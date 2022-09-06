https://ria.ru/20220906/krasnodar-1814806895.html

Полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице Краснодара

Полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице Краснодара - РИА Новости, 06.09.2022

Полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице Краснодара

Полиция передала медикам женщину, оголявшую грудь на дороге в Краснодаре во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции. РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T13:02

2022-09-06T13:02

2022-09-06T13:04

происшествия

здоровье - общество

краснодар

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КРАСНОДАР, 6 сен – РИА Новости. Полиция передала медикам женщину, оголявшую грудь на дороге в Краснодаре во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.Женщину, ведущую себя странно на проезжей части улицы Промышленной в Краснодаре, засняли на видео и опубликовали в местных соцсетях. Она шла по дороге и показывала грудь случайным прохожим."На место прибыл наряд ППС краснодарской полиции и задержал указанную гражданку, которая вела себя неадекватно: раскидывала вещи, раздевалась. С учетом ее состояния на место была вызвана бригада медицинской помощи, которая приняла решение о госпитализации женщины", - говорится в сообщении.В настоящее время полиция проводит проверку.

https://ria.ru/20220822/sholts-1811181294.html

краснодар

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2022

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происшествия, здоровье - общество, краснодар