08:34 06.09.2022 (обновлено: 09:22 06.09.2022)
В МИД надеются, что Кишинев полностью исполнит условия контракта по газу
Замглавы МИД Руденко надеется, что Молдавия полностью исполнит условия контракта по газу
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва надеется, что Молдавия будет исполнять свои обязательства по газовому контракту в полном объеме и в срок, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко.
Он напомнил, что АО "Молдовагаз" была предоставлена отсрочка по внесению аванса за поставки газа в августе.
"Исходим из того, что молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок", - сказал Руденко.
Замминистра подчеркнул, что российская сторона свои обязательства по контракту с Кишиневом исполняет в полном объеме, и в целом вопросы поставок газа в Молдавию "находятся в сугубо коммерческой плоскости".
В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. На прошлой неделе вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки до конца марта 2023 года.