https://ria.ru/20220906/krizis-1814782778.html

WSJ: в Европе развивается худший сценарий энергетического кризиса

WSJ: в Европе развивается худший сценарий энергетического кризиса - РИА Новости, 06.09.2022

WSJ: в Европе развивается худший сценарий энергетического кризиса

Приостановка работы российского газопровода "Северный поток" реализовала наихудший сценарий для стран Европы. Об этом заявили авторы американской газеты The... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:01

2022-09-06T12:01

2022-09-06T16:06

в мире

экономика

цены на нефть

паоло джентилони

александр новак

германия

европа

россия

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Приостановка работы российского газопровода "Северный поток" реализовала наихудший сценарий для стран Европы. Об этом заявили авторы американской газеты The Wall Street Journal.Журналисты заметили, что после объявления о закрытии "Северного потока" цены на природный газ и электроэнергию сначала подскочили на треть, а затем выросли более чем на десять процентов. Это привело к рекордному за 20 лет падению курса евро, в будущем рост цен до исторически высокого уровня может привести к росту инфляции, обнищанию потребителей и давлению на энергоемкие отрасли, переживающие волну закрытия заводов.Европейские государства пытаются смягчить энергетический удар, нанесенный приостановкой поставок газа из России. Германия продлила работу двух атомных электростанций, подлежавших до этого остановке, а также выделила 65 миллиардов долларов на поддержку уязвимых домохозяйств и предприятий. Франция заявила, что она разблокирует ключевое узкое место в европейских газовых потоках, что позволит ей экспортировать газ в Германию в обмен на поставки электричества.При этом журналисты подчеркивают, что Брюссель отдает себе отчет в том, что озвученные ранее планы на установление "потолка цен" на российские углеводороды способны разорвать все энергетические связи с Россией."Один из подходов, который исполнительная власть ЕС, похоже, серьезно рассматривает, это ограничение цен на оставшийся импорт российского газа. В проекте документа с изложением этой идеи, с которым ознакомился журнал, признается, что такое ограничение может привести к тому, что Россия полностью прекратит поставки газа в блок", — отмечают авторы.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит цен до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов из России.Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что идея о лимите цен на нефть из России является полным абсурдом, а Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.

https://ria.ru/20220906/gaz-1814694373.html

https://ria.ru/20220905/gaz-1814625817.html

https://ria.ru/20220905/potok-1814505804.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, экономика, цены на нефть, паоло джентилони, александр новак, германия, европа, россия, евросоюз, еврокомиссия, северный поток