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Дженнифер Лоуренс призналась, что назвала ребенка в честь художника - РИА Новости, 06.09.2022
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Культура
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Дженнифер Лоуренс призналась, что назвала ребенка в честь художника
Дженнифер Лоуренс призналась, что назвала ребенка в честь художника - РИА Новости, 06.09.2022
Дженнифер Лоуренс призналась, что назвала ребенка в честь художника
Дженнифер Лоуренс призналась, что назвала сына Сай — в честь Сая Твомбли, об этом она рассказала в интервью Vogue. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:03
2022-09-06T18:03
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дженнифер Лоуренс призналась, что назвала сына Сай — в честь Сая Твомбли, об этом она рассказала в интервью Vogue. Это любимый художник ее мужа галериста Кука Марони. Твомбли (1928 - 2011) хаотично наносил линии и надписи на полотно. В его работах есть отсылки к мифам и картинам старых мастеров. Роман Кука и Дженнифер начался в 2018 году. В 2019 они поженились. Первенец у них родился в феврале 2022 года. Лоуренс известна по фильмам "Зимняя кость", "Голодные игры", "Мой парень — псих", "Мама!" и многим другим. Фанаты супергероики знают ее по роли Мистик во франшизе о Людях Икс.
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новости культуры, дженнифер лоуренс, знаменитости, звезды
Культура, Новости культуры, Дженнифер Лоуренс, Знаменитости, звезды
18:03 06.09.2022
 
Дженнифер Лоуренс призналась, что назвала ребенка в честь художника

Дженнифер Лоуренс призналась, что назвала сына в честь художника Сая Твомбли

© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАктриса Дженнифер Лоуренс
Актриса Дженнифер Лоуренс - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Дженнифер Лоуренс призналась, что назвала сына Сай — в честь Сая Твомбли, об этом она рассказала в интервью Vogue.
Это любимый художник ее мужа галериста Кука Марони.
Твомбли (1928 - 2011) хаотично наносил линии и надписи на полотно. В его работах есть отсылки к мифам и картинам старых мастеров.
Роман Кука и Дженнифер начался в 2018 году. В 2019 они поженились. Первенец у них родился в феврале 2022 года.
Лоуренс известна по фильмам "Зимняя кость", "Голодные игры", "Мой парень — псих", "Мама!" и многим другим. Фанаты супергероики знают ее по роли Мистик во франшизе о Людях Икс.
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