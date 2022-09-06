В Кремле рассказали об ожиданиях от миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Песков ждет от миссии МАГАТЭ правды и констатации реального положения дел на ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси и делегаты МАГАТЭ на территории Запорожской атомной электростанции
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Многие нервничают в ожидании доклада миссии МАГАТЭ, которая посещает ЗАЭС, Киев уже высказывал свое недовольство, надо дождаться результата, Москва же ждет правды и констатации реального положения дел, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Сейчас многие нервничают в ожидании доклада миссии МАГАТЭ. И украинцы нервничают, и уже украинская сторона высказывала свое недовольство этой миссией, потому что была предоставлена возможность увидеть все воочию, сделать все необходимые проверки", - сказал Песков в эфире РБК ТВ.
По его словам Россия ждет от МАГАТЭ "правды и констатации реального положения дел".
На прошлой неделе на Запорожскую АЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники ЗАЭС провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Как заявил РИА Новости постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, два сотрудника МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на постоянной основе.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.