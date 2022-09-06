17:41 06.09.2022 (обновлено: 19:05 06.09.2022)
США прервали все контакты с Россией по антитеррору, заявили в Совбезе
Замсекретаря Совбеза Коков: США прервали все контакты с Россией по антитеррору
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкЗаместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков
Заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Коков. Архивное фото
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты перестали поддерживать диалог по борьбе с международным терроризмом и пытаются выдавить Россию из действующих форматов сотрудничества в этой области, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков.
"В последние годы, несмотря на сложный характер российско-американских отношений, противодействие международному терроризму оставалось одной из немногих сфер, в которых продолжались консультации экспертов и практическое взаимодействие спецслужб", — отметил он.
По его словам, на сегодняшний день Вашингтон не только прервал все двусторонние контакты с Москвой, но и стремится оставить международные форматы взаимодействия в этом направлении без России.