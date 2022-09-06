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"АвтоВАЗ" допустил запуск серийного производства электромобилей Lada Largus - РИА Новости, 06.09.2022
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"АвтоВАЗ" допустил запуск серийного производства электромобилей Lada Largus
"АвтоВАЗ" допустил запуск серийного производства электромобилей Lada Largus - РИА Новости, 06.09.2022
"АвтоВАЗ" допустил запуск серийного производства электромобилей Lada Largus
"АвтоВАЗ" не исключает серийного выпуска небольшой партии электромобилей Lada Largus уже в 2023 году, заявил президент компании Максим Соколов. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T04:28
2022-09-06T04:28
экономика
автоваз
дальневосточный федеральный университет
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не исключает серийного выпуска небольшой партии электромобилей Lada Largus уже в 2023 году, заявил президент компании Максим Соколов.Как ранее отмечали в "АвтоВАЗе", производство Lada е-Largus планируется наладить на заводе компании в Ижевске."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, автоваз, дальневосточный федеральный университет, восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, АвтоВАЗ, Дальневосточный федеральный университет, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
04:28 06.09.2022
 
"АвтоВАЗ" допустил запуск серийного производства электромобилей Lada Largus

"АвтоВАЗ" не исключил запуск серийного производства электромобилей Lada Largus в 2023 году

© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в медиабанкLada Largus
Lada Largus - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Lada Largus. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. "АвтоВАЗ" не исключает серийного выпуска небольшой партии электромобилей Lada Largus уже в 2023 году, заявил президент компании Максим Соколов.
"Первые прототипы - обращаю внимание, именно достаточно высоколокализованного электромобиля - появятся в конце этого года, в следующем рассчитываем запустить опытную партию. Не буду говорить серийную - опытную, но хотя может быть в рамках следующего года дойдёт до небольшой серии", - сказал на сессии "Автопром: новый импульс" в рамках Восточного экономического форума.
Как ранее отмечали в "АвтоВАЗе", производство Lada е-Largus планируется наладить на заводе компании в Ижевске.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. Несмотря на передачу активов Renault в госсобственность, вся линейка Lada сохранится, уточняли в Минпромторге. Сейчас марка состоит из пяти семейств моделей: Vesta, Xray, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (+2% к 2020 году).
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Производство АвтоВАЗ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
2 сентября, 11:24
Продажи "АвтоВАЗа" в августе выросли на 75 процентов
 
ЭкономикаАвтоВАЗДальневосточный федеральный университетВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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