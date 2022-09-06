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"Росатом": контракт по еще двум атомным ледоколам вскоре подпишут - РИА Новости, 06.09.2022
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"Росатом": контракт по еще двум атомным ледоколам вскоре подпишут
"Росатом": контракт по еще двум атомным ледоколам вскоре подпишут - РИА Новости, 06.09.2022
"Росатом": контракт по еще двум атомным ледоколам вскоре подпишут
Госкорпорация "Росатом" рассчитывает, что контракт на строительство в России еще двух, соответственного пятого и шестого универсальных атомных ледоколов проекта РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T05:27
2022-09-06T05:27
экономика
россия
дальневосточный федеральный университет
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает, что контракт на строительство в России еще двух, соответственного пятого и шестого универсальных атомных ледоколов проекта 22220, будет подписан в ближайшее время, заявил спецпредставитель "Росатома" Владимир Панов.Согласно плану развития Севморпути до 2035 года, строительство со второго по шестой универсальных атомных ледоколов проекта 22220 в РФ намечено завершить, соответственно, в 2022, 2024, 2026, 2028 и 2030 годах.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, дальневосточный федеральный университет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Россия, Дальневосточный федеральный университет, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
05:27 06.09.2022
 
"Росатом": контракт по еще двум атомным ледоколам вскоре подпишут

Спецпредставитель "Росатома" Панов: контракт по еще двум атомным ледоколам вскоре подпишут

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкАтомный ледокол проекта 22220
Атомный ледокол проекта 22220 - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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Атомный ледокол проекта 22220. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает, что контракт на строительство в России еще двух, соответственного пятого и шестого универсальных атомных ледоколов проекта 22220, будет подписан в ближайшее время, заявил спецпредставитель "Росатома" Владимир Панов.
"Сейчас у нас строятся четыре (атомных) ледокола. По пятому и шестому, я надеюсь, что в самое ближайшее время будет принято окончательное решение, произойдет контрактация и начало строительства", - сказал Панов во вторник во Владивостоке на первом заседании Совета участников судоходства по СМП в рамках Восточного экономического форума.
Согласно плану развития Севморпути до 2035 года, строительство со второго по шестой универсальных атомных ледоколов проекта 22220 в РФ намечено завершить, соответственно, в 2022, 2024, 2026, 2028 и 2030 годах.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Морской порт - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
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Развитие Севморпути потребует строительства около 80 судов, заявил Лихачев
 
ЭкономикаРоссияДальневосточный федеральный университетГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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