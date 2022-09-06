08:31 06.09.2022 (обновлено: 10:50 06.09.2022)
Кнайсль опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЭкс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Кнайсль опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем она заявила, что готова взять опекунство над амурским тигром.
Сообщение Кнайсль также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Карин Кнайсль была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.