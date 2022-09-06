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Запорожские власти ожидают честный доклад от МАГАТЭ - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/magate-1814834389.html
Запорожские власти ожидают честный доклад от МАГАТЭ
Запорожские власти ожидают честный доклад от МАГАТЭ - РИА Новости, 06.09.2022
Запорожские власти ожидают честный доклад от МАГАТЭ
Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегации МАГАТЭ была... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T14:00
2022-09-06T14:00
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
михаил ульянов (дипломат)
запорожская область
россия
украина
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегации МАГАТЭ была предоставлена вся запрашиваемая информация, в том числе по обстрелам со стороны Украины, поэтому итоговый доклад должен быть честный и непредвзятый."Делегация МАГАТЭ получила полный доступ ко всей информации, связанной с работой Запорожской АЭС, а также обстрелами атомной станции и провокациями со стороны Украины. Нам не надо политических заявлений, мы ждем объективной, честной и непредвзятой оценки. Надеемся, что политическая конъюнктура и давление западных стран не отразится на позиции делегации МАГАТЭ", - сказал РИА Новости Рогов.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220906/magate-1814755830.html
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в мире, владимир рогов, михаил ульянов (дипломат), запорожская область, россия, украина, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Михаил Ульянов (дипломат), Запорожская область, Россия, Украина, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
14:00 06.09.2022
 
Запорожские власти ожидают честный доклад от МАГАТЭ

Член ВГА Рогов заявил, что ожидает честного доклада от экспертов МАГАТЭ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегации МАГАТЭ была предоставлена вся запрашиваемая информация, в том числе по обстрелам со стороны Украины, поэтому итоговый доклад должен быть честный и непредвзятый.
"Делегация МАГАТЭ получила полный доступ ко всей информации, связанной с работой Запорожской АЭС, а также обстрелами атомной станции и провокациями со стороны Украины. Нам не надо политических заявлений, мы ждем объективной, честной и непредвзятой оценки. Надеемся, что политическая конъюнктура и давление западных стран не отразится на позиции делегации МАГАТЭ", - сказал РИА Новости Рогов.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 10:30Специальная военная операция на Украине
В Кремле рассказали об ожиданиях от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Президент Франции Эммануэль Макрон гооворит по телефону - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 17:05Специальная военная операция на Украине
Макрон призвал к сохранению безопасности ядерных объектов на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговМихаил Ульянов (дипломат)Запорожская областьРоссияУкраинаЗапорожская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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