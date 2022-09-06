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В дептрансе объяснили утренний сбой в московском метро - РИА Новости, 06.09.2022
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В дептрансе объяснили утренний сбой в московском метро
В дептрансе объяснили утренний сбой в московском метро - РИА Новости, 06.09.2022
В дептрансе объяснили утренний сбой в московском метро
Отсутствие утром движения по четырем участкам московского метро вызвано ошибкой подрядной организации, которая ночью меняла кабель, необходимый для управления... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:42
2022-09-06T10:18
происшествия
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Отсутствие утром движения по четырем участкам московского метро вызвано ошибкой подрядной организации, которая ночью меняла кабель, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.Сейчас метро работает в штатном режиме, один участок Арбатско-Покровской линии будет запущен в ближайшее время. Были организованы бесплатные компенсационные автобусы. Подрядчику будет предъявлен иск по компенсации ущерба."Приносим свои извинения пассажирам за неудобства!" — добавляет дептранс.
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происшествия, департамент транспорта г. москвы
Происшествия, Департамент транспорта г. Москвы
07:42 06.09.2022 (обновлено: 10:18 06.09.2022)
 
В дептрансе объяснили утренний сбой в московском метро

Дептранс Москвы: утренний сбой в метро связан с ошибкой работников, менявших ночью кабель

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Отсутствие утром движения по четырем участкам московского метро вызвано ошибкой подрядной организации, которая ночью меняла кабель, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

"Сегодня с утра не было движения по четырем участкам метро, это связано с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме из-за ошибки подрядной организации "Каста", которая планово меняла в ночное время кабель, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях. В соответствии с регламентом включение было осуществлено в ручном режиме, что потребовало больше времени", — говорится в сообщении.

Сейчас метро работает в штатном режиме, один участок Арбатско-Покровской линии будет запущен в ближайшее время. Были организованы бесплатные компенсационные автобусы. Подрядчику будет предъявлен иск по компенсации ущерба.
"Приносим свои извинения пассажирам за неудобства!" — добавляет дептранс.
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