https://ria.ru/20220906/kursk-1814956005.html

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.09.2022

В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлён на пятнадцать суток - до двадцать второго сентября, сообщил губернатор области Роман... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T20:27

2022-09-06T20:27

2022-09-06T20:27

роман старовойт

курская область

украина

вооруженные силы украины

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800124371_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77b9c639075b807dfc20d2312fa4fb74.jpg

ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлён на пятнадцать суток - до двадцать второго сентября, сообщил губернатор области Роман Старовойт."Уважаемые куряне! В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток до 22 сентября. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", — пишет Старовойт.

https://ria.ru/20220906/udar-1814788887.html

курская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

роман старовойт, курская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия