11:57 06.09.2022 (обновлено: 11:58 06.09.2022)
Премьер Японии отреагировал на выход России из соглашения о Курилах
Премьер Японии Кисида назвал выход России из соглашения о посещении Курил неприемлемым
Фумио Кисида. Архивное фото
ТОКИО, 6 сен – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида назвал решение Москвы о прекращении действия российско-японского соглашения об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды "чрезвычайно несправедливым и абсолютно неприемлемым".
"Данное решение чрезвычайно несправедливо и абсолютно неприемлемо", - сказа глава японского правительства на пресс-конференции.
Кисида вновь отметил, что меры Японии, направленные на санкционное сдерживание России, являются следствием российских действий на Украине, и подчеркнул, что японские власти "решительно протестуют" против последнего решения Москвы.
"Мы не в той ситуации с учетом нынешних японо-российских отношений, чтобы осуществлять какие-либо обмены", - добавил он.
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МИД РФ 21 марта заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Накануне на официальном интернет-портале правовой информации было обнародовано распоряжение премьера РФ Михаила Мишустина о прекращении действия соглашения с Японией об облегченном посещении островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды.
Ранее в июне премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе встречи с губернатором префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки заявил о намерении детально рассмотреть альтернативные проекты при отсутствии безвизовых обменов с РФ. В частности, губернатор Хоккайдо рассказал о просьбах проведения мемориальных церемоний с борта судов в свете невозможности посетить могилы родных.