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От Великобритании вряд ли стоит ждать конструктива, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
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От Великобритании вряд ли стоит ждать конструктива, заявил Песков
От Великобритании вряд ли стоит ждать конструктива, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
От Великобритании вряд ли стоит ждать конструктива, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает, что отношения России и Великобритании не изменятся с приходом Лиз Трасс на пост премьера, и... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:34
2022-09-06T10:34
дмитрий песков
великобритания
лиз трасс
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает, что отношения России и Великобритании не изменятся с приходом Лиз Трасс на пост премьера, и отмечает, что конструктива в отношении РФ ждать не стоит.Глава британского МИД Трасс накануне была избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."Я склонен верить в то, что ничего не изменится. Главное, чтобы к худшему не изменилось, потому что можно это прогнозировать, судя по заявлениям госпожи Трасс, которые она делала в бытность министром иностранных дел, кандидата на пост премьер-министра. Эти заявления явно недружественные, агрессивные", - отметил Песков."Вряд ли можно ожидать проявления какого-либо конструктивизма со стороны Великобритании", - сказал он в интервью "Известям".
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дмитрий песков, великобритания, лиз трасс, политика
Дмитрий Песков, Великобритания, Лиз Трасс, Политика
10:34 06.09.2022
 
От Великобритании вряд ли стоит ждать конструктива, заявил Песков

Песков считает, что от Британии вряд ли стоит ждать конструктива после избрания Трасс

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает, что отношения России и Великобритании не изменятся с приходом Лиз Трасс на пост премьера, и отмечает, что конструктива в отношении РФ ждать не стоит.
Глава британского МИД Трасс накануне была избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.
"Я склонен верить в то, что ничего не изменится. Главное, чтобы к худшему не изменилось, потому что можно это прогнозировать, судя по заявлениям госпожи Трасс, которые она делала в бытность министром иностранных дел, кандидата на пост премьер-министра. Эти заявления явно недружественные, агрессивные", - отметил Песков.
"Вряд ли можно ожидать проявления какого-либо конструктивизма со стороны Великобритании", - сказал он в интервью "Известям".
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Дмитрий ПесковВеликобританияЛиз ТрассПолитика
 
 
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