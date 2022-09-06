https://ria.ru/20220906/krizis-1814694024.html

Мировую экономику ждет большой долговой кризис, заявили на ВЭФ

Мировую экономику ждет большой долговой кризис, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022

Мировую экономику ждет большой долговой кризис, заявили на ВЭФ

Глобальную экономику в 2023-2024 годах ждет большой долговой кризис, который в дальнейшем может перерасти в банковский кризис, а Россия этот период пройдет без... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T00:03

2022-09-06T00:03

2022-09-06T00:04

экономика

россия

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

дальневосточный федеральный университет

владивосток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814333649_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_16026221fd55b7790305b17a154d37b1.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глобальную экономику в 2023-2024 годах ждет большой долговой кризис, который в дальнейшем может перерасти в банковский кризис, а Россия этот период пройдет без резких срывов, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак.Предпосылок для этого сейчас "как никогда много". Главная - изменение структуры кредиторов, когда небанковские финансовые посредники (страховые компании и пенсионные фонды прежде всего) стали самыми крупными кредиторами и развитых и развивающихся экономиках, считает Сторчак.Россия и ее хозяйствующие субъекты будут приспосабливаться к новым условиям воспроизводства, крепкому рублю и тому, что нужно активно опираться на параллельный импорт. "Уверен, при поддержке правительства процесс адаптации пройдет без резких срывов", - заключил старший банкир ВЭБа.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/krizis-1814413645.html

россия

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), дальневосточный федеральный университет, владивосток