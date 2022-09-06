https://ria.ru/20220906/largus-1814708059.html

"АвтоВАЗ" допустил запуск серийного производства электромобилей Lada Largus

"АвтоВАЗ" допустил запуск серийного производства электромобилей Lada Largus - РИА Новости, 06.09.2022

"АвтоВАЗ" допустил запуск серийного производства электромобилей Lada Largus

"АвтоВАЗ" не исключает серийного выпуска небольшой партии электромобилей Lada Largus уже в 2023 году, заявил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T04:28

2022-09-06T04:28

2022-09-06T04:28

экономика

автоваз

дальневосточный федеральный университет

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не исключает серийного выпуска небольшой партии электромобилей Lada Largus уже в 2023 году, заявил президент компании Максим Соколов.Как ранее отмечали в "АвтоВАЗе", производство Lada е-Largus планируется наладить на заводе компании в Ижевске."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220902/avtovaz-1813944173.html

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, автоваз, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)