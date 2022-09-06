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WSJ: в Европе развивается худший сценарий энергетического кризиса - РИА Новости, 06.09.2022
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WSJ: в Европе развивается худший сценарий энергетического кризиса
WSJ: в Европе развивается худший сценарий энергетического кризиса - РИА Новости, 06.09.2022
WSJ: в Европе развивается худший сценарий энергетического кризиса
Приостановка работы российского газопровода "Северный поток" реализовала наихудший сценарий для стран Европы. Об этом заявили авторы американской газеты The... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:01
2022-09-06T16:06
в мире
экономика
цены на нефть
паоло джентилони
александр новак
германия
европа
россия
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Приостановка работы российского газопровода "Северный поток" реализовала наихудший сценарий для стран Европы. Об этом заявили авторы американской газеты The Wall Street Journal.Журналисты заметили, что после объявления о закрытии "Северного потока" цены на природный газ и электроэнергию сначала подскочили на треть, а затем выросли более чем на десять процентов. Это привело к рекордному за 20 лет падению курса евро, в будущем рост цен до исторически высокого уровня может привести к росту инфляции, обнищанию потребителей и давлению на энергоемкие отрасли, переживающие волну закрытия заводов.Европейские государства пытаются смягчить энергетический удар, нанесенный приостановкой поставок газа из России. Германия продлила работу двух атомных электростанций, подлежавших до этого остановке, а также выделила 65 миллиардов долларов на поддержку уязвимых домохозяйств и предприятий. Франция заявила, что она разблокирует ключевое узкое место в европейских газовых потоках, что позволит ей экспортировать газ в Германию в обмен на поставки электричества.При этом журналисты подчеркивают, что Брюссель отдает себе отчет в том, что озвученные ранее планы на установление "потолка цен" на российские углеводороды способны разорвать все энергетические связи с Россией."Один из подходов, который исполнительная власть ЕС, похоже, серьезно рассматривает, это ограничение цен на оставшийся импорт российского газа. В проекте документа с изложением этой идеи, с которым ознакомился журнал, признается, что такое ограничение может привести к тому, что Россия полностью прекратит поставки газа в блок", — отмечают авторы.Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит цен до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов из России.Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что идея о лимите цен на нефть из России является полным абсурдом, а Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
https://ria.ru/20220906/gaz-1814694373.html
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в мире, экономика, цены на нефть, паоло джентилони, александр новак, германия, европа, россия, евросоюз, еврокомиссия, северный поток
В мире, Экономика, Цены на нефть, Паоло Джентилони, Александр Новак, Германия, Европа, Россия, Евросоюз, Еврокомиссия, Северный поток
12:01 06.09.2022 (обновлено: 16:06 06.09.2022)
 
WSJ: в Европе развивается худший сценарий энергетического кризиса

WSJ: приостановка "Северного потока" запустила в Европе наихудший сценарий кризиса

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Приостановка работы российского газопровода "Северный поток" реализовала наихудший сценарий для стран Европы. Об этом заявили авторы американской газеты The Wall Street Journal.
Журналисты заметили, что после объявления о закрытии "Северного потока" цены на природный газ и электроэнергию сначала подскочили на треть, а затем выросли более чем на десять процентов. Это привело к рекордному за 20 лет падению курса евро, в будущем рост цен до исторически высокого уровня может привести к росту инфляции, обнищанию потребителей и давлению на энергоемкие отрасли, переживающие волну закрытия заводов.
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Вчера, 00:06
ЕК во вторник обсудит лимит цен на российский газ, сообщил источник
Европейские государства пытаются смягчить энергетический удар, нанесенный приостановкой поставок газа из России. Германия продлила работу двух атомных электростанций, подлежавших до этого остановке, а также выделила 65 миллиардов долларов на поддержку уязвимых домохозяйств и предприятий. Франция заявила, что она разблокирует ключевое узкое место в европейских газовых потоках, что позволит ей экспортировать газ в Германию в обмен на поставки электричества.
"Ключевая цель — усмирить дикие движения на рынках электроэнергии, которые вынуждают европейские предприятия закрываться. Варианты включают меры по временному ограничению цен на импорт газа, в том числе используемого для производства электроэнергии, а также по ограничению доходов, получаемых компаниями возобновляемой, атомной и гидроэнергетики с низкими эксплуатационными расходами. Доходы, превышающие определенный уровень, будут изыматься и перераспределяться среди потребителей", — пишет WSJ со ссылкой на имеющиеся у редакции документы.
При этом журналисты подчеркивают, что Брюссель отдает себе отчет в том, что озвученные ранее планы на установление "потолка цен" на российские углеводороды способны разорвать все энергетические связи с Россией.
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5 сентября, 17:21
В Италии дали пугающий прогноз по запасам газа
"Один из подходов, который исполнительная власть ЕС, похоже, серьезно рассматривает, это ограничение цен на оставшийся импорт российского газа. В проекте документа с изложением этой идеи, с которым ознакомился журнал, признается, что такое ограничение может привести к тому, что Россия полностью прекратит поставки газа в блок", — отмечают авторы.
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит цен до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов из России.
Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что идея о лимите цен на нефть из России является полным абсурдом, а Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.
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В миреЭкономикаЦены на нефтьПаоло ДжентилониАлександр НовакГерманияЕвропаРоссияЕвросоюзЕврокомиссияСеверный поток
 
 
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