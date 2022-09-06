https://ria.ru/20220906/konstruktiv-1814757479.html

От Великобритании вряд ли стоит ждать конструктива, заявил Песков

От Великобритании вряд ли стоит ждать конструктива, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022

От Великобритании вряд ли стоит ждать конструктива, заявил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает, что отношения России и Великобритании не изменятся с приходом Лиз Трасс на пост премьера, и... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T10:34

2022-09-06T10:34

2022-09-06T10:34

дмитрий песков

великобритания

лиз трасс

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает, что отношения России и Великобритании не изменятся с приходом Лиз Трасс на пост премьера, и отмечает, что конструктива в отношении РФ ждать не стоит.Глава британского МИД Трасс накануне была избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."Я склонен верить в то, что ничего не изменится. Главное, чтобы к худшему не изменилось, потому что можно это прогнозировать, судя по заявлениям госпожи Трасс, которые она делала в бытность министром иностранных дел, кандидата на пост премьер-министра. Эти заявления явно недружественные, агрессивные", - отметил Песков."Вряд ли можно ожидать проявления какого-либо конструктивизма со стороны Великобритании", - сказал он в интервью "Известям".

https://ria.ru/20220906/sarkazm-1814699249.html

великобритания

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, великобритания, лиз трасс, политика