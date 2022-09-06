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Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022
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Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ
Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ - РИА Новости, 06.09.2022
Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке на Восточном... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T07:52
2022-09-06T07:52
карин кнайсль
владимир путин
австрия
россия
восточный экономический форум (вэф)
дальневосточный федеральный университет
владивосток
политика
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться на ВЭФ с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль, но такая беседа не исключена, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Я не знаю, вообще я прочитала об этом в СМИ", - сказала Кнайсль журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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карин кнайсль, владимир путин, австрия, россия, восточный экономический форум (вэф), дальневосточный федеральный университет, владивосток, политика
Карин Кнайсль, Владимир Путин, Австрия, Россия, Восточный экономический форум (ВЭФ), Дальневосточный федеральный университет, Владивосток, Политика
07:52 06.09.2022
 
Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что не знает будет ли встречаться с Путиным на ВЭФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 6 сен - РИА Новости. Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что пока не знает будет ли встречаться с президентом РФ Владимиром Путиным во Владивостоке на Восточном экономическом форуме.
Президент РФ Владимир Путин пока не планирует встречаться на ВЭФ с экс-главой МИД Австрии Карин Кнайсль, но такая беседа не исключена, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на ВЭФ - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 08:12
Экс-глава МИД Австрии рассказала, почему переехала в Ливан, а не в Россию
"Я не знаю, вообще я прочитала об этом в СМИ", - сказала Кнайсль журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
Карин КнайсльВладимир ПутинАвстрияРоссияВосточный экономический форум (ВЭФ)Дальневосточный федеральный университетВладивостокПолитика
 
 
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