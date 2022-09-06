https://ria.ru/20220906/krym-1814864155.html

Die Welt: Украина не сможет вернуть Крым из-за Германии

Die Welt: Украина не сможет вернуть Крым из-за Германии - РИА Новости, 06.09.2022

Die Welt: Украина не сможет вернуть Крым из-за Германии

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о скором "возвращении" Крыма рассчитаны лишь на то, чтобы в краткосрочной перспективе поднять боевой дух... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T15:25

2022-09-06T15:25

2022-09-06T17:28

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германия

украина

донбасс

вооруженные силы украины

владимир зеленский

олаф шольц

республика крым

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о скором "возвращении" Крыма рассчитаны лишь на то, чтобы в краткосрочной перспективе поднять боевой дух военных, но в целом это невыполнимые обещания и иллюзия, пишет обозреватель Die Welt Кристоф Шильтц.Он призвал Украину ставить перед собой достижимые цели. По его мнению, для Киева будет поводом для радости не потерять Донбасс до зимы."Без поставок тяжелого вооружения в ближайшее время Украина не будет в состоянии вернуть себе ни одну из утраченных областей", — отметил Шильтц.Обозреватель добавил, что Германия, будучи крупнейшей экономикой Европы, не готова передать ВСУ танки "Леопард 2" и БМП "Мардер". Подытоживая, автор заявил, что с канцлером Олафом Шольцем Украина не выиграет конфликт, так как тот "боится Путина".На фоне начавшейся 24 февраля российской спецоперации по защите Донбасса Вашингтон и его союзники по НАТО продолжают накачивать Украину оружием. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с ними становится законной целью для российских ВКС.

https://ria.ru/20220905/zelenskiy-1814456127.html

https://ria.ru/20220905/vagenknekht-1814421496.html

германия

украина

донбасс

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в мире, германия, украина, донбасс, вооруженные силы украины, владимир зеленский, олаф шольц, республика крым