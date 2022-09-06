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МАГАТЭ: Киев утверждает, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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https://ria.ru/20220906/magate-1814714212.html
МАГАТЭ: Киев утверждает, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена
МАГАТЭ: Киев утверждает, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена - РИА Новости, 06.09.2022
МАГАТЭ: Киев утверждает, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена
Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении линии электропередачи между Запорожской АЭС и ближайшей тепловой... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T06:38
2022-09-06T06:38
специальная военная операция на украине
в мире
энергодар
магатэ
запорожская аэс
украина
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении линии электропередачи между Запорожской АЭС и ближайшей тепловой электростанцией для "тушения пожара" и утверждает, что линия не была повреждена, говорится в заявлении организации.На Украине также сообщили агентству, что ЗАЭС получает электроэнергию от действующего реактора. Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщал, что на Запорожской АЭС после обстрела со стороны украинских военных линий электропередачи работает только шестой энергоблок, который "подает энергию в общую энергосистему". Он отмечал, что из-за отключения линий электропередачи, по которым были нанесены удары со стороны украинских военных, "есть ряд регламентных работ".В МАГАТЭ также подтвердили, что четыре эксперта организации покинули ЗАЭС, а двое остаются на станции в рамках обеспечения постоянного присутствия агентства – "наблюдать за ситуацией и давать независимые оценки".Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
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в мире, энергодар, магатэ, запорожская аэс, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Украина
06:38 06.09.2022
 
МАГАТЭ: Киев утверждает, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена

МАГАТЭ: Украина утверждает, что отключенная ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении линии электропередачи между Запорожской АЭС и ближайшей тепловой электростанцией для "тушения пожара" и утверждает, что линия не была повреждена, говорится в заявлении организации.
На Украине также сообщили агентству, что ЗАЭС получает электроэнергию от действующего реактора. Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщал, что на Запорожской АЭС после обстрела со стороны украинских военных линий электропередачи работает только шестой энергоблок, который "подает энергию в общую энергосистему". Он отмечал, что из-за отключения линий электропередачи, по которым были нанесены удары со стороны украинских военных, "есть ряд регламентных работ".
"Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что резервная линия электропередачи между Запорожской атомной электростанцией и находящейся рядом тепловой электростанцией была намеренно отключена сегодня для тушения пожара, но сама линия не была повреждена", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
В МАГАТЭ также подтвердили, что четыре эксперта организации покинули ЗАЭС, а двое остаются на станции в рамках обеспечения постоянного присутствия агентства – "наблюдать за ситуацией и давать независимые оценки".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.
Энергоблоки №2 и №3 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЭнергодарМАГАТЭЗапорожская АЭСУкраина
 
 
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