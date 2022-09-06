https://ria.ru/20220906/kompanii-1814723194.html

Эксперт рассказал о развитии китайских компаний в России

Эксперт рассказал о развитии китайских компаний в России - РИА Новости, 06.09.2022

Эксперт рассказал о развитии китайских компаний в России

Китайские предприятия в России нормально развиваются, несмотря на сложности, связанные с ситуацией на Украине, заявил РИА Новости председатель Союза китайских... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:19

2022-09-06T08:19

2022-09-06T12:51

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

вэф-2022

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Китайские предприятия в России нормально развиваются, несмотря на сложности, связанные с ситуацией на Украине, заявил РИА Новости председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь."Ситуация на Украине создает новые вызовы для развития торгово-экономических отношений КНР и РФ, которые выражаются в росте цен на сырье, замедлении логистики, значительной волатильности рубля, увеличении рисков для бизнеса и накладывают ограничения на развитие и само существование китайского бизнеса в России. Тем не менее, китайские предприятия в России в целом демонстрируют устойчивость, они преодолевают всевозможные трудности, стараются осуществлять нормальную торговую деятельность в России, стабильно занимают свою долю на рынке", - сказал Чжоу Лицюнь в кулуарах ВЭФ.По его словам, осторожность, которую проявляют потенциальные китайские инвесторы на российском рынке, связана прежде всего с риском вторичных санкций."Учитывая высокую взаимодополняемость экономик, широкие перспективы сотрудничества и прочную базу дружбы народов России и Китая, китайский бизнес в России по-прежнему преисполнен веры и терпения в отношении российского рынка", - отметил Чжоу Лицюнь.Кроме того, по мнению главы Союза предпринимателей, деловые отношения между Россией и Китаем продолжают стабильно развиваться, несмотря на продолжающуюся пандемию."Сотрудничество в традиционных отраслях идет нога в ногу с сотрудничеством в новых отраслях. Наши страны активно продвигают процесс сопряжения инициативы "один пояс – один путь" и Евразийского экономического союза", - сказал он.Чжо Лицюнь убежден, что Россия и Китай уверенно движутся к углублению инвестиционного сотрудничества в области зеленого развития, синхронному развитию практического сотрудничества в таких областях, как двусторонняя торговля, энергетика, сельское хозяйство, наука и техника, авиация и космонавтика.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220904/posol-1814332630.html

https://ria.ru/20220902/zapad-1814028239.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

восточный экономический форум — 2022 (вэф), вэф-2022, экономика, россия, китай