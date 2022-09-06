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Премьер Японии отреагировал на выход России из соглашения о Курилах - РИА Новости, 06.09.2022
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Премьер Японии отреагировал на выход России из соглашения о Курилах
Премьер Японии отреагировал на выход России из соглашения о Курилах - РИА Новости, 06.09.2022
Премьер Японии отреагировал на выход России из соглашения о Курилах
Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение Москвы о прекращении действия российско-японского соглашения об облегченном посещении островов Кунашир,... РИА Новости, 06.09.2022
2022-09-06T11:57
2022-09-06T11:58
в мире
япония
россия
фумио кисида
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ТОКИО, 6 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение Москвы о прекращении действия российско-японского соглашения об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды "чрезвычайно несправедливым и абсолютно неприемлемым"."Данное решение чрезвычайно несправедливо и абсолютно неприемлемо", - сказа глава японского правительства на пресс-конференции.Кисида вновь отметил, что меры Японии, направленные на санкционное сдерживание России, являются следствием российских действий на Украине, и подчеркнул, что японские власти "решительно протестуют" против последнего решения Москвы."Мы не в той ситуации с учетом нынешних японо-российских отношений, чтобы осуществлять какие-либо обмены", - добавил он.МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.Накануне на официальном интернет-портале правовой информации было обнародовано распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина о прекращении действия соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.Ранее в июне премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с губернатором префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки заявил о намерении детально рассмотреть альтернативные проекты при отсутствии безвизовых обменов с РФ. В частности, губернатор Хоккайдо рассказал о просьбах проведения мемориальных церемоний с борта судов в свете невозможности посетить могилы родных.
https://ria.ru/20220905/ucheniya-1814432808.html
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в мире, япония, россия, фумио кисида
В мире, Япония, Россия, Фумио Кисида
11:57 06.09.2022 (обновлено: 11:58 06.09.2022)
 
Премьер Японии отреагировал на выход России из соглашения о Курилах

Премьер Японии Кисида назвал выход России из соглашения о посещении Курил неприемлемым

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФумио Кисида
Фумио Кисида - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фумио Кисида. Архивное фото
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ТОКИО, 6 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение Москвы о прекращении действия российско-японского соглашения об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды "чрезвычайно несправедливым и абсолютно неприемлемым".
"Данное решение чрезвычайно несправедливо и абсолютно неприемлемо", - сказа глава японского правительства на пресс-конференции.
Кисида вновь отметил, что меры Японии, направленные на санкционное сдерживание России, являются следствием российских действий на Украине, и подчеркнул, что японские власти "решительно протестуют" против последнего решения Москвы.
"Мы не в той ситуации с учетом нынешних японо-российских отношений, чтобы осуществлять какие-либо обмены", - добавил он.
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МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Накануне на официальном интернет-портале правовой информации было обнародовано распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина о прекращении действия соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.
Ранее в июне премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с губернатором префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки заявил о намерении детально рассмотреть альтернативные проекты при отсутствии безвизовых обменов с РФ. В частности, губернатор Хоккайдо рассказал о просьбах проведения мемориальных церемоний с борта судов в свете невозможности посетить могилы родных.
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