https://ria.ru/20220906/kontrnastuplenie-1814734747.html

Контрнаступлением Киева на Херсон руководил Зеленский, утверждают в регионе

Контрнаступлением Киева на Херсон руководил Зеленский, утверждают в регионе - РИА Новости, 06.09.2022

Контрнаступлением Киева на Херсон руководил Зеленский, утверждают в регионе

Провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично Владимир Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами отправил... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T09:17

2022-09-06T09:17

2022-09-06T12:22

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

кирилл стремоусов

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен — РИА Новости. Провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично Владимир Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами отправил людей на заведомую гибель, сообщил РИА Новости заместитель администрации региона Кирилл Стремоусов.Ранее Стремоусов сообщил, что украинские войска уже потеряли на херсонском направлении с конца августа около трех тысяч человек и около 100 единиц подбитой иностранной военной техники."Всем этим провальным наступлением руководил лично Зеленский, который ради своего пиара и отчета перед западными спонсорами из США, выделившими киевскому режиму в этом году более 13,5 миллиардов долларов на войну, отправил людей на заведомую гибель", — сказал Стремоусов.По его мнению, власти западных стран, предчувствуя падение киевского режима, сами сдадут Зеленского, которому не избежать военного трибунала. "Считаю, что трибунал должен пройти в Киеве. Зеленский должен ответить за все горе, которое принес украинскому народу", — подчеркнул заместитель администрации Херсонской области.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220905/leschenko-1814629353.html

https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html

херсон

херсонская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир зеленский, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, украина