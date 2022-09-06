https://ria.ru/20220906/kursk-1814956005.html
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.09.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлён на пятнадцать суток - до двадцать второго сентября, сообщил губернатор области Роман... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T20:27
2022-09-06T20:27
2022-09-06T20:27
роман старовойт
курская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800124371_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_77b9c639075b807dfc20d2312fa4fb74.jpg
ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлён на пятнадцать суток - до двадцать второго сентября, сообщил губернатор области Роман Старовойт."Уважаемые куряне! В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток до 22 сентября. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", — пишет Старовойт.
https://ria.ru/20220906/udar-1814788887.html
курская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800124371_184:0:1144:720_1920x0_80_0_0_a89415c780d217c8be06c5934e479719.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
роман старовойт, курская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Роман Старовойт, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили на 15 суток