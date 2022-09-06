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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.09.2022
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В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности - РИА Новости, 06.09.2022
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности
Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлён на пятнадцать суток - до двадцать второго сентября, сообщил губернатор области Роман... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T20:27
2022-09-06T20:27
роман старовойт
курская область
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлён на пятнадцать суток - до двадцать второго сентября, сообщил губернатор области Роман Старовойт."Уважаемые куряне! В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток до 22 сентября. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", — пишет Старовойт.
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роман старовойт, курская область, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Роман Старовойт, Курская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
20:27 06.09.2022
 
В Курской области продлили желтый уровень террористической опасности

Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлили на 15 суток

© Фото : Роман Старовойт/TelegramОбломки сбитого в Курской области беспилотника
Обломки сбитого в Курской области беспилотника - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : Роман Старовойт/Telegram
Обломки сбитого в Курской области беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 6 сен - РИА Новости. Желтый уровень террористической опасности в Курской области продлён на пятнадцать суток - до двадцать второго сентября, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
"Уважаемые куряне! В Курской области действие "желтого" уровня террористической опасности продлеваем с 7 сентября на 15 суток до 22 сентября. Прошу жителей быть бдительными: о подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112", — пишет Старовойт.
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 12:17Специальная военная операция на Украине
В Курской области повреждены подстанция и зерноток из-за удара ВСУ
 
Роман СтаровойтКурская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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