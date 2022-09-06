В дептрансе объяснили утренний сбой в московском метро

"Сегодня с утра не было движения по четырем участкам метро, это связано с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме из-за ошибки подрядной организации "Каста", которая планово меняла в ночное время кабель, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях. В соответствии с регламентом включение было осуществлено в ручном режиме, что потребовало больше времени", — говорится в сообщении.