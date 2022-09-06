https://ria.ru/20220906/krasnodar-1814806895.html
Полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице Краснодара
Полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице Краснодара - РИА Новости, 06.09.2022
Полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице Краснодара
Полиция передала медикам женщину, оголявшую грудь на дороге в Краснодаре во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:02
2022-09-06T13:02
2022-09-06T13:04
происшествия
здоровье - общество
краснодар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814805590_0:52:1680:997_1920x0_80_0_0_e5dd21b8dab8d007495911add78383a2.jpg
КРАСНОДАР, 6 сен – РИА Новости. Полиция передала медикам женщину, оголявшую грудь на дороге в Краснодаре во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.Женщину, ведущую себя странно на проезжей части улицы Промышленной в Краснодаре, засняли на видео и опубликовали в местных соцсетях. Она шла по дороге и показывала грудь случайным прохожим."На место прибыл наряд ППС краснодарской полиции и задержал указанную гражданку, которая вела себя неадекватно: раскидывала вещи, раздевалась. С учетом ее состояния на место была вызвана бригада медицинской помощи, которая приняла решение о госпитализации женщины", - говорится в сообщении.В настоящее время полиция проводит проверку.
https://ria.ru/20220822/sholts-1811181294.html
краснодар
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814805590_0:0:1680:1260_1920x0_80_0_0_d75845bad5d3f55e3d3391aea4ad2543.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, краснодар
Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодар
13:02 06.09.2022 (обновлено: 13:04 06.09.2022)
Полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице Краснодара
Краснодарская полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице
КРАСНОДАР, 6 сен – РИА Новости. Полиция передала медикам женщину, оголявшую грудь на дороге в Краснодаре во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Женщину, ведущую себя странно на проезжей части улицы Промышленной в Краснодаре, засняли на видео и опубликовали в местных соцсетях. Она шла по дороге и показывала грудь случайным прохожим.
"На место прибыл наряд ППС краснодарской полиции и задержал указанную гражданку, которая вела себя неадекватно: раскидывала вещи, раздевалась. С учетом ее состояния на место была вызвана бригада медицинской помощи, которая приняла решение о госпитализации женщины", - говорится в сообщении.
В настоящее время полиция проводит проверку.