https://ria.ru/20220906/minselkhoz-1815319541.html

Минсельхоз видит хороший потенциал Дальнего Востока по выращиванию овощей

Минсельхоз видит хороший потенциал Дальнего Востока по выращиванию овощей - РИА Новости, 08.09.2022

Минсельхоз видит хороший потенциал Дальнего Востока по выращиванию овощей

Минсельхоз видит хорошие перспективы роста производства на Дальнем Востоке овощей закрытого грунта и картофеля, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-06T10:50

2022-09-06T10:50

2022-09-08T09:37

россия

дальний восток

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

дальневосточный федеральный университет

русский (остров)

андрей разин

экономика

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен – РИА Новости. Минсельхоз видит хорошие перспективы роста производства на Дальнем Востоке овощей закрытого грунта и картофеля, сообщил замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин в ходе сессии Восточного экономического форума "Сельское хозяйство: что посеешь, то и пожнешь"."Более 20 проектов, которые на сегодняшний день находятся в разной стадии реализации, это проекты в области защищенного грунта, которые действительно показывают свою востребованность на территории Дальнего Востока и, самое главное, в целом указывают на финансовую устойчивость. А это критически важно, так как означает, что бизнес получает возврат своих вложенных инвестиций", - сказал Разин.Он отметил, что регион уже показывает неплохие итоги по производству овощей – как в целом, так и закрытого грунта, в частности, обратив внимание на неплохие перспективы наращивания объёмов производства картофеля, которые заложены в федеральном проекте по овощеводству."Если по защищенному грунту мы говорим о цифрах кратных, то по картофелю это горизонт, который позволит нам в целом выровнять уровень самообеспеченности региона в соответствии с общероссийскими показателями", - сказал Разин.Замминистра также обратил внимание на сою как достаточно маржинальную экскпортоориентированную культуры. "Мы видим, что в целом по объему производства сырья регион неплохо себя чувствует. Отдельно можно говорить о создании новых сортов. Уверен, что это позволит наращивать объемы производства и отвечать на те климатические вызовы, которые существуют не только на Дальнем Востоке", - сказал Разин.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/vetnam-1814720842.html

https://ria.ru/20220902/zerno-1814091463.html

россия

дальний восток

русский (остров)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, дальний восток, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), дальневосточный федеральный университет, русский (остров), андрей разин, экономика, восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, восточный экономический форум (вэф)