https://ria.ru/20220906/latviya-1814849612.html

В РПЦ указали президенту Латвии на ошибку в толковании истории страны

В РПЦ указали президенту Латвии на ошибку в толковании истории страны - РИА Новости, 06.09.2022

В РПЦ указали президенту Латвии на ошибку в толковании истории страны

Президент Латвии Эгилс Левитс, говоря о восстановлении автокефального (независимого от РПЦ) статуса Латвийской православной церкви (ЛПЦ), который якобы был у... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T14:42

2022-09-06T14:42

2022-09-06T14:42

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эгилс левитс

николай балашов

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Президент Латвии Эгилс Левитс, говоря о восстановлении автокефального (независимого от РПЦ) статуса Латвийской православной церкви (ЛПЦ), который якобы был у нее при архиепископе Рижском и всея Латвии Иоанне Поммере, ссылается на ложную интерпретацию исторических данных, заявил РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов.Президент Латвии Эгилс Левитс в понедельник внес в парламент поправки к закону о Латвийской православной церкви, в соответствии с которыми "признается полностью самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви". По его словам, "отказ от какой-либо связи с Московским патриархом" важен для православных верующих в Латвии и национальной безопасности.Как сказано в заявлении, опубликованном на сайте президента Латвии, самостоятельный и независимый (автокефальный) статус Латвийской православной церкви – "это статус, который исторически де-факто был установлен для нашей православной церкви томосом от 6 (19) июля 1921 года, выданным патриархом Московским и всея Руси Тихоном архиепископу Янису Поммерсу и постановлением Кабинета министров от 8 октября 1926 года о статусе православной церкви"."Статус самоуправляемой церкви - именно тот статус, который Латвийская православная церковь имела при архиепископе Иоанне Поммере (возглавлял ЛПЦ в 1921-1934 годы – ред.) и имеет ныне. Этот статус был подтвержден томосом патриарха Московского и всея Руси Алексия II в 1992 году. Для его достижения не требуются никакие законодательные перемены. В законе о положении Православной церкви, принятом латвийским Сеймом в 1926 году, проект которого был подготовлен самим архиепископом Иоанном и который упоминается в заявлении президента Латвии, речь шла о "правах самоуправления и самоопределения". Но это не был статус автокефалии, как ошибочно полагает господин Левитс", - сказал Балашов.Таким образом, продолжает священник, президент Левитс "принимает решение об "автокефалии" с совершенно ложными историческими ссылками, создающими впечатление, будто именно за автокефалию стоял архиепископ Иоанн Поммер, высоко авторитетный среди православных верующих страны" и причисленный к лику святых."Имея автономию в своих церковных делах, пользуясь полной свободой внутреннего самоуправления, Латвийская православная церковь сохраняла и сохраняет духовную связь со всей полнотой Русской православной церкви, не отсекается от нее. Именно таков был завет святого архиепископа Рижского Иоанна, который за свою верность церковному единству заплатил самой дорогой ценою", - подчеркнул Балашов.Он напомнил, что после распада Российской империи и образования Латвийской Республики там началось преследование православия. Так, Латвийскими властями была конфискована и передана римо-католикам резиденция Рижского архиерея, были изъяты десятки храмов, закрыты духовная семинария и духовное училище, "конфискована четвертая часть принадлежащих церкви зданий"."После принятия закона 1926 года положение Церкви несколько улучшилось, но не прекращалось политическое давление, направленное на полный разрыв Латвийской православной церкви с Московским Патриархатом. Архиепископ Иоанн оставался неуступчивым. Вскоре после установления диктаторского режима Карлиса Улманиса, сопровождавшегося разгоном парламента, запретом политических партий и отменой свободы печати, в октябре 1934 года архипастырь был зверски убит", - напомнил Балашов.Убийство архиепископа Иоанна до сих пор остается нерасследованным, продолжил Балашов. "И только после этого убийства, путем полицейского запрета на созыв Собора ЛПЦ в течение полутора лет, принудительной смены почти всего состава Синода ЛПЦ по требованию МВД на "подходящих" лиц, замены устава ЛПЦ — в 1936 году латвийским властям удалось добиться (вместо просимой автокефалии) перевода Латвийской православной церкви в юрисдикцию Константинопольского патриархата, удержавшуюся в Латвии до 1940 года", - заключил собеседник агентства.Как заявил ранее РИА Новости источник в Отделе внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, автокефалию, то есть церковную независимость, может предоставить Латвийской православной церкви только Русская православная церковь (РПЦ), являющаяся для нее церковью-матерью, а вмешательство государства в дела церкви нарушает как церковное право, так и конституцию Латвии.

https://ria.ru/20220905/tserkov-1814570620.html

https://ria.ru/20220905/latviya-1814645149.html

https://ria.ru/20220905/tserkvi-1814644418.html

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российская империя, латвия, русская православная церковь, московский патриархат, эгилс левитс, николай балашов