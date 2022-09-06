https://ria.ru/20220906/konkurs-1814911588.html

YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети

YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети - РИА Новости, 06.09.2022

YAPPY и "Матч ТВ" подвели итоги конкурса среди пользователей соцсети

Российская социальная сеть вертикальных видео YAPPY и телеканал "Матч ТВ" подвели итоги конкурса #yappyнаматче, который стартовал в конце июля. Двоих... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T18:58

2022-09-06T18:58

2022-09-06T18:58

россия

соцсети

технологии

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Российская социальная сеть вертикальных видео YAPPY и телеканал "Матч ТВ" подвели итоги конкурса #yappyнаматче, который стартовал в конце июля. Двоих победителей определили амбассадор YAPPY, актриса Анна Хилькевич совместно с телеканалом. Преподаватель физики и девушка-блогер вышли в эфир наравне с профессионалами жанра — они сняли свои репортажи с футбольного матча и показали их на всю страну.Как это было: #yappyнаматчеКонкурс от "Матч ТВ" прошел при поддержке российской соцсети YAPPY — именно на этой площадке было решено искать телеведущего, который на один день сможет приковать к себе внимание телезрителей федерального канала. Сначала участникам предложили показать, как они занимаются спортом и произносят скороговорку одновременно. Видео нужно было выложить в свой YAPPY-аккаунт под хештегом #yappyнаматче, а также подписаться на аккаунт "Матч ТВ".Конкурсные ролики составили большую видеоподборку. "Лайки" определили 30 финалистов. Авторы наиболее популярных видео получили заключительное задание — прокомментировать финал легендарного баскетбольного матча между СССР и США во время Олимпийских Игр 1972 года.Итоги конкурсаРезультатом коллаборации двух площадок стал День YAPPY на "Матч ТВ". В эфир наравне с другими телеведущими вышли пользователи соцсети — победители конкурса #yappyнаматче. Их выбрали на минувшей неделе, лучше всех с финальным заданием справились Владислав Шевцов и Елена Терновая.Владислав Шевцов — сотрудник РАН и преподаватель физики в МГУ. Он уже ведет свой блог о физике — мечтает популяризировать эту сложную науку среди молодежи. И даже снимая видео для конкурса, Владислав не забыл о любимом деле.Елена Терновая в блогинге тоже не новичок — снимает комедийные ролики, скетчи со своей собакой, влоги из путешествий. Елена — одна из самых первых участниц конкурса. Узнав о нем из аккаунта "Матч ТВ", девушка, недолго думая, сняла видео — и это сработало.Елена уверена: в жизни можно добиться всего, чего захочешь, исполнить любую мечту. Одно из ее желаний — стать ведущей шоу — уже начало сбываться.30 августа на телеканале "Матч ТВ" прошел День YAPPY. С самого утра ведущие программы "Все на Матч!" подогревали интерес к дебютантам. Вскоре Владислав и Елена и сами появились в студии. Они заменили настоящих телеведущих — провели часть программы самостоятельно и представили миллионам телезрителей свой вертикальный репортаж с матча Российской Премьер-Лиги.День YAPPY на "Матч ТВ" продолжился — творчество блогеров повторяли в эфире, причем свою славу получили не только победители. На Матч ТВ также состоялся релиз новой видеоподборки, посвящённой футболу. Такие подборки в YAPPY собраны из лучших тематических пользовательских видео."Диджитал и ТВ-эфир все больше проникают друг в друга. Мы провели замечательный конкурс, сподвигли людей заниматься спортом, речью, снимать видео. Победили симпатичные ребята, которым, я уверен, это придаст импульс и в блогерстве, и в журналистике, если они захотят. Уверен, это далеко не последнее наше взаимодействие с YAPPY!", — прокомментировал Илья Кузнецов, директор Департамента креативных решений "Матч ТВ".РЕКЛАМАООО "РИТМ Медиа" ОГРН 1197746706860; ИНН 7728493160Возрастное ограничение "12+"ID - 2z7yR8HqZgRLTVj

https://ria.ru/20220905/sotsset-1814556049.html

https://ria.ru/20220819/yappy-1810885920.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, соцсети, технологии