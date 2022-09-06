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Кнайсль опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 06.09.2022
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Кнайсль опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram
Кнайсль опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram - РИА Новости, 06.09.2022
Кнайсль опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ). РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T08:31
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).Кнайсль опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем она заявила, что готова взять опекунство над амурским тигром.Сообщение Кнайсль также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.Затем Карин Кнайсль была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Варвара Скокшина
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карин кнайсль, русский (остров), владивосток, дальневосточный федеральный университет, общество
Карин Кнайсль, Русский (остров), Владивосток, Дальневосточный федеральный университет, Общество
08:31 06.09.2022 (обновлено: 10:50 06.09.2022)
 
Кнайсль опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль опубликовала пост в канале РИА Новости в Telegram

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЭкс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Горностаев на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Горностаев на стенде медиагруппы "Россия сегодня" на Восточном экономическом форуме во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль попробовала себя в качестве администратора канала РИА Новости в Telegram в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).
Кнайсль опубликовала пост в Telegram-канале РИА Новости, у которого более 2 миллионов подписчиков. В нем она заявила, что готова взять опекунство над амурским тигром.
Сообщение Кнайсль также вышло на ленту РИА Новости, а вскоре было опубликовано на сайте ria.ru.
Затем Карин Кнайсль была награждена дипломом от медиагруппы "Россия сегодня".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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Карин КнайсльРусский (остров)ВладивостокДальневосточный федеральный университетОбщество
 
 
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