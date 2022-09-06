https://ria.ru/20220906/megafon-1814720032.html
"Мегафон" запустил возможность обычных звонков через Wi-Fi по всей России
"Мегафон" запустил возможность обычных звонков через Wi-Fi по всей России - РИА Новости, 06.09.2022
"Мегафон" запустил возможность обычных звонков через Wi-Fi по всей России
"Мегафон" запустил федеральную сеть VoWiFi, клиенты оператора смогут принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi в местах слабого сигнала сети, а любой... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:45
2022-09-06T07:45
2022-09-06T07:45
общество
технологии
россия
мегафон
алексей титов
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. "Мегафон" запустил федеральную сеть VoWiFi, клиенты оператора смогут принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi в местах слабого сигнала сети, а любой Wi‑Fi‑роутер может быть использован в качестве базовой станции, рассказали в компании."Мегафон"... внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi (VoWiFi - ред.) во всех регионах страны. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено... Технология позволяет использовать любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет как базовую станцию и улучшает качество голосового вызова для абонента", - говорится в сообщении.В "Мегафоне" напомнили, что развертывание сети началось еще в 2020 году, в течение двух лет новая технология стала доступна не только жителям Москвы, но и других регионов России. По словам технического директора "Мегафона" Алексея Титова, сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения."Это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи", - пояснил он.Уточняется, что новая технология работает на более чем 450 моделях смартфонов, в том числе Apple, Samsung, Xiaomi и Huawei. Кроме того, звонки по VoWiFi не потребуют дополнительных расходов, использованные минуты расходуются из пакетов по тарифу.
https://ria.ru/20220812/smartfony-1809110951.html
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общество, технологии, россия, мегафон, алексей титов
Общество, Технологии, Россия, Мегафон, Алексей Титов
"Мегафон" запустил возможность обычных звонков через Wi-Fi по всей России
Компания "Мегафон" запустила возможность обычных звонков через Wi-Fi по всей России
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. "Мегафон" запустил федеральную сеть VoWiFi, клиенты оператора смогут принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi в местах слабого сигнала сети, а любой Wi‑Fi‑роутер может быть использован в качестве базовой станции, рассказали в компании.
"Мегафон"... внедрил оборудование для технологии Voice over WiFi (VoWiFi - ред.) во всех регионах страны. С ее помощью абоненты могут совершать и принимать обычные голосовые вызовы через Wi-Fi везде, где проникновение сигнала сотовой сети затруднено... Технология позволяет использовать любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет как базовую станцию и улучшает качество голосового вызова для абонента", - говорится в сообщении.
В "Мегафоне" напомнили, что развертывание сети началось еще в 2020 году, в течение двух лет новая технология стала доступна не только жителям Москвы
, но и других регионов России. По словам технического директора "Мегафона" Алексея Титова
, сеть построена таким образом, что смартфон в автоматическом режиме выбирает наилучшую беспроводную технологию связи в зависимости от местоположения.
"Это может быть привычная голосовая связь, соединение при помощи мобильного интернета в VoLTE, или, если абонент находится в труднодоступном для сотового сигнала месте, VoWiFi. Это позволяет нашим абонентам не пропустить важные звонки и всегда оставаться на связи", - пояснил он.
Уточняется, что новая технология работает на более чем 450 моделях смартфонов, в том числе Apple
, Samsung
, Xiaomi и Huawei
. Кроме того, звонки по VoWiFi не потребуют дополнительных расходов, использованные минуты расходуются из пакетов по тарифу.