https://ria.ru/20220906/magate-1814834389.html

Запорожские власти ожидают честный доклад от МАГАТЭ

Запорожские власти ожидают честный доклад от МАГАТЭ - РИА Новости, 06.09.2022

Запорожские власти ожидают честный доклад от МАГАТЭ

Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегации МАГАТЭ была... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:00

2022-09-06T14:00

2022-09-06T14:00

специальная военная операция на украине

в мире

владимир рогов

михаил ульянов (дипломат)

запорожская область

россия

украина

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1813922009_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fb0bc4f694bd8a1577d8e1ea2fd13e0f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен – РИА Новости. Председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что делегации МАГАТЭ была предоставлена вся запрашиваемая информация, в том числе по обстрелам со стороны Украины, поэтому итоговый доклад должен быть честный и непредвзятый."Делегация МАГАТЭ получила полный доступ ко всей информации, связанной с работой Запорожской АЭС, а также обстрелами атомной станции и провокациями со стороны Украины. Нам не надо политических заявлений, мы ждем объективной, честной и непредвзятой оценки. Надеемся, что политическая конъюнктура и давление западных стран не отразится на позиции делегации МАГАТЭ", - сказал РИА Новости Рогов.На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220906/magate-1814755830.html

https://ria.ru/20220905/ukraina-1814619168.html

запорожская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир рогов, михаил ульянов (дипломат), запорожская область, россия, украина, запорожская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"