грунта и картофеля, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в ходе сессии Восточного экономического форума "Сельское хозяйство: что посеешь, то и пожнешь".
"Более 20 проектов, которые на сегодняшний день находятся в разной стадии реализации, это проекты в области защищенного грунта, которые действительно показывают свою востребованность на территории Дальнего Востока и, самое главное, в целом указывают на финансовую устойчивость. А это критически важно, так как означает, что бизнес получает возврат своих вложенных инвестиций", - сказал Разин.
Он отметил, что регион уже показывает неплохие итоги по производству овощей – как в целом, так и закрытого грунта, в частности, обратив внимание на неплохие перспективы наращивания объёмов производства картофеля, которые заложены в федеральном проекте по овощеводству.
"Если по защищенному грунту мы говорим о цифрах кратных, то по картофелю это горизонт, который позволит нам в целом выровнять уровень самообеспеченности региона в соответствии с общероссийскими показателями", - сказал Разин.
Замминистра также обратил внимание на сою как достаточно маржинальную экскпортоориентированную культуры. "Мы видим, что в целом по объему производства сырья регион неплохо себя чувствует. Отдельно можно говорить о создании новых сортов. Уверен, что это позволит наращивать объемы производства и отвечать на те климатические вызовы, которые существуют не только на Дальнем Востоке", - сказал Разин.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.