https://ria.ru/20220906/knaysl-1814720709.html

Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ

Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022

Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке на Восточном... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T07:52

2022-09-06T07:52

2022-09-06T07:52

карин кнайсль

владимир путин

австрия

россия

восточный экономический форум (вэф)

дальневосточный федеральный университет

владивосток

политика

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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться на ВЭФ с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль, но такая беседа не исключена, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Я не знаю, вообще я прочитала об этом в СМИ", - сказала Кнайсль журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220905/knaysl-1814433352.html

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карин кнайсль, владимир путин, австрия, россия, восточный экономический форум (вэф), дальневосточный федеральный университет, владивосток, политика