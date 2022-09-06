https://ria.ru/20220906/metro-1814714684.html
На ряде участков московского метро приостановили движение поездов
На ряде участков московского метро приостановили движение поездов - РИА Новости, 06.09.2022
На ряде участков московского метро приостановили движение поездов
Движение поездов приостановили на нескольких участках "синей", "голубой" и "салатовой" веток московского метро, сообщил департамент транспорта столицы. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T06:46
2022-09-06T06:46
2022-09-06T07:01
москва
общество
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Движение поездов приостановили на нескольких участках "синей", "голубой" и "салатовой" веток московского метро, сообщил департамент транспорта столицы.Также, по данным департамента, нет движения на участке Люблинско-Дмитровской линии (10) от "Чкаловской" до "Петровско-Разумовской".Отмечается, что на закрытых участках работают бесплатные автобусы КМ.Позднее в дептрансе сообщили, что на участке Филевской линии от "Александровского Сада" до "Киевской" и "Кунцевской" движение восстановлено.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, общество
06:46 06.09.2022 (обновлено: 07:01 06.09.2022)
На ряде участков московского метро приостановили движение поездов
В московском метро нет движения поездов на участках "синей", "голубой" и "салатовой" веток
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Движение поездов приостановили на нескольких участках "синей", "голубой" и "салатовой" веток московского метро, сообщил департамент транспорта столицы.
"Из-за повреждения электрического кабеля при проведении работ сторонней организацией временно нет движения поездов: на участке Арбатско-Покровской линии (3) от "Парка Победы" до "Пятницкого шоссе"; на Филевской линии (4)", - говорится в сообщении.
Также, по данным департамента, нет движения на участке Люблинско-Дмитровской линии (10) от "Чкаловской" до "Петровско-Разумовской".
Отмечается, что на закрытых участках работают бесплатные автобусы КМ.
Позднее в дептрансе сообщили, что на участке Филевской линии от "Александровского Сада" до "Киевской" и "Кунцевской" движение восстановлено.