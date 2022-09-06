08:00 06.09.2022 (обновлено: 13:27 06.09.2022)
Филипп Янковский: культурные люди "отменой" артистов не занимаются
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости, Анна Нехаева. У Филиппа Янковского множество разноплановых кинообразов: от вампира и сектанта до героя драмы и персонажа антиутопии. В Сети выходит второй сезон сериала о суррогатном материнстве "Контейнер", в котором актер сыграл главную мужскую роль. К премьере в интервью РИА Новости он поделился, как сделать успешный проект, рассказал о дружбе с Константином Хабенским, своем отношении к "культуре отмены" и о том, как криптовалюта связана с кинофестивалями.
— Чем вас так заинтересовала история вашего героя Вадима, что вы согласились участвовать во втором сезоне "Контейнера"?
— Когда снимали первый сезон с великолепной командой — режиссером Максимом Свешниковым, партнерами Оксаной Акиньшиной, Марусей Фоминой, — мы не знали, будет ли продолжение. Ведь это зависит от результата первого сезона. Но как только запустили производство, мы все с удовольствием откликнулись.
В первой части чувствовалась некая недосказанность, из-за интриг Вадим влип в передрягу, ежовые рукавицы судьбы. Было интересно, как он, холеный, обласканный властью и жизнью, попадет в "зазеркалье", видит другую сторону монеты. Так что хотелось снова влезть в шкуру этого персонажа.
© START (2021-...)Кадр из сериала "Контейнер"
© START (2021-...)
Кадр из сериала "Контейнер"
— Вам самому нравится, когда все заканчивается открытым финалом, недосказанностью?
— Это определенные драматургические ходы, стиль. Писатель Дэн Браун, который пишет о приключениях профессора Лэнгдона, делает это так, что ты, даже если хочешь, не можешь остановиться. Каждая глава обрывается на таком моменте, что думаешь: "Ладно, еще одну главу". А потом еще и еще — и незаметно прочитываешь весь том.
Не нами придумано, не нам отменять. Прием действует. Если зрителей это захватывает, будем работать.
© START (2021-...)Кадр из сериала "Контейнер"
© START (2021-...)
Кадр из сериала "Контейнер"
— В одном из интервью вы сказали: "Артист должен произносить чужой текст". Значит, актер — просто проводник идей автора?
— Это слова моего отца. Мы смотрели программу, в которой ведущий приходит в гости к актерам домой. Артист был хороший, в ролях он очень убедителен. И вдруг понес полную чушь. Все, что до этого он сделал, было разрушено.
И папа мне сказал: "Филипп, артист должен говорить только чужой текст". Имея в виду, что твое "здравствуйте, давайте чаю попьем" никому не нужно. Ты нужен как проводник идей, твое личное мнение разрушает зрительское восприятие тебя как персонажа.
© START (2021-...)Кадр из сериала "Контейнер"
© START (2021-...)
Кадр из сериала "Контейнер"
Представьте, что Штирлиц (а именно так воспринимали зрители Тихонова после этой роли) дома в фартуке и халате рассказывает, как солить огурцы.
То есть смысл — не говори ерунды. Только с текстом большого автора — Шекспира, Чехова, Достоевского — сойдешь за умного.
— Одна из героинь второго сезона "Контейнера" произносит: "Любовь за деньги не купишь, а ребенка разве можно?" А вы как считаете?
— Когда готовились к первому сезону, я достаточно читал по этой теме и точно знаю, что многих людей это сделало счастливыми. Как детей, так и родителей, которые не смогли сами родить ребенка.
© START (2021-...)Кадр из сериала "Контейнер"
© START (2021-...)
Кадр из сериала "Контейнер"
В нашем проекте показывается другая сторона, для этого и существует кино. Считается, в суррогатном материнстве заложено как бы предательство матери, но надо входить в каждую конкретную ситуацию, нельзя никого осуждать.
Моя задача была пропустить через себя сценарную драму и донести ее до зрителей. А они уж пусть сами решают, надо ли идти таким путем.
— Вы недавно заметили, что вам в последнее время предлагают много хороших ролей. С чем это связано?
— Наверное, пришло мое время. Так активно я снимаюсь относительно недавно. Нужно просто смириться с тем, что ты не молодеешь. Главное — красиво и достойно постареть. Вот когда я стал взрослым мужчиной, этот образ оказался более востребован в кино.
© Студия Русский проект (2015) Кадр из телевизионного сериала "Таинственная страсть".
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Кадр из телевизионного сериала "Таинственная страсть".
© Студия Русский проект (2015)
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)
Сцена из фильма "Иван Денисович"
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Сцена из фильма "Иван Денисович"
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)
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Кадр из телевизионного сериала "Таинственная страсть".
© Студия Русский проект (2015)
2 из 3
Сцена из фильма "Иван Денисович"
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)
— Как относитесь к наградам? Насколько они для вас важны?
— Есть два типа наград для актера — сцена и театр. Я играю Дмитрия Карамазова в МХТ, мне аплодирует зал. Я понимаю, что отдал зрителю себя и они отдают мне себя. Этот энергетический обмен позволяет понять, что ты на правильном пути.
Сцена из спектакля "Карамазовы"
В кино иначе. Здесь есть временной промежуток: за роль могут наградить через год или два. Это признание работы от коллег, специалистов. Что тоже очень важно, приятно. Просто так подобную награду не получишь.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРежиссер Филипп Янковский и актриса Оксана Фандера. Московский международный кинофестиваль. Церемония закрытия
Режиссер Филипп Янковский и актриса Оксана Фандера. Московский международный кинофестиваль. Церемония закрытия
— За роль в картине "Иван Денисович" вам присудили приз на фестивале в Локарно.
— Это уже признание международного жюри, огромное счастье. Помимо моей личной удачи, тут еще и реноме страны. Потому что, как они выразились, "приз ушел в Россию".
Когда ехал в Локарно, думал: там очень лощеная, "сытая" в хорошем смысле публика, как они поймут "Ивана Денисовича", это ведь Солженицын? На удивление восприняли, потому что это общечеловеческая история. Если проект высокохудожественный, затрагивает такие темы, он оказывается востребованным.
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)
Кадр из фильма "Иван Денисович"
Конечно, нам, артистам, хочется, чтобы как можно больше людей увидели фильм. Но мне важнее российские зрители.
Я работаю для них, для народа, который меня и сделал артистом. Ну а если моя роль затронула душевные струны иностранцев, это, разумеется, тоже приятно.
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)Кадр из фильма "Иван Денисович"
1 из 3
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)
Сцена из фильма "Иван Денисович"
2 из 3
Сцена из фильма "Иван Денисович"
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)
Фрагмент фильма "Иван Денисович"
3 из 3
Фрагмент фильма "Иван Денисович"
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Иван Денисович"
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)
2 из 3
Сцена из фильма "Иван Денисович"
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)
3 из 3
Фрагмент фильма "Иван Денисович"
© Телеканал "РОССИЯ 1" (2021)
— Сейчас российскую культуру и артистов "отменяют" за рубежом. Как вы относитесь к этому?
— Истерия существует, но не везде так. Меня должны пригласить в жюри в Локарно. Надеюсь, в следующем году это случится.
При этом на фестивале в американском Остине в марте моя дочь Лиза получила приз за лучшую женскую роль. Мне кажется, по-настоящему культурные люди, думающие о профессии, "отменой" артистов не занимаются.
Режиссер Филипп Янковский
Мы все понимаем, что наука, культура — общемировые стандарты. Таблица Менделеева есть, он был русским ученым. Вот как они будут дальше?
— "Кинотавр" — один из главных российских фестивалей — под вопросом. Есть ли ему замена?
— "Кинотавр" — это просто название, бренд, который, насколько знаю, достался Роднянскому от предыдущих владельцев. Вместо "Макдоналдс" теперь "Вкусно — и точка". "Кинотавр" ушел? Значит, будет "Фестиваль — и точка".
В Сочи, Санкт-Петербурге или другом городе — не знаю. Уверен, Минкультуры все контролирует.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанкРежиссер-постановщик художественного фильма "Статский советник" Филипп Янковский
Режиссер-постановщик художественного фильма "Статский советник" Филипп Янковский
— Как это отразится на артхаусном российском кино?
— Для артхауса главное — довести проект до публики. Это делали через платформы фестивалей. Может, устарело? Раньше были бумажные деньги, теперь — криптовалюта. Так же и здесь.
Жюри из нескольких человек смотрит фильмы, высказывает субъективное мнение. Но истинное мнение — у народа. Эксперты должны только направлять, они более подкованные.
© РИА Новости / Валерий Левитин / Перейти в медиабанкРежиссер Филипп Янковский и режиссер Константин Богомолов
Режиссер Филипп Янковский и режиссер Константин Богомолов
Ведь критик — это не просто взять и обругать. Обругать можно все что угодно. Кроме "Крестного отца".
— А как же "Титаник"?
— Тоже нетрудно придраться: должен был сразу утонуть, долго шли ко дну, нереально так долго плавать на одной доске. В "Крестном отце" — не придраться ни к чему.
© Paramount Pictures (1972) Кадр из фильма "Крестный отец"
© Paramount Pictures (1972)
Кадр из фильма "Крестный отец"
Поэтому задача критиков — в любой работе найти хорошее, проанализировать и подготовить зрителя к восприятию фильма. А не выносить свои приговоры или просто хвалить.
Ведь в итоге все мы делаем одно: продвигаем культуру, помогаем талантам прорастать. Хотя настоящий талант прорастет, даже если не будет кинотеатров и вырубят интернет.
— Как оцениваете перспективы российских онлайн-платформ в нынешней ситуации?
— По качеству наши проекты ничем не уступают западным, если не лучше. У них есть талантливые люди, которые делают хорошие фильмы, но их единицы. В основном — контент на усладу публики, он ничего не несет. И такого 90 процентов.
Режиссер Филипп Янковский
Индия и Китай — самодостаточные, им неважно, купим мы их фильмы или нет. Они свое делают и внутри собственного языкового мира существуют. Как мы были самодостаточны в советское время.
— Сами что предпочитаете смотреть? Следите за кем-то из коллег?
— Мне больше нравится играть, переживать жизнь других людей. Сам не успеваю смотреть — в отпуске только наверстываю.
Я люблю или про инопланетян — все что угодно: "Мандалорец", "Засланец из космоса", — или "пиф-паф" — полицейские боевички.
© Lucasfilm Ltd. (2019)Кадр из сериала "Мандалорец"
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Кадр из сериала "Мандалорец"
© Lucasfilm Ltd. (2019)
© Universal Content Productions (UCP) (2021)
Сцена из сериала "Засланец из космоса"
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Сцена из сериала "Засланец из космоса"
© Universal Content Productions (UCP) (2021)
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Кадр из сериала "Мандалорец"
© Lucasfilm Ltd. (2019)
2 из 2
Сцена из сериала "Засланец из космоса"
© Universal Content Productions (UCP) (2021)
Конечно, у меня много коллег, артистов, режиссеров, с которыми общаюсь, за кем слежу. Я мониторю, знаю, кто успешен, кто развивается правильно, к кому можно идти, к кому нельзя. Всегда радуюсь успехам друзей. И работы своих детей обязательно смотрю.
— Вы играете в "Карамазовых" в МХТ. Константин Богомолов говорил, что это о нашей действительности, потому что, если делаешь театр, ты не можешь не рассуждать о сегодняшнем дне.
— Мы выпустили его в 2013-м, почти десять лет прошло, а спектакль все так же актуален, может, даже более современен, чем был. Это говорит о художественном мастерстве и чутье Богомолова. Он мастер тонкого разбора, понимает органику, суть, интонации персонажей. Великолепный режиссер, с ним в удовольствие работать.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкРежиссеры Константин Богомолов, Филипп Янковский и Федор Бондарчук
Режиссеры Константин Богомолов, Филипп Янковский и Федор Бондарчук
— Насколько важно актеру находить общий язык с режиссером? Это залог успешного проекта?
— Обычно это происходит потом. Если постановка удачная, все друг другом довольны, то и отношения складываются. Как и в кино: мы собираемся — есть задача сделать общее дело, нет задачи дружить. Если так складывается, что редко бывает, это счастье. Мы с Константином Хабенским дружим до сих пор: он снимался в моих фильмах "В движении", "Статский советник". После этого начали тесно общаться. И с Константином Богомоловым поддерживаем отношения.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкКонстантин Хабенский во время суперфинала четвертого сезона конкурса "Лидеры России"
Константин Хабенский во время суперфинала четвертого сезона конкурса "Лидеры России"
— Кого еще из героев хотели бы сыграть?
— Да их тьма! Персонажей исторических, фольклорных полно. Артисту хочется играть яркие роли с хорошими режиссерами — вот главная задача.
© РИА Новости / Вадим Жернов / Перейти в медиабанкXIX фестиваль российского кино "Окно в Европу" открылся в Выборге
XIX фестиваль российского кино "Окно в Европу" открылся в Выборге
Тригорина мечтаю сыграть, Ричарда III. Но что загадывать? Надо жить каждый день, проснулся — уже хорошо. И трудиться. Самое главное — это любовь народа, ее нельзя купить. Как и признание, уважение. Когда зрители видят твой труд, понимают, к тебе подходят на улице, говорят добрые слова — это дорогого стоит. Вот основной для нас, артистов, стимул.
Второй сезон сериала "Контейнер" выйдет в онлайн-кинотеатре START 8 сентября.