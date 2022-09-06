https://ria.ru/20220906/kredity-1814751734.html

МСП Банк выдал более 2 тысяч кредитов по продукту "Экспресс-поддержка"

МСП Банк выдал более 2 тысяч кредитов по продукту "Экспресс-поддержка" - РИА Новости, 06.09.2022

МСП Банк выдал более 2 тысяч кредитов по продукту "Экспресс-поддержка"

За год после запуска основного кредитного продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка" малому и среднему бизнесу было выдано свыше 2 тысяч кредитов на сумму более... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:17

2022-09-06T10:17

2022-09-06T10:17

россия

мсп банк

москва

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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. За год после запуска основного кредитного продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка" малому и среднему бизнесу было выдано свыше 2 тысяч кредитов на сумму более 13,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.Отмечается, что большинство заемщиков заняты в сфере строительства, оптовой торговли и грузовых перевозок, кроме того, это ресторанный бизнес и доставка продуктов. Есть и заемщики из необычных сфер деятельности: производство бугельных пробок, фитнес десертов и организаторы световых шоу.Лидерами по объему выдачи стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Нижегородская области."МСП Банк как один из институтов развития предпринимательства постоянно взаимодействует с бизнесом, чтобы понимать его потребности и разрабатывать новые инструменты поддержки. При запуске экспресс-кредитования мы стремились сделать продукт, сочетающий скорость принятия решений и доступную кредитную ставку, и мы рады, что он стал эффективным источником финансирования для многих клиентов", – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.Среди основных преимуществ экспресс-поддержки – отсутствие залога и возможность получить средства полностью онлайн из любой точки России. Максимальная сумма кредита составляет 10 миллионов рублей, срок – до 36 месяцев. Рассмотрение заявки занимает 5 минут, а предоставляются средства в течение 72 часов. Для получения экспресс-поддержки нужно быть субъектом МСП – ИП и ООО – со сроком регистрации не менее 12 месяцев. Ставка по продукту составляет 9% годовых для компаний, зарегистрированных в Москве, и 10,75% для клиентов из других регионов.

https://ria.ru/20220831/servisy-1813193322.html

россия

москва

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, мсп банк, москва