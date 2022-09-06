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В депздраве Бердянска рассказали о состоянии коменданта города - РИА Новости, 06.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220906/komendant-1814979490.html
В депздраве Бердянска рассказали о состоянии коменданта города
В депздраве Бердянска рассказали о состоянии коменданта города - РИА Новости, 06.09.2022
В депздраве Бердянска рассказали о состоянии коменданта города
Комендант города Бердянска, на которого было совершено покушение, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T23:46
2022-09-06T23:46
специальная военная операция на украине
бердянск
украина
запорожская область
в мире
происшествия
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БЕРДЯНСК, 6 сен - РИА Новости. Комендант города Бердянска, на которого было совершено покушение, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил РИА Новости начальник отдела департамента здравоохранения города Бердянск Николай Мирошниченко."Комендант города Бердянска, на которого было совершено подлое покушение, жив. Состояние его тяжелое, но стабильное", - сказал собеседник агентства.
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Комментарий о состоянии коменданта города Бердянска, на которого было совершено покушение
Комендант города Бердянска, на которого было совершено покушение, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил РИА Новости начальник отдела департамента здравоохранения города Бердянск Николай Мирошниченко. Съемка из больницы, где находится раненый комендант
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бердянск, украина, запорожская область, в мире, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Украина, Запорожская область, В мире, Происшествия
23:46 06.09.2022
 
В депздраве Бердянска рассказали о состоянии коменданта города

Депздрав Бердянска: комендант города находится в тяжелом, но стабильном состоянии

Читать ria.ru в
БЕРДЯНСК, 6 сен - РИА Новости. Комендант города Бердянска, на которого было совершено покушение, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил РИА Новости начальник отдела департамента здравоохранения города Бердянск Николай Мирошниченко.
"Комендант города Бердянска, на которого было совершено подлое покушение, жив. Состояние его тяжелое, но стабильное", - сказал собеседник агентства.
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