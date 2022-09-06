https://ria.ru/20220906/kontrakt-1814724590.html

В МИД надеются, что Кишинев полностью исполнит условия контракта по газу

В МИД надеются, что Кишинев полностью исполнит условия контракта по газу - РИА Новости, 06.09.2022

В МИД надеются, что Кишинев полностью исполнит условия контракта по газу

Москва надеется, что Молдавия будет исполнять свои обязательства по газовому контракту в полном объеме и в срок, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:34

2022-09-06T08:34

2022-09-06T09:22

андрей руденко

молдавия

молдовагаз

газпром

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808251698_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_fc5ee0bb599808d963f9e05da8607841.jpg

МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва надеется, что Молдавия будет исполнять свои обязательства по газовому контракту в полном объеме и в срок, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко.Он напомнил, что АО "Молдовагаз" была предоставлена отсрочка по внесению аванса за поставки газа в августе."Исходим из того, что молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок", - сказал Руденко.Замминистра подчеркнул, что российская сторона свои обязательства по контракту с Кишиневом исполняет в полном объеме, и в целом вопросы поставок газа в Молдавию "находятся в сугубо коммерческой плоскости".В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. На прошлой неделе вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки до конца марта 2023 года.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20220906/bespilotniki-1814723388.html

молдавия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей руденко, молдавия, молдовагаз, газпром, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)