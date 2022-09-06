https://ria.ru/20220906/ledokol-1814710199.html

"Росатом": контракт по еще двум атомным ледоколам вскоре подпишут

"Росатом": контракт по еще двум атомным ледоколам вскоре подпишут - РИА Новости, 06.09.2022

"Росатом": контракт по еще двум атомным ледоколам вскоре подпишут

Госкорпорация "Росатом" рассчитывает, что контракт на строительство в России еще двух, соответственного пятого и шестого универсальных атомных ледоколов проекта РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T05:27

2022-09-06T05:27

2022-09-06T05:27

экономика

россия

дальневосточный федеральный университет

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает, что контракт на строительство в России еще двух, соответственного пятого и шестого универсальных атомных ледоколов проекта 22220, будет подписан в ближайшее время, заявил спецпредставитель "Росатома" Владимир Панов.Согласно плану развития Севморпути до 2035 года, строительство со второго по шестой универсальных атомных ледоколов проекта 22220 в РФ намечено завершить, соответственно, в 2022, 2024, 2026, 2028 и 2030 годах.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, дальневосточный федеральный университет, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", восточный экономический форум — 2022 (вэф)