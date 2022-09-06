https://ria.ru/20220906/knaysl-1814724357.html

Кнайсль опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram

Кнайсль опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 06.09.2022

Кнайсль опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T08:31

2022-09-06T08:31

2022-09-06T10:50

карин кнайсль

русский (остров)

владивосток

дальневосточный федеральный университет

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814727898_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_856d43a1ded29f08fe8e58a47a243ad2.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).Кнайсль опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем она заявила, что готова взять опекунство над амурским тигром.Сообщение Кнайсль также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Карин Кнайсль была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220825/kartina-1812090494.html

русский (остров)

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

карин кнайсль, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, общество