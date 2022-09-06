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Мировую экономику ждет большой долговой кризис, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022
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Мировую экономику ждет большой долговой кризис, заявили на ВЭФ
Мировую экономику ждет большой долговой кризис, заявили на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022
Мировую экономику ждет большой долговой кризис, заявили на ВЭФ
Глобальную экономику в 2023-2024 годах ждет большой долговой кризис, который в дальнейшем может перерасти в банковский кризис, а Россия этот период пройдет без... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T00:03
2022-09-06T00:04
экономика
россия
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
дальневосточный федеральный университет
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глобальную экономику в 2023-2024 годах ждет большой долговой кризис, который в дальнейшем может перерасти в банковский кризис, а Россия этот период пройдет без резких срывов, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак.Предпосылок для этого сейчас "как никогда много". Главная - изменение структуры кредиторов, когда небанковские финансовые посредники (страховые компании и пенсионные фонды прежде всего) стали самыми крупными кредиторами и развитых и развивающихся экономиках, считает Сторчак.Россия и ее хозяйствующие субъекты будут приспосабливаться к новым условиям воспроизводства, крепкому рублю и тому, что нужно активно опираться на параллельный импорт. "Уверен, при поддержке правительства процесс адаптации пройдет без резких срывов", - заключил старший банкир ВЭБа.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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экономика, россия, восточный экономический форум — 2022 (вэф), дальневосточный федеральный университет, владивосток
Экономика, Россия, Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Дальневосточный федеральный университет, Владивосток
00:03 06.09.2022 (обновлено: 00:04 06.09.2022)
 
Мировую экономику ждет большой долговой кризис, заявили на ВЭФ

Старший банкир ВЭБа Сторчак заявил, что мировую экономику ждет большой долговой кризис

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкБаннер с символикой Восточного экономического форума на территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский
Баннер с символикой Восточного экономического форума на территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Баннер с символикой Восточного экономического форума на территория кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Глобальную экономику в 2023-2024 годах ждет большой долговой кризис, который в дальнейшем может перерасти в банковский кризис, а Россия этот период пройдет без резких срывов, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2022 старший банкир ВЭБа Сергей Сторчак.
"От мировой экономики я жду большого долгового кризиса, который в конечном итоге может перерасти в банковский кризис", - сказал Сторчак, отвечая на вопрос о его ожиданиях от экономики в 2023-2024 годах.
Предпосылок для этого сейчас "как никогда много". Главная - изменение структуры кредиторов, когда небанковские финансовые посредники (страховые компании и пенсионные фонды прежде всего) стали самыми крупными кредиторами и развитых и развивающихся экономиках, считает Сторчак.
Россия и ее хозяйствующие субъекты будут приспосабливаться к новым условиям воспроизводства, крепкому рублю и тому, что нужно активно опираться на параллельный импорт. "Уверен, при поддержке правительства процесс адаптации пройдет без резких срывов", - заключил старший банкир ВЭБа.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ЭкономикаРоссияВосточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Дальневосточный федеральный университетВладивосток
 
 
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