https://ria.ru/20220906/kompanii-1814723194.html
Эксперт рассказал о развитии китайских компаний в России
Эксперт рассказал о развитии китайских компаний в России - РИА Новости, 06.09.2022
Эксперт рассказал о развитии китайских компаний в России
Китайские предприятия в России нормально развиваются, несмотря на сложности, связанные с ситуацией на Украине, заявил РИА Новости председатель Союза китайских... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:19
2022-09-06T08:19
2022-09-06T12:51
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
вэф-2022
экономика
россия
китай
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Китайские предприятия в России нормально развиваются, несмотря на сложности, связанные с ситуацией на Украине, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь."Ситуация на Украине создает новые вызовы для развития торгово-экономических отношений КНР и РФ, которые выражаются в росте цен на сырье, замедлении логистики, значительной волатильности рубля, увеличении рисков для бизнеса и накладывают ограничения на развитие и само существование китайского бизнеса в России. Тем не менее, китайские предприятия в России в целом демонстрируют устойчивость, они преодолевают всевозможные трудности, стараются осуществлять нормальную торговую деятельность в России, стабильно занимают свою долю на рынке", - сказал Чжоу Лицюнь в кулуарах ВЭФ.По его словам, осторожность, которую проявляют потенциальные китайские инвесторы на российском рынке, связана прежде всего с риском вторичных санкций."Учитывая высокую взаимодополняемость экономик, широкие перспективы сотрудничества и прочную базу дружбы народов России и Китая, китайский бизнес в России по-прежнему преисполнен веры и терпения в отношении российского рынка", - отметил Чжоу Лицюнь.Кроме того, по мнению главы Союза предпринимателей, деловые отношения между Россией и Китаем продолжают стабильно развиваться, несмотря на продолжающуюся пандемию."Сотрудничество в традиционных отраслях идет нога в ногу с сотрудничеством в новых отраслях. Наши страны активно продвигают процесс сопряжения инициативы "один пояс – один путь" и Евразийского экономического союза", - сказал он.Чжо Лицюнь убежден, что Россия и Китай уверенно движутся к углублению инвестиционного сотрудничества в области зеленого развития, синхронному развитию практического сотрудничества в таких областях, как двусторонняя торговля, энергетика, сельское хозяйство, наука и техника, авиация и космонавтика.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220904/posol-1814332630.html
https://ria.ru/20220902/zapad-1814028239.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, экономика, россия, китай
Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), ВЭФ-2022, Экономика, Россия, Китай
08:19 06.09.2022 (обновлено: 12:51 06.09.2022)
Эксперт рассказал о развитии китайских компаний в России
Эксперт Чжоу: китайские компании развиваются в России, несмотря на ситуацию на Украине
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Китайские предприятия в России нормально развиваются, несмотря на сложности, связанные с ситуацией на Украине, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.
"Ситуация на Украине создает новые вызовы для развития торгово-экономических отношений КНР
и РФ, которые выражаются в росте цен на сырье, замедлении логистики, значительной волатильности рубля, увеличении рисков для бизнеса и накладывают ограничения на развитие и само существование китайского бизнеса в России. Тем не менее, китайские предприятия в России в целом демонстрируют устойчивость, они преодолевают всевозможные трудности, стараются осуществлять нормальную торговую деятельность в России, стабильно занимают свою долю на рынке", - сказал Чжоу Лицюнь в кулуарах ВЭФ.
По его словам, осторожность, которую проявляют потенциальные китайские инвесторы на российском рынке, связана прежде всего с риском вторичных санкций.
"Учитывая высокую взаимодополняемость экономик, широкие перспективы сотрудничества и прочную базу дружбы народов России и Китая, китайский бизнес в России по-прежнему преисполнен веры и терпения в отношении российского рынка", - отметил Чжоу Лицюнь.
Кроме того, по мнению главы Союза предпринимателей, деловые отношения между Россией и Китаем продолжают стабильно развиваться, несмотря на продолжающуюся пандемию.
"Сотрудничество в традиционных отраслях идет нога в ногу с сотрудничеством в новых отраслях. Наши страны активно продвигают процесс сопряжения инициативы "один пояс – один путь" и Евразийского экономического союза
", - сказал он.
Чжо Лицюнь убежден, что Россия и Китай уверенно движутся к углублению инвестиционного сотрудничества в области зеленого развития, синхронному развитию практического сотрудничества в таких областях, как двусторонняя торговля, энергетика, сельское хозяйство, наука и техника, авиация и космонавтика.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета
на острове Русском
во Владивостоке
. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.