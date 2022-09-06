https://ria.ru/20220906/koronavirus-1814784695.html

В России за сутки госпитализировали 4203 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 4203 человека с COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2022

В России за сутки госпитализировали 4203 человека с COVID-19

Более 38 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 95 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T12:05

2022-09-06T12:05

2022-09-06T12:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 38 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 95 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4 203 человека, на 129,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 77 субъектах, снижение - в шести, ситуация не изменилась в двух субъектах."Выздоровело за сутки 46 304 человека, или на 50,8% больше в сравнении с 5 сентября 2022 года. Выявлено 38 500 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 95 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220905/pik-1814422814.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество