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В Кремле рассказали об ожиданиях от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/magate-1814755830.html
В Кремле рассказали об ожиданиях от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
В Кремле рассказали об ожиданиях от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС - РИА Новости, 06.09.2022
В Кремле рассказали об ожиданиях от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Многие нервничают в ожидании доклада миссии МАГАТЭ, которая посещает ЗАЭС, Киев уже высказывал свое недовольство, надо дождаться результата, Москва же ждет... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:30
2022-09-06T10:30
специальная военная операция на украине
энергодар
магатэ
запорожская аэс
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Многие нервничают в ожидании доклада миссии МАГАТЭ, которая посещает ЗАЭС, Киев уже высказывал свое недовольство, надо дождаться результата, Москва же ждет правды и констатации реального положения дел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Сейчас многие нервничают в ожидании доклада миссии МАГАТЭ. И украинцы нервничают, и уже украинская сторона высказывала свое недовольство этой миссией, потому что была предоставлена возможность увидеть все воочию, сделать все необходимые проверки", - сказал Песков в эфире РБК ТВ.По его словам Россия ждет от МАГАТЭ "правды и констатации реального положения дел".На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
https://ria.ru/20220905/zaes-1814630596.html
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энергодар, магатэ, запорожская аэс, дмитрий песков, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Дмитрий Песков, Запорожская область
10:30 06.09.2022
 
В Кремле рассказали об ожиданиях от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Песков ждет от миссии МАГАТЭ правды и констатации реального положения дел на ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Многие нервничают в ожидании доклада миссии МАГАТЭ, которая посещает ЗАЭС, Киев уже высказывал свое недовольство, надо дождаться результата, Москва же ждет правды и констатации реального положения дел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сейчас многие нервничают в ожидании доклада миссии МАГАТЭ. И украинцы нервничают, и уже украинская сторона высказывала свое недовольство этой миссией, потому что была предоставлена возможность увидеть все воочию, сделать все необходимые проверки", - сказал Песков в эфире РБК ТВ.
Главное административное здание Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 17:34Специальная военная операция на Украине
Киев нанес удар по специальному корпусу Запорожской АЭС
По его словам Россия ждет от МАГАТЭ "правды и констатации реального положения дел".
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Генеральный директор и делегаты МАГАТЭ осматривают место падения крылатой ракеты на ЗАЭС - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 22:56Специальная военная операция на Украине
Гендиректор МАГАТЭ обнародует отчет о ситуации на Запорожской АЭС
 
Специальная военная операция на УкраинеЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСДмитрий ПесковЗапорожская область
 
 
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