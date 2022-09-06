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В МИД надеются, что Кишинев полностью исполнит условия контракта по газу - РИА Новости, 06.09.2022
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В МИД надеются, что Кишинев полностью исполнит условия контракта по газу
В МИД надеются, что Кишинев полностью исполнит условия контракта по газу - РИА Новости, 06.09.2022
В МИД надеются, что Кишинев полностью исполнит условия контракта по газу
Москва надеется, что Молдавия будет исполнять свои обязательства по газовому контракту в полном объеме и в срок, заявил в интервью РИА Новости замглавы... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:34
2022-09-06T09:22
андрей руденко
молдавия
молдовагаз
газпром
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва надеется, что Молдавия будет исполнять свои обязательства по газовому контракту в полном объеме и в срок, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко.Он напомнил, что АО "Молдовагаз" была предоставлена отсрочка по внесению аванса за поставки газа в августе."Исходим из того, что молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок", - сказал Руденко.Замминистра подчеркнул, что российская сторона свои обязательства по контракту с Кишиневом исполняет в полном объеме, и в целом вопросы поставок газа в Молдавию "находятся в сугубо коммерческой плоскости".В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&amp;Co. На прошлой неделе вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки до конца марта 2023 года.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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андрей руденко, молдавия, молдовагаз, газпром, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Андрей Руденко, Молдавия, Молдовагаз, Газпром, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
08:34 06.09.2022 (обновлено: 09:22 06.09.2022)
 
В МИД надеются, что Кишинев полностью исполнит условия контракта по газу

Замглавы МИД Руденко надеется, что Молдавия полностью исполнит условия контракта по газу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 сен - РИА Новости. Москва надеется, что Молдавия будет исполнять свои обязательства по газовому контракту в полном объеме и в срок, заявил в интервью РИА Новости замглавы российского МИД Андрей Руденко.
Он напомнил, что АО "Молдовагаз" была предоставлена отсрочка по внесению аванса за поставки газа в августе.
"Исходим из того, что молдавская сторона в дальнейшем будет исполнять свои контрактные обязательства в полном объеме и в срок", - сказал Руденко.
Замминистра подчеркнул, что российская сторона свои обязательства по контракту с Кишиневом исполняет в полном объеме, и в целом вопросы поставок газа в Молдавию "находятся в сугубо коммерческой плоскости".
В октябре прошлого года, когда Кишинев подписал новый договор с "Газпромом", обязательным условием было проведение аудиторской проверки предприятия "Молдовагаз". Правительство Молдавии только в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. На прошлой неделе вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что правительство не успеет завершить до 1 октября аудит долга газораспределительной компании "Молдовагаз" перед "Газпромом", он попросил у российской стороны отсрочки до конца марта 2023 года.
Читайте полный текст интервью >>>
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Андрей РуденкоМолдавияМолдовагазГазпромРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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