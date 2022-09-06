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Полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице Краснодара - РИА Новости, 06.09.2022
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Полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице Краснодара
Полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице Краснодара - РИА Новости, 06.09.2022
Полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице Краснодара
Полиция передала медикам женщину, оголявшую грудь на дороге в Краснодаре во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции. РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T13:02
2022-09-06T13:04
происшествия
здоровье - общество
краснодар
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КРАСНОДАР, 6 сен – РИА Новости. Полиция передала медикам женщину, оголявшую грудь на дороге в Краснодаре во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.Женщину, ведущую себя странно на проезжей части улицы Промышленной в Краснодаре, засняли на видео и опубликовали в местных соцсетях. Она шла по дороге и показывала грудь случайным прохожим."На место прибыл наряд ППС краснодарской полиции и задержал указанную гражданку, которая вела себя неадекватно: раскидывала вещи, раздевалась. С учетом ее состояния на место была вызвана бригада медицинской помощи, которая приняла решение о госпитализации женщины", - говорится в сообщении.В настоящее время полиция проводит проверку.
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происшествия, здоровье - общество, краснодар
Происшествия, Здоровье - Общество, Краснодар
13:02 06.09.2022 (обновлено: 13:04 06.09.2022)
 
Полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице Краснодара

Краснодарская полиция передала медикам женщину, обнажившую грудь на улице

Женщину, оголявшая грудь на дороге в Краснодаре. Кадр из видео очевидца
Женщину, оголявшая грудь на дороге в Краснодаре. Кадр из видео очевидца
Женщину, оголявшая грудь на дороге в Краснодаре. Кадр из видео очевидца
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 6 сен – РИА Новости. Полиция передала медикам женщину, оголявшую грудь на дороге в Краснодаре во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской полиции.
Женщину, ведущую себя странно на проезжей части улицы Промышленной в Краснодаре, засняли на видео и опубликовали в местных соцсетях. Она шла по дороге и показывала грудь случайным прохожим.
"На место прибыл наряд ППС краснодарской полиции и задержал указанную гражданку, которая вела себя неадекватно: раскидывала вещи, раздевалась. С учетом ее состояния на место была вызвана бригада медицинской помощи, которая приняла решение о госпитализации женщины", - говорится в сообщении.
В настоящее время полиция проводит проверку.
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