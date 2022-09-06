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США прервали все контакты с Россией по антитеррору, заявили в Совбезе - РИА Новости, 06.09.2022
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США прервали все контакты с Россией по антитеррору, заявили в Совбезе
США прервали все контакты с Россией по антитеррору, заявили в Совбезе - РИА Новости, 06.09.2022
США прервали все контакты с Россией по антитеррору, заявили в Совбезе
Соединенные Штаты перестали поддерживать диалог по борьбе с международным терроризмом и пытаются выдавить Россию из действующих форматов сотрудничества в этой... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T17:41
2022-09-06T19:05
безопасность
юрий коков
россия
сша
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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты перестали поддерживать диалог по борьбе с международным терроризмом и пытаются выдавить Россию из действующих форматов сотрудничества в этой области, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков.По его словам, на сегодняшний день Вашингтон не только прервал все двусторонние контакты с Москвой, но и стремится оставить международные форматы взаимодействия в этом направлении без России.
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безопасность, юрий коков, россия, сша
Безопасность, Юрий Коков, Россия, США
17:41 06.09.2022 (обновлено: 19:05 06.09.2022)
 
США прервали все контакты с Россией по антитеррору, заявили в Совбезе

Замсекретаря Совбеза Коков: США прервали все контакты с Россией по антитеррору

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкЗаместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты перестали поддерживать диалог по борьбе с международным терроризмом и пытаются выдавить Россию из действующих форматов сотрудничества в этой области, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков.

"В последние годы, несмотря на сложный характер российско-американских отношений, противодействие международному терроризму оставалось одной из немногих сфер, в которых продолжались консультации экспертов и практическое взаимодействие спецслужб", — отметил он.

По его словам, на сегодняшний день Вашингтон не только прервал все двусторонние контакты с Москвой, но и стремится оставить международные форматы взаимодействия в этом направлении без России.
Российский дипломат Тарабрин Владимир Евгеньевич - РИА Новости, 1920, 01.08.2022
1 августа, 10:00
Владимир Тарабрин: сотрудничество по антитеррору должно быть "всепогодным"
 
БезопасностьЮрий КоковРоссияСША
 
 
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