https://ria.ru/20220906/kontakty-1814909935.html

США прервали все контакты с Россией по антитеррору, заявили в Совбезе

США прервали все контакты с Россией по антитеррору, заявили в Совбезе - РИА Новости, 06.09.2022

США прервали все контакты с Россией по антитеррору, заявили в Совбезе

Соединенные Штаты перестали поддерживать диалог по борьбе с международным терроризмом и пытаются выдавить Россию из действующих форматов сотрудничества в этой... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T17:41

2022-09-06T17:41

2022-09-06T19:05

безопасность

юрий коков

россия

сша

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МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. Соединенные Штаты перестали поддерживать диалог по борьбе с международным терроризмом и пытаются выдавить Россию из действующих форматов сотрудничества в этой области, заявил в интервью "Российской газете" заместитель секретаря Совета безопасности Юрий Коков.По его словам, на сегодняшний день Вашингтон не только прервал все двусторонние контакты с Москвой, но и стремится оставить международные форматы взаимодействия в этом направлении без России.

https://ria.ru/20220801/tarabrin-1806223364.html

россия

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

безопасность, юрий коков, россия, сша