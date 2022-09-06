https://ria.ru/20220906/kukuruza-1814948588.html
Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу
Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу - РИА Новости, 06.09.2022
Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу
Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с министром сельского хозяйства о снятии экспортных квот на кукурузу и отмене пошлин на сою. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:42
2022-09-06T19:42
2022-09-06T19:42
экономика
владимир путин
олег кожемяко
россия
экспорт
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с министром сельского хозяйства о снятии экспортных квот на кукурузу и отмене пошлин на сою.Этот вопрос на встрече с президентом поднял губернатор Приморья Олег Кожемяко."Ситуация кардинально меняется. Виды на урожай определенные, они очень хорошие…, эти все квоты были связаны с необходимостью обеспечить внутренние потребности. Я с министром проработаю", - сказал Путин.
https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814802101.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, олег кожемяко, россия, экспорт
Экономика, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Россия, Экспорт
Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу
Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу и пошлин на сою