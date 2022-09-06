09:17 06.09.2022 (обновлено: 12:22 06.09.2022)
Контрнаступлением Киева на Херсон руководил Зеленский, утверждают в регионе
Стремоусов: провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично Зеленский
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично Владимир Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами отправил людей на заведомую гибель, сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.
Ранее Стремоусов сообщил, что украинские войска уже потеряли на херсонском направлении с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники.
"Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами из США, выделившими киевскому режиму в этом году более 13,5 миллиардов долларов на войну, отправил людей на заведомую гибель", — сказал Стремоусов.
По его мнению, власти западных стран, предчувствуя падение киевского режима, сами сдадут Зеленского, которому не избежать военного трибунала. "Считаю, что трибунал должен пройти в Киеве. Зеленский должен ответить за все горе, которое принес украинскому народу", — подчеркнул заместитель администрации Херсонской области.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.