https://ria.ru/20220906/metro-1814714684.html

На ряде участков московского метро приостановили движение поездов

На ряде участков московского метро приостановили движение поездов - РИА Новости, 06.09.2022

На ряде участков московского метро приостановили движение поездов

Движение поездов приостановили на нескольких участках "синей", "голубой" и "салатовой" веток московского метро, сообщил департамент транспорта столицы. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T06:46

2022-09-06T06:46

2022-09-06T07:01

москва

общество

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Движение поездов приостановили на нескольких участках "синей", "голубой" и "салатовой" веток московского метро, сообщил департамент транспорта столицы.Также, по данным департамента, нет движения на участке Люблинско-Дмитровской линии (10) от "Чкаловской" до "Петровско-Разумовской".Отмечается, что на закрытых участках работают бесплатные автобусы КМ.Позднее в дептрансе сообщили, что на участке Филевской линии от "Александровского Сада" до "Киевской" и "Кунцевской" движение восстановлено.

https://ria.ru/20220904/zyuzino-1814316858.html

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Максим Горбачев

москва, общество