https://ria.ru/20220906/medved-1814942771.html

В московском зоопарке рассказали о состоянии раненого белого медведя

В московском зоопарке рассказали о состоянии раненого белого медведя - РИА Новости, 06.09.2022

В московском зоопарке рассказали о состоянии раненого белого медведя

Раненый белый медведь, доставленный в Москву из Красноярского края, проснулся после анестезии, из-за стресса после перелёта операцию решили отложить, сообщили... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:11

2022-09-06T19:11

2022-09-06T19:11

москва

красноярский край

диксон

московский зоопарк

россия

происшествия

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Раненый белый медведь, доставленный в Москву из Красноярского края, проснулся после анестезии, из-за стресса после перелёта операцию решили отложить, сообщили журналистам в пресс-службе московского зоопарка.Раненого белого медведя обнаружили на острове Диксон в Красноярском крае. На следующий день его привезли в Москву для лечения. Как говорила ранее гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова, медведица - молодая самка, ей около трех лет, вес 50-60 килограммов. В ходе обследования у медведицы нашли огнестрельное ранение в левую лопатку и парез задних конечностей, у нее сильное обезвоживание и парализована задняя часть тела. Она могла только шевелить головой и передними лапами. Было найдено 40-50 ран от картечи разного диаметра.Отмечается, в зоопарке врачи осмотрели животное более предметно и выяснили, что это самец. Сейчас врачам предстоит установить точный диагноз и выяснить, почему у медведя отказали задние лапы. Для этого ему проведут комплексное обследование, в том числе рентген, после этого можно будет оценивать вероятность того, вернётся ли к животному подвижность."Одной из вероятных причин пареза задних конечностей специалисты называют отек спинного мозга. Если это так, то прогноз о состоянии медведя будет лучше, чем если у него обнаружат пулю в позвоночнике. Выводы можно будет делать после того, как врачи сравнят рентген-снимки в динамике. К настоящему моменту медведь проснулся после анестезии, он попил и ожидает осмотра невролога", - цитируют в сообщении слова директора зоопарка.Уточняется, что медведь находится под постоянным контролем ветеринарных врачей. "Они делают все возможное, чтобы его успокоить - животное находилось в сильном стрессе после перелета. В связи с этим операцию решено отложить на некоторое время", - цитируют в сообщении Акулову.Специалисты выявили у медведя огнестрельные ранения разного диаметра - порядка 25-30 ран, предположительно, это были выстрелы картечью. "Транспортировка медведя из Норильска в Москву прошла успешно. Но несмотря на то, что он даже позавтракал перед отлетом, медведь находился в сильном стрессе. Его состояние ветеринары по-прежнему оценивают как стабильно тяжелое... Медведь находился под анестезией в течение долгого времени. Чтобы стабилизировать его состояние, специалисты обеспечат ему покой и обезболивание на несколько суток. Все это время животное будет получать антибиотики и противовоспалительные препараты", - дополняется в сообщении.На Диксоне это уже второй выход белых медведей к людям в последние месяцы. В июле благополучно закончилась история с белой медведицей, которая пришла к людям с застрявшей в пасти банкой. Ее спасли прибывшие на север московские специалисты. После того как ветеринары убедились, что здоровью хищника ничего не угрожает, медведицу вывезли на вертолете за пределы населенного пункта и выпустили в тундре.

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https://ria.ru/20220905/leopard-1814464125.html

https://ria.ru/20220829/napadenie-1812782349.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

москва, красноярский край, диксон, московский зоопарк, россия, происшествия