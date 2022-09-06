12:01 06.09.2022 (обновлено: 16:06 06.09.2022)
WSJ: в Европе развивается худший сценарий энергетического кризиса
WSJ: приостановка "Северного потока" запустила в Европе наихудший сценарий кризиса
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкГотовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Готовая часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Приостановка работы российского газопровода "Северный поток" реализовала наихудший сценарий для стран Европы. Об этом заявили авторы американской газеты The Wall Street Journal.
Журналисты заметили, что после объявления о закрытии "Северного потока" цены на природный газ и электроэнергию сначала подскочили на треть, а затем выросли более чем на десять процентов. Это привело к рекордному за 20 лет падению курса евро, в будущем рост цен до исторически высокого уровня может привести к росту инфляции, обнищанию потребителей и давлению на энергоемкие отрасли, переживающие волну закрытия заводов.
Европейские государства пытаются смягчить энергетический удар, нанесенный приостановкой поставок газа из России. Германия продлила работу двух атомных электростанций, подлежавших до этого остановке, а также выделила 65 миллиардов долларов на поддержку уязвимых домохозяйств и предприятий. Франция заявила, что она разблокирует ключевое узкое место в европейских газовых потоках, что позволит ей экспортировать газ в Германию в обмен на поставки электричества.
"Ключевая цель — усмирить дикие движения на рынках электроэнергии, которые вынуждают европейские предприятия закрываться. Варианты включают меры по временному ограничению цен на импорт газа, в том числе используемого для производства электроэнергии, а также по ограничению доходов, получаемых компаниями возобновляемой, атомной и гидроэнергетики с низкими эксплуатационными расходами. Доходы, превышающие определенный уровень, будут изыматься и перераспределяться среди потребителей", — пишет WSJ со ссылкой на имеющиеся у редакции документы.
При этом журналисты подчеркивают, что Брюссель отдает себе отчет в том, что озвученные ранее планы на установление "потолка цен" на российские углеводороды способны разорвать все энергетические связи с Россией.
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"Один из подходов, который исполнительная власть ЕС, похоже, серьезно рассматривает, это ограничение цен на оставшийся импорт российского газа. В проекте документа с изложением этой идеи, с которым ознакомился журнал, признается, что такое ограничение может привести к тому, что Россия полностью прекратит поставки газа в блок", — отмечают авторы.
Главы минфинов "Большой семерки" 2 сентября подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель Еврокомиссии — реализовать лимит цен до 5 декабря 2022 года для сырой нефти и до 5 февраля 2023-го — для нефтепродуктов из России.
Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что идея о лимите цен на нефть из России является полным абсурдом, а Москва не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат. Он добавил, что ввод ограничений для цен на российскую нефть разрушит рынок, другие производители также не отзываются позитивно о подобной инициативе.