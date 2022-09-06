https://ria.ru/20220906/minfin-1814833527.html

В Минфине назвали глобальную задачу России

В Минфине назвали глобальную задачу России - РИА Новости, 06.09.2022

В Минфине назвали глобальную задачу России

Россия как одна из мировых лидеров в сложившихся условиях должна взять инициативу в свои руки и изменить существующую финансовую систему, считает директор... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:59

2022-09-06T13:59

2022-09-06T13:59

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Россия как одна из мировых лидеров в сложившихся условиях должна взять инициативу в свои руки и изменить существующую финансовую систему, считает директор департамента контроля за внешними ограничениями Минфина России Дмитрий Тимофеев."У России как у лидера стоит сейчас такая глобальная задача прямо вот изменить мировую финансовую систему. Нам, видимо, придется это делать, потому что продолжать мы как бы так не можем", - заявил он, выступая на сессии "Экономические войны как оружие подавления суверенитета" на полях Восточного экономического форума.Как пояснил Тимофеев, после того как западные страны ввели против России санкции, в том числе заморозили валютные резервы, использовать доллар при расчетах стало рискованно."Запад создал санкциями этот очень важный стимул. Сейчас, собственно, использовать вот эти признанные резервные валюты довольно опасно, потому что у тебя платежи могут быть арестованы по дороге. В общем, и участники это понимают в России, осталось убедить еще и страны-партнеры. Сам процесс-то не очень легкий будет, но тем не менее, я думаю, это то, куда мы придём", - добавил он.В связи с этим в качестве альтернативной валюты он выделил юань. "Прежде всего смотрится юань, рубль точно так же - он имеет большое хождение в ЕАЭС (...) Сейчас изменения уже видны. Обороты "рубль – юань" превышают долларовые. Россия стала третьим в мире центром по биржевому клирингу, офшорному, то есть за пределами Китая", - заключил он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220906/krizis-1814782778.html

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россия

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), восточный экономический форум — 2022 (вэф)