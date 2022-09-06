https://ria.ru/20220906/konstruktiv-1814757479.html
От Великобритании вряд ли стоит ждать конструктива, заявил Песков
От Великобритании вряд ли стоит ждать конструктива, заявил Песков - РИА Новости, 06.09.2022
От Великобритании вряд ли стоит ждать конструктива, заявил Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает, что отношения России и Великобритании не изменятся с приходом Лиз Трасс на пост премьера, и... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T10:34
2022-09-06T10:34
2022-09-06T10:34
дмитрий песков
великобритания
лиз трасс
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает, что отношения России и Великобритании не изменятся с приходом Лиз Трасс на пост премьера, и отмечает, что конструктива в отношении РФ ждать не стоит.Глава британского МИД Трасс накануне была избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны."Я склонен верить в то, что ничего не изменится. Главное, чтобы к худшему не изменилось, потому что можно это прогнозировать, судя по заявлениям госпожи Трасс, которые она делала в бытность министром иностранных дел, кандидата на пост премьер-министра. Эти заявления явно недружественные, агрессивные", - отметил Песков."Вряд ли можно ожидать проявления какого-либо конструктивизма со стороны Великобритании", - сказал он в интервью "Известям".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, великобритания, лиз трасс, политика
Дмитрий Песков, Великобритания, Лиз Трасс, Политика
От Великобритании вряд ли стоит ждать конструктива, заявил Песков
Песков считает, что от Британии вряд ли стоит ждать конструктива после избрания Трасс
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассчитывает, что отношения России и Великобритании не изменятся с приходом Лиз Трасс на пост премьера, и отмечает, что конструктива в отношении РФ ждать не стоит.
Глава британского МИД Трасс накануне была избрана главой Консервативной партии Великобритании, во вторник она станет премьер-министром страны.
"Я склонен верить в то, что ничего не изменится. Главное, чтобы к худшему не изменилось, потому что можно это прогнозировать, судя по заявлениям госпожи Трасс, которые она делала в бытность министром иностранных дел, кандидата на пост премьер-министра. Эти заявления явно недружественные, агрессивные", - отметил Песков.
"Вряд ли можно ожидать проявления какого-либо конструктивизма со стороны Великобритании", - сказал он в интервью "Известям".