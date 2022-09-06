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Информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась
Информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась - РИА Новости, 06.09.2022
Информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщивший о гибели коменданта Бердянска, дезавуировал своё заявление о его гибели, заявив, что... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T20:46
2022-09-06T20:46
2022-09-06T21:07
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости. Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, сообщивший о гибели коменданта Бердянска, дезавуировал своё заявление о его гибели, заявив, что врачи продолжают борьбу за жизнь пострадавшего.Ранее Рогов сообщил, что комендант Бердянска скончался от полученных ранений."Слава Богу, информация о гибели коменданта Бердянска Артёма Бардина не подтверждается… Врачи продолжают бороться за его жизнь", - написал Рогов в своем Telegram-канале.В центре Бердянска во вторник рядом со зданием администрации города прозвучал взрыв. Власти назвали произошедшие терактом. Позже стало известно, что был взорван автомобиль, принадлежащий коменданту города Бардину, который в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
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бердянск, владимир рогов, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Бердянск, Владимир Рогов, Запорожская область
20:46 06.09.2022 (обновлено: 21:07 06.09.2022)
Информация о гибели коменданта Бердянска не подтвердилась
Член ВГА Рогов опроверг сообщения о гибели коменданта Бердянска Бардина