https://ria.ru/20220906/koronavirus-1814784695.html
В России за сутки госпитализировали 4203 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 4203 человека с COVID-19 - РИА Новости, 06.09.2022
В России за сутки госпитализировали 4203 человека с COVID-19
Более 38 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 95 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T12:05
2022-09-06T12:05
2022-09-06T12:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Более 38 тысяч новых случаев COVID-19 выявлено в России за сутки, умерли 95 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 4 203 человека, на 129,7% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 77 субъектах, снижение - в шести, ситуация не изменилась в двух субъектах."Выздоровело за сутки 46 304 человека, или на 50,8% больше в сравнении с 5 сентября 2022 года. Выявлено 38 500 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 95 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220905/pik-1814422814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Россия, Здоровье - Общество
В России за сутки госпитализировали 4203 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 38 500 новых случаев заражения коронавирусом