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Контрнаступлением Киева на Херсон руководил Зеленский, утверждают в регионе - РИА Новости, 06.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/kontrnastuplenie-1814734747.html
Контрнаступлением Киева на Херсон руководил Зеленский, утверждают в регионе
Контрнаступлением Киева на Херсон руководил Зеленский, утверждают в регионе - РИА Новости, 06.09.2022
Контрнаступлением Киева на Херсон руководил Зеленский, утверждают в регионе
Провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично Владимир Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами отправил... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T09:17
2022-09-06T12:22
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
кирилл стремоусов
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично Владимир Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами отправил людей на заведомую гибель, сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее Стремоусов сообщил, что украинские войска уже потеряли на херсонском направлении с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники."Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами из США, выделившими киевскому режиму в этом году более 13,5 миллиардов долларов на войну, отправил людей на заведомую гибель", — сказал Стремоусов.По его мнению, власти западных стран, предчувствуя падение киевского режима, сами сдадут Зеленского, которому не избежать военного трибунала. "Считаю, что трибунал должен пройти в Киеве. Зеленский должен ответить за все горе, которое принес украинскому народу", — подчеркнул заместитель администрации Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220905/leschenko-1814629353.html
https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html
херсон
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владимир зеленский, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Кирилл Стремоусов, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина
09:17 06.09.2022 (обновлено: 12:22 06.09.2022)
 
Контрнаступлением Киева на Херсон руководил Зеленский, утверждают в регионе

Стремоусов: провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично Зеленский

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично Владимир Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами отправил людей на заведомую гибель, сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее Стремоусов сообщил, что украинские войска уже потеряли на херсонском направлении с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники.
Сергей Лещенко - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
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"Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами из США, выделившими киевскому режиму в этом году более 13,5 миллиардов долларов на войну, отправил людей на заведомую гибель", — сказал Стремоусов.
По его мнению, власти западных стран, предчувствуя падение киевского режима, сами сдадут Зеленского, которому не избежать военного трибунала. "Считаю, что трибунал должен пройти в Киеве. Зеленский должен ответить за все горе, которое принес украинскому народу", — подчеркнул заместитель администрации Херсонской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийКирилл СтремоусовХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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