07:42 06.09.2022 (обновлено: 10:18 06.09.2022)
В дептрансе объяснили утренний сбой в московском метро
Дептранс Москвы: утренний сбой в метро связан с ошибкой работников, менявших ночью кабель
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Отсутствие утром движения по четырем участкам московского метро вызвано ошибкой подрядной организации, которая ночью меняла кабель, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.
"Сегодня с утра не было движения по четырем участкам метро, это связано с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме из-за ошибки подрядной организации "Каста", которая планово меняла в ночное время кабель, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях. В соответствии с регламентом включение было осуществлено в ручном режиме, что потребовало больше времени", — говорится в сообщении.
Сейчас метро работает в штатном режиме, один участок Арбатско-Покровской линии будет запущен в ближайшее время. Были организованы бесплатные компенсационные автобусы. Подрядчику будет предъявлен иск по компенсации ущерба.
"Приносим свои извинения пассажирам за неудобства!" — добавляет дептранс.
4 сентября, 10:39В Зюзине обустроили маршрут до метро "Каховская" и "Чертановская"