https://ria.ru/20220906/kukuruza-1814948588.html

Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу

Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу - РИА Новости, 06.09.2022

Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу

Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с министром сельского хозяйства о снятии экспортных квот на кукурузу и отмене пошлин на сою. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T19:42

2022-09-06T19:42

2022-09-06T19:42

экономика

владимир путин

олег кожемяко

россия

экспорт

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с министром сельского хозяйства о снятии экспортных квот на кукурузу и отмене пошлин на сою.Этот вопрос на встрече с президентом поднял губернатор Приморья Олег Кожемяко."Ситуация кардинально меняется. Виды на урожай определенные, они очень хорошие…, эти все квоты были связаны с необходимостью обеспечить внутренние потребности. Я с министром проработаю", - сказал Путин.

https://ria.ru/20220906/sanktsii-1814802101.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, владимир путин, олег кожемяко, россия, экспорт