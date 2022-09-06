https://ria.ru/20220906/kisida-1814780684.html

Премьер Японии отреагировал на выход России из соглашения о Курилах

Премьер Японии отреагировал на выход России из соглашения о Курилах - РИА Новости, 06.09.2022

Премьер Японии отреагировал на выход России из соглашения о Курилах

Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение Москвы о прекращении действия российско-японского соглашения об облегченном посещении островов Кунашир,... РИА Новости, 06.09.2022

2022-09-06T11:57

2022-09-06T11:57

2022-09-06T11:58

в мире

япония

россия

фумио кисида

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ТОКИО, 6 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение Москвы о прекращении действия российско-японского соглашения об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды "чрезвычайно несправедливым и абсолютно неприемлемым"."Данное решение чрезвычайно несправедливо и абсолютно неприемлемо", - сказа глава японского правительства на пресс-конференции.Кисида вновь отметил, что меры Японии, направленные на санкционное сдерживание России, являются следствием российских действий на Украине, и подчеркнул, что японские власти "решительно протестуют" против последнего решения Москвы."Мы не в той ситуации с учетом нынешних японо-российских отношений, чтобы осуществлять какие-либо обмены", - добавил он.МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Накануне на официальном интернет-портале правовой информации было обнародовано распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина о прекращении действия соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.Ранее в июне премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с губернатором префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки заявил о намерении детально рассмотреть альтернативные проекты при отсутствии безвизовых обменов с РФ. В частности, губернатор Хоккайдо рассказал о просьбах проведения мемориальных церемоний с борта судов в свете невозможности посетить могилы родных.

https://ria.ru/20220905/ucheniya-1814432808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, япония, россия, фумио кисида