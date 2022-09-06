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Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу - РИА Новости, 06.09.2022
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Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу
Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу - РИА Новости, 06.09.2022
Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу
Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с министром сельского хозяйства о снятии экспортных квот на кукурузу и отмене пошлин на сою. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T19:42
2022-09-06T19:42
экономика
владимир путин
олег кожемяко
россия
экспорт
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с министром сельского хозяйства о снятии экспортных квот на кукурузу и отмене пошлин на сою.Этот вопрос на встрече с президентом поднял губернатор Приморья Олег Кожемяко."Ситуация кардинально меняется. Виды на урожай определенные, они очень хорошие…, эти все квоты были связаны с необходимостью обеспечить внутренние потребности. Я с министром проработаю", - сказал Путин.
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экономика, владимир путин, олег кожемяко, россия, экспорт
Экономика, Владимир Путин, Олег Кожемяко, Россия, Экспорт
19:42 06.09.2022
 
Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу

Путин пообещал проработать вопрос отмены экспортных квот на кукурузу и пошлин на сою

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в медиабанкСбор урожая кукурузы
Сбор урожая кукурузы - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Сбор урожая кукурузы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал переговорить с министром сельского хозяйства о снятии экспортных квот на кукурузу и отмене пошлин на сою.
Этот вопрос на встрече с президентом поднял губернатор Приморья Олег Кожемяко.
"Ситуация кардинально меняется. Виды на урожай определенные, они очень хорошие…, эти все квоты были связаны с необходимостью обеспечить внутренние потребности. Я с министром проработаю", - сказал Путин.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Вчера, 12:46
Лавров заявил о невыполнении Западом обещаний по продовольствию
 
ЭкономикаВладимир ПутинОлег КожемякоРоссияЭкспорт
 
 
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