МСП Банк выдал более 2 тысяч кредитов по продукту "Экспресс-поддержка"
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МОСКВА, 6 сен – РИА Новости. За год после запуска основного кредитного продукта МСП Банка "Экспресс-поддержка" малому и среднему бизнесу было выдано свыше 2 тысяч кредитов на сумму более 13,4 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба банка.
Отмечается, что большинство заемщиков заняты в сфере строительства, оптовой торговли и грузовых перевозок, кроме того, это ресторанный бизнес и доставка продуктов. Есть и заемщики из необычных сфер деятельности: производство бугельных пробок, фитнес десертов и организаторы световых шоу.
Лидерами по объему выдачи стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Московская и Нижегородская области.
"МСП Банк как один из институтов развития предпринимательства постоянно взаимодействует с бизнесом, чтобы понимать его потребности и разрабатывать новые инструменты поддержки. При запуске экспресс-кредитования мы стремились сделать продукт, сочетающий скорость принятия решений и доступную кредитную ставку, и мы рады, что он стал эффективным источником финансирования для многих клиентов", – отметил председатель правления МСП Банка Петр Засельский, слова которого приводятся в сообщении.
Среди основных преимуществ экспресс-поддержки – отсутствие залога и возможность получить средства полностью онлайн из любой точки России. Максимальная сумма кредита составляет 10 миллионов рублей, срок – до 36 месяцев. Рассмотрение заявки занимает 5 минут, а предоставляются средства в течение 72 часов. Для получения экспресс-поддержки нужно быть субъектом МСП – ИП и ООО – со сроком регистрации не менее 12 месяцев. Ставка по продукту составляет 9% годовых для компаний, зарегистрированных в Москве, и 10,75% для клиентов из других регионов.