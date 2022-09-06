https://ria.ru/20220906/komendant-1814979490.html

В депздраве Бердянска рассказали о состоянии коменданта города

В депздраве Бердянска рассказали о состоянии коменданта города - РИА Новости, 06.09.2022

В депздраве Бердянска рассказали о состоянии коменданта города

Комендант города Бердянска, на которого было совершено покушение, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил РИА Новости начальник отдела... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T23:46

2022-09-06T23:46

2022-09-06T23:46

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БЕРДЯНСК, 6 сен - РИА Новости. Комендант города Бердянска, на которого было совершено покушение, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил РИА Новости начальник отдела департамента здравоохранения города Бердянск Николай Мирошниченко."Комендант города Бердянска, на которого было совершено подлое покушение, жив. Состояние его тяжелое, но стабильное", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220906/pokushenie-1814900327.html

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Комментарий о состоянии коменданта города Бердянска, на которого было совершено покушение Комендант города Бердянска, на которого было совершено покушение, находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил РИА Новости начальник отдела департамента здравоохранения города Бердянск Николай Мирошниченко. Съемка из больницы, где находится раненый комендант 2022-09-06T23:46 true PT0M27S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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бердянск, украина, запорожская область, в мире, происшествия