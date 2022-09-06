Рейтинг@Mail.ru
"Мегафон" запустил возможность обычных звонков через Wi-Fi по всей России - РИА Новости, 06.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220906/megafon-1814720032.html
"Мегафон" запустил возможность обычных звонков через Wi-Fi по всей России
"Мегафон" запустил возможность обычных звонков через Wi-Fi по всей России - РИА Новости, 06.09.2022
"Мегафон" запустил возможность обычных звонков через Wi-Fi по всей России
"Мегафон" запустил федеральную сеть VoWiFi, клиенты оператора смогут принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi в местах слабого сигнала сети, а любой... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:45
2022-09-06T07:45
общество
технологии
россия
мегафон
алексей титов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574516016_0:335:3044:2047_1920x0_80_0_0_d973c30f6f40613a67f69cf5b5586759.jpg
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. "Мегафон" запустил федеральную сеть VoWiFi, клиенты оператора смогут принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi в местах слабого сигнала сети, а любой Wi‑Fi‑роутер может быть использован в качестве базовой станции, рассказали в компании."Мегафон"... внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi (VoWiFi - ред.) во всех регионах страны. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено... Технология позволяет использовать любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет как базовую станцию и улучшает качество голосового вызова для абонента", - говорится в сообщении.В "Мегафоне" напомнили, что развертывание сети началось еще в 2020 году, в течение двух лет новая технология стала доступна не только жителям Москвы, но и других регионов России. По словам технического директора "Мегафона" Алексея Титова, сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения."Это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи", - пояснил он.Уточняется, что новая технология работает на более чем 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei. Кроме того, звонки по VoWiFi не потребуют дополнительных расходов, использованные минуты расходуются из пакетов по тарифу.
https://ria.ru/20220812/smartfony-1809110951.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/11/1574516016_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3b5f4424ff8a768deef30b080247094f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, россия, мегафон, алексей титов
Общество, Технологии, Россия, Мегафон, Алексей Титов
07:45 06.09.2022
 
"Мегафон" запустил возможность обычных звонков через Wi-Fi по всей России

Компания "Мегафон" запустила возможность обычных звонков через Wi-Fi по всей России

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкЛоготип компании MegaFon
Логотип компании MegaFon - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Логотип компании MegaFon. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. "Мегафон" запустил федеральную сеть VoWiFi, клиенты оператора смогут принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi в местах слабого сигнала сети, а любой Wi‑Fi‑роутер может быть использован в качестве базовой станции, рассказали в компании.
"Мегафон"... внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi (VoWiFi - ред.) во всех регионах страны. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено... Технология позволяет использовать любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет как базовую станцию и улучшает качество голосового вызова для абонента", - говорится в сообщении.
В "Мегафоне" напомнили, что развертывание сети началось еще в 2020 году, в течение двух лет новая технология стала доступна не только жителям Москвы, но и других регионов России. По словам технического директора "Мегафона" Алексея Титова, сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения.
"Это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи", - пояснил он.
Покупатель возле стенда с мобильными устройствами - РИА Новости, 1920, 12.08.2022
12 августа, 12:27
В России стартовали продажи смартфонов нового бренда
Уточняется, что новая технология работает на более чем 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei. Кроме того, звонки по VoWiFi не потребуют дополнительных расходов, использованные минуты расходуются из пакетов по тарифу.
 
ОбществоТехнологииРоссияМегафонАлексей Титов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала