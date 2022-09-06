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YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети - РИА Новости, 06.09.2022
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YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети - РИА Новости, 06.09.2022
YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
Российская социальная сеть вертикальных видео YAPPY и телеканал "Матч ТВ" подвели итоги конкурса #yappyнаматче, который стартовал в конце июля. Двоих... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T18:58
2022-09-06T18:58
россия
соцсети
технологии
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Российская социальная сеть вертикальных видео YAPPY и телеканал "Матч ТВ" подвели итоги конкурса #yappyнаматче, который стартовал в конце июля. Двоих победителей определили амбассадор YAPPY, актриса Анна Хилькевич совместно с телеканалом. Преподаватель физики и девушка-блогер вышли в эфир наравне с профессионалами жанра — они сняли свои репортажи с футбольного матча и показали их на всю страну.Как это было: #yappyнаматчеКонкурс от "Матч ТВ" прошел при поддержке российской соцсети YAPPY — именно на этой площадке было решено искать телеведущего, который на один день сможет приковать к себе внимание телезрителей федерального канала. Сначала участникам предложили показать, как они занимаются спортом и произносят скороговорку одновременно. Видео нужно было выложить в свой YAPPY-аккаунт под хештегом #yappyнаматче, а также подписаться на аккаунт "Матч ТВ".Конкурсные ролики составили большую видеоподборку. "Лайки" определили 30 финалистов. Авторы наиболее популярных видео получили заключительное задание — прокомментировать финал легендарного баскетбольного матча между СССР и США во время Олимпийских Игр 1972 года.Итоги конкурсаРезультатом коллаборации двух площадок стал День YAPPY на "Матч ТВ". В эфир наравне с другими телеведущими вышли пользователи соцсети — победители конкурса #yappyнаматче. Их выбрали на минувшей неделе, лучше всех с финальным заданием справились Владислав Шевцов и Елена Терновая.Владислав Шевцов — сотрудник РАН и преподаватель физики в МГУ. Он уже ведет свой блог о физике — мечтает популяризировать эту сложную науку среди молодежи. И даже снимая видео для конкурса, Владислав не забыл о любимом деле.Елена Терновая в блогинге тоже не новичок — снимает комедийные ролики, скетчи со своей собакой, влоги из путешествий. Елена — одна из самых первых участниц конкурса. Узнав о нем из аккаунта "Матч ТВ", девушка, недолго думая, сняла видео — и это сработало.Елена уверена: в жизни можно добиться всего, чего захочешь, исполнить любую мечту. Одно из ее желаний — стать ведущей шоу — уже начало сбываться.30 августа на телеканале "Матч ТВ" прошел День YAPPY. С самого утра ведущие программы "Все на Матч!" подогревали интерес к дебютантам. Вскоре Владислав и Елена и сами появились в студии. Они заменили настоящих телеведущих — провели часть программы самостоятельно и представили миллионам телезрителей свой вертикальный репортаж с матча Российской Премьер-Лиги.День YAPPY на "Матч ТВ" продолжился — творчество блогеров повторяли в эфире, причем свою славу получили не только победители. На Матч ТВ также состоялся релиз новой видеоподборки, посвящённой футболу. Такие подборки в YAPPY собраны из лучших тематических пользовательских видео."Диджитал и ТВ-эфир все больше проникают друг в друга. Мы провели замечательный конкурс, сподвигли людей заниматься спортом, речью, снимать видео. Победили симпатичные ребята, которым, я уверен, это придаст импульс и в блогерстве, и в журналистике, если они захотят. Уверен, это далеко не последнее наше взаимодействие с YAPPY!", — прокомментировал Илья Кузнецов, директор Департамента креативных решений "Матч ТВ".РЕКЛАМАООО "РИТМ Медиа" ОГРН 1197746706860; ИНН 7728493160Возрастное ограничение "12+"ID - 2z7yR8HqZgRLTVj
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россия, соцсети, технологии
Россия, Соцсети, Технологии
18:58 06.09.2022
 

YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети

© Фото : пресс-служба YAPPYYAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
YAPPY и Матч ТВ подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© Фото : пресс-служба YAPPY
YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
Читать ria.ru в
Российская социальная сеть вертикальных видео YAPPY и телеканал "Матч ТВ" подвели итоги конкурса #yappyнаматче, который стартовал в конце июля. Двоих победителей определили амбассадор YAPPY, актриса Анна Хилькевич совместно с телеканалом. Преподаватель физики и девушка-блогер вышли в эфир наравне с профессионалами жанра — они сняли свои репортажи с футбольного матча и показали их на всю страну.

Как это было: #yappyнаматче

Конкурс от "Матч ТВ" прошел при поддержке российской соцсети YAPPY — именно на этой площадке было решено искать телеведущего, который на один день сможет приковать к себе внимание телезрителей федерального канала. Сначала участникам предложили показать, как они занимаются спортом и произносят скороговорку одновременно. Видео нужно было выложить в свой YAPPY-аккаунт под хештегом #yappyнаматче, а также подписаться на аккаунт "Матч ТВ".
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Итоги конкурса

Результатом коллаборации двух площадок стал День YAPPY на "Матч ТВ". В эфир наравне с другими телеведущими вышли пользователи соцсети — победители конкурса #yappyнаматче. Их выбрали на минувшей неделе, лучше всех с финальным заданием справились Владислав Шевцов и Елена Терновая.
© Фото : пресс-служба YAPPYYAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
YAPPY и Матч ТВ подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
1 из 3
YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
© Фото : пресс-служба YAPPY
© Фото : пресс-служба YAPPYYAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
YAPPY и Матч ТВ подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
2 из 3
YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
© Фото : пресс-служба YAPPY
© Фото : пресс-служба YAPPYYAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
YAPPY и Матч ТВ подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
3 из 3
YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
© Фото : пресс-служба YAPPY
1 из 3
YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
© Фото : пресс-служба YAPPY
2 из 3
YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
© Фото : пресс-служба YAPPY
3 из 3
YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети
© Фото : пресс-служба YAPPY
Владислав Шевцов — сотрудник РАН и преподаватель физики в МГУ. Он уже ведет свой блог о физике — мечтает популяризировать эту сложную науку среди молодежи. И даже снимая видео для конкурса, Владислав не забыл о любимом деле.
"Я хотел выбрать необычное упражнение и скороговорку, которой ни у кого не было. Я тянул штангу, так как занимаюсь в тренажерном зале. Скороговорка же пришла в голову из физики — это школьный стишок, который помогает запомнить закон Архимеда про выталкивающую силу в жидкостях и газах", — рассказывает Владислав.
Елена Терновая в блогинге тоже не новичок — снимает комедийные ролики, скетчи со своей собакой, влоги из путешествий. Елена — одна из самых первых участниц конкурса. Узнав о нем из аккаунта "Матч ТВ", девушка, недолго думая, сняла видео — и это сработало.
"Я сняла видео на баскетбольной площадке во дворе, рассказала любимую скороговорку "Как на горке, на пригорке стоят 33 Егорки". Думаю, многие искали идеи, просматривали конкурентов — так мой ролик набрал большое количество просмотров", — рассуждает девушка.
Елена уверена: в жизни можно добиться всего, чего захочешь, исполнить любую мечту. Одно из ее желаний — стать ведущей шоу — уже начало сбываться.
30 августа на телеканале "Матч ТВ" прошел День YAPPY. С самого утра ведущие программы "Все на Матч!" подогревали интерес к дебютантам. Вскоре Владислав и Елена и сами появились в студии. Они заменили настоящих телеведущих — провели часть программы самостоятельно и представили миллионам телезрителей свой вертикальный репортаж с матча Российской Премьер-Лиги.
Инфлюэнсеры YAPPY выступили на фестивале Таврида.АРТ
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День YAPPY на "Матч ТВ" продолжился — творчество блогеров повторяли в эфире, причем свою славу получили не только победители. На Матч ТВ также состоялся релиз новой видеоподборки, посвящённой футболу. Такие подборки в YAPPY собраны из лучших тематических пользовательских видео.
"Диджитал и ТВ-эфир все больше проникают друг в друга. Мы провели замечательный конкурс, сподвигли людей заниматься спортом, речью, снимать видео. Победили симпатичные ребята, которым, я уверен, это придаст импульс и в блогерстве, и в журналистике, если они захотят. Уверен, это далеко не последнее наше взаимодействие с YAPPY!", — прокомментировал Илья Кузнецов, директор Департамента креативных решений "Матч ТВ".
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