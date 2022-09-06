https://ria.ru/20220906/magate-1814755830.html

В Кремле рассказали об ожиданиях от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

В Кремле рассказали об ожиданиях от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022

В Кремле рассказали об ожиданиях от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Многие нервничают в ожидании доклада миссии МАГАТЭ, которая посещает ЗАЭС, Киев уже высказывал свое недовольство, надо дождаться результата, Москва же ждет... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:30

2022-09-06T10:30

2022-09-06T10:30

специальная военная операция на украине

энергодар

магатэ

запорожская аэс

дмитрий песков

запорожская область

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Многие нервничают в ожидании доклада миссии МАГАТЭ, которая посещает ЗАЭС, Киев уже высказывал свое недовольство, надо дождаться результата, Москва же ждет правды и констатации реального положения дел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сейчас многие нервничают в ожидании доклада миссии МАГАТЭ. И украинцы нервничают, и уже украинская сторона высказывала свое недовольство этой миссией, потому что была предоставлена возможность увидеть все воочию, сделать все необходимые проверки", - сказал Песков в эфире РБК ТВ.По его словам Россия ждет от МАГАТЭ "правды и констатации реального положения дел".На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

https://ria.ru/20220905/zaes-1814630596.html

https://ria.ru/20220905/zaes-1814689386.html

энергодар

запорожская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

энергодар, магатэ, запорожская аэс, дмитрий песков, запорожская область