https://ria.ru/20220906/knaysl-1814720709.html
Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ
Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022
Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке на Восточном... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:52
2022-09-06T07:52
2022-09-06T07:52
карин кнайсль
владимир путин
австрия
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восточный экономический форум (вэф)
дальневосточный федеральный университет
владивосток
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться на ВЭФ с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль, но такая беседа не исключена, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Я не знаю, вообще я прочитала об этом в СМИ", - сказала Кнайсль журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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карин кнайсль, владимир путин, австрия, россия, восточный экономический форум (вэф), дальневосточный федеральный университет, владивосток, политика
Карин Кнайсль, Владимир Путин, Австрия, Россия, Восточный экономический форум (ВЭФ), Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Политика
Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ