"Росатом": контракт по еще двум атомным ледоколам вскоре подпишут
Спецпредставитель "Росатома" Панов: контракт по еще двум атомным ледоколам вскоре подпишут
Атомный ледокол проекта 22220. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Госкорпорация "Росатом" рассчитывает, что контракт на строительство в России еще двух, соответственного пятого и шестого универсальных атомных ледоколов проекта 22220, будет подписан в ближайшее время, заявил спецпредставитель "Росатома" Владимир Панов.
"Сейчас у нас строятся четыре (атомных) ледокола. По пятому и шестому, я надеюсь, что в самое ближайшее время будет принято окончательное решение, произойдет контрактация и начало строительства", - сказал Панов во вторник во Владивостоке на первом заседании Совета участников судоходства по СМП в рамках Восточного экономического форума.
Согласно плану развития Севморпути до 2035 года, строительство со второго по шестой универсальных атомных ледоколов проекта 22220 в РФ намечено завершить, соответственно, в 2022, 2024, 2026, 2028 и 2030 годах.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна составит 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
ВЭФ-2022 проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.