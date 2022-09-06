Запорожские власти ожидают честный доклад от МАГАТЭ
Член ВГА Рогов заявил, что ожидает честного доклада от экспертов МАГАТЭ
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегации МАГАТЭ была предоставлена вся запрашиваемая информация, в том числе по обстрелам со стороны Украины, поэтому итоговый доклад должен быть честный и непредвзятый.
"Делегация МАГАТЭ получила полный доступ ко всей информации, связанной с работой Запорожской АЭС, а также обстрелами атомной станции и провокациями со стороны Украины. Нам не надо политических заявлений, мы ждем объективной, честной и непредвзятой оценки. Надеемся, что политическая конъюнктура и давление западных стран не отразится на позиции делегации МАГАТЭ", - сказал РИА Новости Рогов.
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.