МАГАТЭ: Киев утверждает, что ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена
МАГАТЭ: Украина утверждает, что отключенная ЛЭП между ЗАЭС и ТЭС не повреждена
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкАвтомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции
Автомобили делегатов Международного агентства по атомной энергии на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Украина проинформировала Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) об отключении линии электропередачи между Запорожской АЭС и ближайшей тепловой электростанцией для "тушения пожара" и утверждает, что линия не была повреждена, говорится в заявлении организации.
На Украине также сообщили агентству, что ЗАЭС получает электроэнергию от действующего реактора. Ранее глава администрации Энергодара Александр Волга сообщал, что на Запорожской АЭС после обстрела со стороны украинских военных линий электропередачи работает только шестой энергоблок, который "подает энергию в общую энергосистему". Он отмечал, что из-за отключения линий электропередачи, по которым были нанесены удары со стороны украинских военных, "есть ряд регламентных работ".
"Украина проинформировала МАГАТЭ о том, что резервная линия электропередачи между Запорожской атомной электростанцией и находящейся рядом тепловой электростанцией была намеренно отключена сегодня для тушения пожара, но сама линия не была повреждена", - говорится в заявлении МАГАТЭ.
В МАГАТЭ также подтвердили, что четыре эксперта организации покинули ЗАЭС, а двое остаются на станции в рамках обеспечения постоянного присутствия агентства – "наблюдать за ситуацией и давать независимые оценки".
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.